„Jó, akkor elkérem az Ambrózytól” – Ceglédi Zoltán sem értette, miért késett ennyit a Tisza-jelöltek bejelentése

Ismét csúszik a Tisza-jelöltek bejelentése
Ez már nagyon kínos.
Nem hazudtolta meg magát a Tisza.
Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, ismét csúszott a Tisza-jelöltek bejelentése. „18 óra után bejelentést teszek a TISZA egyéni országgyűlési képviselőjelöltjei kapcsán” – írta 16:54 perckor Magyar Péter a Facebook-oldalán, de még 20:00-kor sem volt semmi nyoma nem volt új neveknek (este 8 után pár perccel jelent meg Magyar Péter bejelentő videója).
Jó, akkor elkérem az Ambrózytól”
– reagált a történtekre némi iróniával Ceglédi Zoltán. Ismert, nagyjából kétszázan jelentették fel a Pesti Srácok újságíróját a tiszás adatbotrány ügyében.
Magyar Péter 20:11 perckor a következő videót töltötte fel Facebook-oldalára:
Kép forrása: YouTube