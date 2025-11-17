Botladozó előválasztás: kapkodva mutatta be baloldali jelöltjeit Magyar Péter

„Jó, akkor elkérem az Ambrózytól” – Ceglédi Zoltán sem értette, miért késett ennyit a Tisza-jelöltek bejelentése
Nem hazudtolta meg magát a Tisza.
Deák Dániel gyorselemzésében azt is kifejtette, miért nem érdeke támadni a Fidesznek a tiszás jelölteket.
Miután a mobilalkalmazásuk csődöt mondott, Magyar Péter kapkodva, egy honlapon keresztül mutatta be az előválasztáson induló jelöltjeit – fogalmazott Facebook-oldalán Deák Dániel. Az elemző által közzétett gyorselemzés szerint a történet több szempontból is problémás, ezeket az alábbi öt pontban foglalta össze:
1. NEM ÍGY TERVEZTE: Több száz millió forintért fejlesztettek ukránokkal mobilalkalmazást Magyar Péterék, azon keresztül akarták kiválasztani a jelöltjeiket. Ez az alkalmazás azonban csődöt mondott, kétszázezer tiszás személyes adatai kerültek Ukrajnába. Így kapkodva, egy honlapon keresztül mutatja be a jelöltjeit Magyar Péter, akikkel a látszat kedvéért eljátssza, hogy lehet majd rájuk szavazni, de ezt az „előválasztást” senki sem ellenőrzi, vélhetően már eldöntötte, kit hol indít.
2. HELYBEN NEM BEÁGYAZOTT, „EJTŐERNYŐZTETETT” JELÖLTEK: Nemzetközi és hazai kutatások is bizonyítják, hogy főként a vidéki körzetekben kiemelten fontos, hogy az adott jelölt helyben beágyazott legyen. Ez a Tiszánál sok esetben nem érvényesül, jó példa erre Nagy Ervin baloldali színész, aki sajtóhírek szerint Fejér megye 4-es számú választókörzetében indul, úgy, hogy ugyan Dunaújvárosban született, de életvitelét tekintve ő egy újlipótvárosi baloldali ember. Ez hasonlít a 2022-es ellenzékre, ők is belpesti embereket indítottak el vidéki körzetekben, akik ki is kaptak.
3. BALOLDALI JELÖLTEK, BALOLDALI PROGRAM: Eddig, amikor például a genderaktivista Bódis Kriszta kiállt a bevándorlás vagy Nagy Ervin Ukrajna finanszírozása mellett, Magyar Péter azzal védekezett, hogy ők nem a Tisza politikusai, így nem a Tisza álláspontját képviselik. Innentől kezdve azonban ezek a túlságosan is baloldali emberek a Tisza jelöltjei, így amit ők képviselnek, az a Tisza álláspontja is egyben. Innentől kezdve még világosabb lesz, hogy a Tisza valójában egy baloldali párt.
4. BRÜSSZELBŐL KÖNNYEN IRÁNYÍTHATÓ EMBEREK: Miután országosan és helyben is jól ismert baloldali emberek kerültek a jelöltek közé, ezek mind olyan politikusok lesznek, akik teljesítik a brüsszeli elvárásokat például Ukrajna, a háború, az adóemelések vagy a migráció ügyében, ami egyértelműen túlzott kockázatot jelent Magyarország számára. Ezt egyébként az elmúlt hetekben a Tisza eddigi politikusai is világossá tették: Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke azt is kijelentette, ha mindent elmondanának a terveikből, abba belebuknának.
5. A FIDESZNEK NEM ÉRDEKE TÁMADNI A JELÖLTEKET: A tiszás propagandasajtó arra készítette fel a nyilvánosságot, hogy a Fidesz teljes erővel elkezdi támadni Magyar Péter jelöltjeit. Ez ugyanakkor értelmetlen lenne, hiszen így a népszerűtlen jelölteket még most le tudná cserélni Magyar Péter, és mást indítana helyettük. A Fidesznek valójában majd akkor lesz érdeke rávilágítani a tiszás jelöltek gyenge pontjaira vagy az általuk jelentett veszélyre, ha már nem lehet őket másra lecserélni.
