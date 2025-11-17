„Jó, akkor elkérem az Ambrózytól” – Ceglédi Zoltán sem értette, miért késett ennyit a Tisza-jelöltek bejelentése

Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, ismét csúszott a Tisza-jelöltek bejelentése. „18 óra után bejelentést teszek a TISZA egyéni országgyűlési képviselőjelöltjei kapcsán” – írta 16:54 perckor Magyar Péter a Facebook-oldalán, de még 20:00-kor sem volt semmi nyoma nem volt új neveknek (este 8 után pár perccel jelent meg Magyar Péter bejelentő videója).