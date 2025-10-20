Ilyen nagy bajban van a Tisza? Magyar Péter bevetette a titkos csodafegyvert

Onnan tudod, hogy gáz a helyzet a baloldalon, hogy elkezdenek cicával fotózkodni, illetve a konyhában pózolnak – írja a Dobó Népe.

Legutóbb Magyar Péter posztolta vasárnap este, hogy töltött cukkinit és sütőtököt készített a fiainak, ráadásul – mint írja – Ilivel. Ez azért érdekes, mert a fiatal nő az utóbbi időben elmaradt a Tisza Párt vezetője mellől. A Hibrid Rezsim Facebook-oldal úgy értesült, hogy Szabó Ilona, Magyar Péter élettársa, és egyben titkárnője

hivatalosan is kicsekkolt” a Tisza Pártból.

Így nem kizárt, hogy az útjaik is különváltak, alig hat hónappal azután, hogy bejelentették, egy párt alkotnak.