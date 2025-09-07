Egyre több a jel, hogy véget ért Magyar Péter legújabb románca is

Emlékezetes, hogy Magyar a cikk megjelenése után mind a Ripostot, mind azokat az orgánumokat is megfenyegette, amelyek a fenti tartalmat átvették. Mint fogalmazott: „Nos, srácok. A barátnőm, nektek nem Ilike, hanem Szabó Ilona, soha nem utazott sem az adófizetők, sem az én pénzemen sehova nyaralni. Ellentétben a kormányzati senkiháziakkal, világ életében a magánszektorban dolgozott, sokszor vezető pozícióban. Minden megkeresett forintja adózott jövedelem”.

ui.: a gatyátokat is lepereljük rólatok és Ilona majd eldönti, hogy melyik gyermekotthonnak ajánlja fel a kártérítést”

– zárta augusztus végi bejegyzését a Tisza-vezér.

Érdekes mód, röviddel a cikk után egy félreérthető kijelentés is elhangzott Magyartól országjárása egyik állomásán, ahol Ilonára úgy hivatkozott, mint a volt barátnője.

Miután ezt többen is kiszúrták, és kérdésekkel fordultak felé azzal kapcsolatban, hogy véget ért-e a románca, az ellenzéki politikus, a Blikknek annyit mondott,

nem szakítottunk, most is itt ül mellettem”.

A gyanút keltő videórészletet alább tekintheti meg:

Híre, hamva sincs az élettársnak

Azonban az elmúlt napok csak tovább növelik a gyanút a közösségi média felhasználók és a médiaorgánumok között is, hogy a pár kapcsolata valamiféle krízisen mehet át, mivel Ilona sem Magyar Péter húgának esküvőjén, sem a kötcsei tiszás eseményen nem tűnt fel.

Élő adásban áradozott volt feleségéről

Ellenben az ATV-ben a Mandiner azon cikkére, melyben úgy jellemeztük volt feleségét, Varga Juditot, – aki Robert Palladino amerikai ügyvivővel és Takács Szabolcs, Magyarország egyesült államokbeli nagykövetével vett részt az AmCham Hungary éves fórumán – hogy „kirobbanó formában van”, a politikus úgy reagált, hogy az exneje nemcsak most, hanem korábban és a jövőben is kirobbanó formában volt és lesz.

Egy gyönyörű hölgy és én nagyon drukkolok neki is és a gyerekeinknek is”

– hangsúlyozta Rónai Egon műsorvezetőnek.

Nyitókép: Facebook