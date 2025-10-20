Ft
Ilyen nagy bajban van a Tisza? Magyar Péter bevetette a titkos csodafegyvert

2025. október 20. 13:46

Töltött cukkiniről és cicákról posztol a Tisza Párt vezetője, miközben Orbán Viktor felhelyezte Magyarországot a térképre.

2025. október 20. 13:46
null

Onnan tudod, hogy gáz a helyzet a baloldalon, hogy elkezdenek cicával fotózkodni, illetve a konyhában pózolnak – írja a Dobó Népe.

Legutóbb Magyar Péter posztolta vasárnap este, hogy töltött cukkinit és sütőtököt készített a fiainak, ráadásul – mint írja – Ilivel. Ez azért érdekes, mert a fiatal nő az utóbbi időben elmaradt a Tisza Párt vezetője mellől. A Hibrid Rezsim Facebook-oldal úgy értesült, hogy Szabó Ilona, Magyar Péter élettársa, és egyben titkárnője

hivatalosan is kicsekkolt” a Tisza Pártból.

Így nem kizárt, hogy az útjaik is különváltak, alig hat hónappal azután, hogy bejelentették, egy párt alkotnak.

Most mégis együtt készítették a töltött cukkinit és az almás pitét a Csengerben kapott szabolcsi/szatmári almából. Igaz, közös kép nincs róluk.

Politikai program nincs, de íme a töltött cukkini Magyar Péter módra

Pár nappal korábban, miközben nemcsak Magyarországot, de a világot is az tartotta lázban, hogy Donald Trump bejelentette: Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására, Magyar Péter cicás képet posztolt. Méghozzá ezzel a szöveggel: „tőlük lehet tanulni, hiszen 9 életük van”. 

Miközben Trump békecsúcsot jelentett be Budapestre, Magyar Péter cicákkal pózolt

Nem példátlan, hogy politikusok főzéssel és cicás képekkel igyekeznek népszerűségre szert tenni. Különösen akkor figyelhető meg ez, amikor az éppen aktuális rendszerváltó formáció szénája nem áll jól, gondoljunk csak Vona Gáborral, Gyurcsány Ferencre vagy Jakab Péterre. 

Íme egy képválogatás az érintettekről:

Vona Gábor cicával alszik
Jakab Péter nem saját cicát vetett be
Gyurcsány Ferenc egy kismacskával

Itt pedig a főzős képek:

Jakab Péter palacsintát süt
Itt pedig hagymát szeletel
Gyurcsány Ferenc főz

Nyitókép forrása: Facebook

nogradi
2025. október 20. 16:34
Tegyetek már be egy zebrás képet IS.
Válasz erre
0
0
rohadanarancs-2
2025. október 20. 16:32
"Nem állunk jól. Nem állunk jól – mondta Orbán Viktor a harcosainak, majd részletezte, mit vár tőlük a kampányban"
Válasz erre
0
0
csulak
2025. október 20. 16:18
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
Sróf
2025. október 20. 15:32
Emlékszem, amikor a műbőrdzsekis Péter a konyhában parizeres zsömlét készített piros arannyal. Egyértelműnek tűnt, hogy ezt már senki sem fogja tudni felülmúlni. De a legújabb kiadású Péter visszaadta a reményt. Ha valaki képes lehet rá, az ő!
Válasz erre
5
0
