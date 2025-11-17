Ft
Bódis Kriszta migráció Ukrajna Magyar Péter Nagy Ervin

Botladozó előválasztás: kapkodva mutatta be baloldali jelöltjeit Magyar Péter

2025. november 17. 22:06

Deák Dániel gyorselemzésében azt is kifejtette, miért nem érdeke támadni a Fidesznek a tiszás jelölteket.

2025. november 17. 22:06
null

Miután a mobilalkalmazásuk csődöt mondott, Magyar Péter kapkodva, egy honlapon keresztül mutatta be az előválasztáson induló jelöltjeit – fogalmazott Facebook-oldalán Deák Dániel. Az elemző által közzétett gyorselemzés szerint a történet több szempontból is problémás, ezeket az alábbi öt pontban foglalta össze:

1. NEM ÍGY TERVEZTE: Több száz millió forintért fejlesztettek ukránokkal mobilalkalmazást Magyar Péterék, azon keresztül akarták kiválasztani a jelöltjeiket. Ez az alkalmazás azonban csődöt mondott, kétszázezer tiszás személyes adatai kerültek Ukrajnába. Így kapkodva, egy honlapon keresztül mutatja be a jelöltjeit Magyar Péter, akikkel a látszat kedvéért eljátssza, hogy lehet majd rájuk szavazni, de ezt az „előválasztást” senki sem ellenőrzi, vélhetően már eldöntötte, kit hol indít.

Ezt is ajánljuk a témában

2. HELYBEN NEM BEÁGYAZOTT, „EJTŐERNYŐZTETETT” JELÖLTEK: Nemzetközi és hazai kutatások is bizonyítják, hogy főként a vidéki körzetekben kiemelten fontos, hogy az adott jelölt helyben beágyazott legyen. Ez a Tiszánál sok esetben nem érvényesül, jó példa erre Nagy Ervin baloldali színész, aki sajtóhírek szerint Fejér megye 4-es számú választókörzetében indul, úgy, hogy ugyan Dunaújvárosban született, de életvitelét tekintve ő egy újlipótvárosi baloldali ember. Ez hasonlít a 2022-es ellenzékre, ők is belpesti embereket indítottak el vidéki körzetekben, akik ki is kaptak.

3. BALOLDALI JELÖLTEK, BALOLDALI PROGRAM: Eddig, amikor például a genderaktivista Bódis Kriszta kiállt a bevándorlás vagy Nagy Ervin Ukrajna finanszírozása mellett, Magyar Péter azzal védekezett, hogy ők nem a Tisza politikusai, így nem a Tisza álláspontját képviselik. Innentől kezdve azonban ezek a túlságosan is baloldali emberek a Tisza jelöltjei, így amit ők képviselnek, az a Tisza álláspontja is egyben. Innentől kezdve még világosabb lesz, hogy a Tisza valójában egy baloldali párt.

Ezt is ajánljuk a témában

4. BRÜSSZELBŐL KÖNNYEN IRÁNYÍTHATÓ EMBEREK: Miután országosan és helyben is jól ismert baloldali emberek kerültek a jelöltek közé, ezek mind olyan politikusok lesznek, akik teljesítik a brüsszeli elvárásokat például Ukrajna, a háború, az adóemelések vagy a migráció ügyében, ami egyértelműen túlzott kockázatot jelent Magyarország számára. Ezt egyébként az elmúlt hetekben a Tisza eddigi politikusai is világossá tették: Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke azt is kijelentette, ha mindent elmondanának a terveikből, abba belebuknának.

5. A FIDESZNEK NEM ÉRDEKE TÁMADNI A JELÖLTEKET: A tiszás propagandasajtó arra készítette fel a nyilvánosságot, hogy a Fidesz teljes erővel elkezdi támadni Magyar Péter jelöltjeit. Ez ugyanakkor értelmetlen lenne, hiszen így a népszerűtlen jelölteket még most le tudná cserélni Magyar Péter, és mást indítana helyettük. A Fidesznek valójában majd akkor lesz érdeke rávilágítani a tiszás jelöltek gyenge pontjaira vagy az általuk jelentett veszélyre, ha már nem lehet őket másra lecserélni.

 

Nyitókép: Facebook

llnnhegyi
2025. november 17. 23:39
Fidesz-Kdnp koalíció. Stratégiai nyugalom. Nix ugri-bugri! Bakfitty, molyfing etc. etc. a soros jelöltállítás.
figyelő4322
2025. november 17. 23:00
"...kapkodva, egy honlapon keresztül mutatja be a jelöltjeit..." a Különleges Magyar Poloska. Ez sem véletlen. Próféta Pöti már látja az írást a falon... Hiszen lehet zakkant, de azért nem annyira buta, hogy ne látná, meg persze megkapta a fülest a gazdájától is: most már legfeljebb csak arra játszhat, mint 4 éve az elődje, a Próféta Z. Pöti a célegyenesben. Tehát arra irányul az erőfeszítés, hogy megakadályozza a Fidesz újabb 2/3-át, így 4 évig egy irritáló furkósbot tudjon lenni az ország kerekének a küllőiben. Persze ha minden egyes Fidesz- és normalitás párti szavazó elmegy voksolni, akkor a Moslék Mostani Messiása is ott végzi, ahol az előző négy - tehát a történelem szemétdombján!
Dermedve
2025. november 17. 22:33
A három bibber... Azokkal mindig jól jártunk!
satrafa-2
2025. november 17. 22:25
Mér' nem érdekel ez engem? ...
