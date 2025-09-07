Egyre több a jel, hogy véget ért Magyar Péter legújabb románca is

Felsírnak az esőerdők: így utazza körül a világot Magyar Péter barátnője
„Ilike” az Antarktiszt leszámítva már minden kontinensen megfordult.
Az utóbbi napokban elmaradt a Tisza Párt vezetője mellől élettársa és titkárnője, Szabó Ilona.
A Hibrid Rezsim Facebook-oldal úgy értesült, hogy Szabó Ilona, Magyar Péter élettársa, és egyben titkárnője
hivatalosan is kicsekkolt” a Tisza Pártból.
Így nem kizárt, hogy az útjaik is különváltak, alig hat hónappal azután, hogy bejelentették, egy párt alkotnak.
Az elhidegülés első jelei talán akkor kezdtek jelentkezni náluk, miután a Ripost arról cikkezett, hogy a fiatal nő az elmúlt hónapokban bejárta a világot. Olyan egzotikus tájakon járt, mint Tanzánia, Ausztrália vagy Peru.
Emlékezetes, hogy Magyar a cikk megjelenése után mind a Ripostot, mind azokat az orgánumokat is megfenyegette, amelyek a fenti tartalmat átvették. Mint fogalmazott: „Nos, srácok. A barátnőm, nektek nem Ilike, hanem Szabó Ilona, soha nem utazott sem az adófizetők, sem az én pénzemen sehova nyaralni. Ellentétben a kormányzati senkiháziakkal, világ életében a magánszektorban dolgozott, sokszor vezető pozícióban. Minden megkeresett forintja adózott jövedelem”.
ui.: a gatyátokat is lepereljük rólatok és Ilona majd eldönti, hogy melyik gyermekotthonnak ajánlja fel a kártérítést”
– zárta augusztus végi bejegyzését a Tisza-vezér.
Érdekes mód, röviddel a cikk után egy félreérthető kijelentés is elhangzott Magyartól országjárása egyik állomásán, ahol Ilonára úgy hivatkozott, mint a volt barátnője.
Miután ezt többen is kiszúrták, és kérdésekkel fordultak felé azzal kapcsolatban, hogy véget ért-e a románca, az ellenzéki politikus, a Blikknek annyit mondott,
nem szakítottunk, most is itt ül mellettem”.
A gyanút keltő videórészletet alább tekintheti meg:
Azonban az elmúlt napok csak tovább növelik a gyanút a közösségi média felhasználók és a médiaorgánumok között is, hogy a pár kapcsolata valamiféle krízisen mehet át, mivel Ilona sem Magyar Péter húgának esküvőjén, sem a kötcsei tiszás eseményen nem tűnt fel.
Ellenben az ATV-ben a Mandiner azon cikkére, melyben úgy jellemeztük volt feleségét, Varga Juditot, – aki Robert Palladino amerikai ügyvivővel és Takács Szabolcs, Magyarország egyesült államokbeli nagykövetével vett részt az AmCham Hungary éves fórumán – hogy „kirobbanó formában van”, a politikus úgy reagált, hogy az exneje nemcsak most, hanem korábban és a jövőben is kirobbanó formában volt és lesz.
Egy gyönyörű hölgy és én nagyon drukkolok neki is és a gyerekeinknek is”
– hangsúlyozta Rónai Egon műsorvezetőnek.
Nyitókép: Facebook
A volt igazságügyi miniszter Robert Palladino amerikai ügyvivővel és Takács Szabolcs, Magyarország egyesült államokbeli nagykövetével vett részt az AmCham Hungary éves fórumán.
Még rengeteg ilyen mondat lesz a kampányban – mondta a Tisza-vezér.