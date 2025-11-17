Botladozó előválasztás: kapkodva mutatta be baloldali jelöltjeit Magyar Péter

Miután a mobilalkalmazásuk csődöt mondott, Magyar Péter kapkodva, egy honlapon keresztül mutatta be az előválasztáson induló jelöltjeit – fogalmazott Facebook-oldalán Deák Dániel. Az elemző által közzétett gyorselemzés szerint a történet több szempontból is problémás, ezeket az alábbi öt pontban foglalta össze:

1. NEM ÍGY TERVEZTE: Több száz millió forintért fejlesztettek ukránokkal mobilalkalmazást Magyar Péterék, azon keresztül akarták kiválasztani a jelöltjeiket. Ez az alkalmazás azonban csődöt mondott, kétszázezer tiszás személyes adatai kerültek Ukrajnába. Így kapkodva, egy honlapon keresztül mutatja be a jelöltjeit Magyar Péter, akikkel a látszat kedvéért eljátssza, hogy lehet majd rájuk szavazni, de ezt az „előválasztást” senki sem ellenőrzi, vélhetően már eldöntötte, kit hol indít.