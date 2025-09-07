Ft
09. 07.
vasárnap
titkárnő Szabó Ilona Magyar Péter kapcsolat krízis Varga Judit gyanú

Egyre több a jel, hogy véget ért Magyar Péter legújabb románca is

2025. szeptember 07. 21:00

Az utóbbi napokban elmaradt a Tisza Párt vezetője mellől élettársa és titkárnője, Szabó Ilona.

2025. szeptember 07. 21:00
null

A Hibrid Rezsim Facebook-oldal úgy értesült, hogy Szabó Ilona, Magyar Péter élettársa, és egyben titkárnője

hivatalosan is kicsekkolt” a Tisza Pártból.

Így nem kizárt, hogy az útjaik is különváltak, alig hat hónappal azután, hogy bejelentették, egy párt alkotnak.

Az elhidegülés első jelei talán akkor kezdtek jelentkezni náluk, miután a Ripost arról cikkezett, hogy a fiatal nő az elmúlt hónapokban bejárta a világot. Olyan egzotikus tájakon járt, mint Tanzánia, Ausztrália vagy Peru.

Emlékezetes, hogy Magyar a cikk megjelenése után mind a Ripostot, mind azokat az orgánumokat is megfenyegette, amelyek a fenti tartalmat átvették. Mint fogalmazott: „Nos, srácok. A barátnőm, nektek nem Ilike, hanem Szabó Ilona, soha nem utazott sem az adófizetők, sem az én pénzemen sehova nyaralni. Ellentétben a kormányzati senkiháziakkal, világ életében a magánszektorban dolgozott, sokszor vezető pozícióban. Minden megkeresett forintja adózott jövedelem”

ui.: a gatyátokat is lepereljük rólatok és Ilona majd eldönti, hogy melyik gyermekotthonnak ajánlja fel a kártérítést” 

– zárta augusztus végi bejegyzését a Tisza-vezér.

Érdekes mód, röviddel a cikk után egy félreérthető kijelentés is elhangzott Magyartól országjárása egyik állomásán, ahol Ilonára úgy hivatkozott, mint a volt barátnője.

Miután ezt többen is kiszúrták, és kérdésekkel fordultak felé azzal kapcsolatban, hogy véget ért-e a románca, az ellenzéki politikus, a Blikknek annyit mondott,

nem szakítottunk, most is itt ül mellettem”.

 A gyanút keltő videórészletet alább tekintheti meg:

@el.patron2288 Ilike volt barátnő? #magyarpeter #ilike #luxusnyaralások ♬ eredeti hang - El Patron2

Híre, hamva sincs az élettársnak

Azonban az elmúlt napok csak tovább növelik a gyanút a közösségi média felhasználók és a médiaorgánumok között is, hogy a pár kapcsolata valamiféle krízisen mehet át, mivel Ilona sem Magyar Péter húgának esküvőjén, sem a kötcsei tiszás eseményen nem tűnt fel. 

Élő adásban áradozott volt feleségéről

Ellenben az ATV-ben a Mandiner azon cikkére, melyben úgy jellemeztük volt feleségét, Varga Juditot, – aki Robert Palladino amerikai ügyvivővel és Takács Szabolcs, Magyarország egyesült államokbeli nagykövetével vett részt az AmCham Hungary éves fórumán – hogy „kirobbanó formában van”, a politikus úgy reagált, hogy az exneje nemcsak most, hanem korábban és a jövőben is kirobbanó formában volt és lesz. 

Egy gyönyörű hölgy és én nagyon drukkolok neki is és a gyerekeinknek is”

 – hangsúlyozta Rónai Egon műsorvezetőnek.

Nyitókép: Facebook

BAJA
2025. szeptember 07. 21:28
Csak péterkedett a magyar pszichó
Válasz erre
0
0
londonbaby
2025. szeptember 07. 21:27
ennek a csajnak ha jól megnézem nagyon fiatalosak az arcvonásai ( csak női megérzés ) . Tudja valaki hány éves lehet ?
Válasz erre
1
0
kobi40
2025. szeptember 07. 21:22
Félévente új “titkárnő”??? Nagy fogyasztó ez a Poloska!
Válasz erre
2
0
hernadvolgyi-2
2025. szeptember 07. 21:18
"Egy kakas mellé általában legalább 3-4 tyúkot javasolt tartani, de a pontos arány függhet a fajtától és az agresszivitástól is, hiszen a kakasok könnyen agresszívek lehetnek egy-egy kiválasztott tyúkkal. " Hogy miket írogat ez a AI.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!