Ilyen nagy bajban van a Tisza? Magyar Péter bevetette a titkos csodafegyvert

Egyre több a jel, hogy véget ért Magyar Péter legújabb románca is
Az utóbbi napokban elmaradt a Tisza Párt vezetője mellől élettársa és titkárnője, Szabó Ilona.
Töltött cukkiniről és cicákról posztol a Tisza Párt vezetője, miközben Orbán Viktor felhelyezte Magyarországot a térképre.
Onnan tudod, hogy gáz a helyzet a baloldalon, hogy elkezdenek cicával fotózkodni, illetve a konyhában pózolnak – írja a Dobó Népe.
Legutóbb Magyar Péter posztolta vasárnap este, hogy töltött cukkinit és sütőtököt készített a fiainak, ráadásul – mint írja – Ilivel. Ez azért érdekes, mert a fiatal nő az utóbbi időben elmaradt a Tisza Párt vezetője mellől. A Hibrid Rezsim Facebook-oldal úgy értesült, hogy Szabó Ilona, Magyar Péter élettársa, és egyben titkárnője
hivatalosan is kicsekkolt” a Tisza Pártból.
Így nem kizárt, hogy az útjaik is különváltak, alig hat hónappal azután, hogy bejelentették, egy párt alkotnak.
Most mégis együtt készítették a töltött cukkinit és az almás pitét a Csengerben kapott szabolcsi/szatmári almából. Igaz, közös kép nincs róluk.
Pár nappal korábban, miközben nemcsak Magyarországot, de a világot is az tartotta lázban, hogy Donald Trump bejelentette: Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására, Magyar Péter cicás képet posztolt. Méghozzá ezzel a szöveggel: „tőlük lehet tanulni, hiszen 9 életük van”.
Nem példátlan, hogy politikusok főzéssel és cicás képekkel igyekeznek népszerűségre szert tenni. Különösen akkor figyelhető meg ez, amikor az éppen aktuális rendszerváltó formáció szénája nem áll jól, gondoljunk csak Vona Gáborral, Gyurcsány Ferencre vagy Jakab Péterre.
Íme egy képválogatás az érintettekről:
Itt pedig a főzős képek:
