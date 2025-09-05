Valami készül? – nem akárhol tűnt fel újra Varga Judit

Varga Judit volt igazságügyi miniszter a napokban Robert Palladino amerikai ügyvivővel és Takács Szabolcs, Magyarország egyesült államokbeli nagykövetével vett részt az AmCham Hungary éves fórumán.

Palladino az üzleti fórum kapcsán X-oldalán köszönetet mondott a meghívásért, majd aláhúzta

partnerségünk erős – és még bőven van lehetőség új kereskedelmi, energetikai és innovációs kapcsolatok kiépítésére”.

A két férfi oldalán az egyik fotón pedig kirobbanó formában feltűnt a volt tárcavezető.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Thanks to @AmChamHungary for hosting @_SzabolcsTakacs and me at today’s Business Forum. 🇺🇸🤝🇭🇺 Our partnership is strong—and there’s still plenty of room for new trade, energy, and innovation ties. pic.twitter.com/FhJQ5N9nhh — Chargé d'Affaires Robert Palladino (@USAmbHungary) September 4, 2025

Varga Judit esetleges közéletbeli visszatérése többek között azért is téma, mert a Tisza Párt elnökének, Magyar Péternek az exfelesége, és jól ismeri az ellenzéki politikus sötét oldalát.

Legutóbb Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is kifejezte ezzel kapcsolatok reményét. Mint fogalmazott, „Wayne Rooney-t is nagyon várták vissza az Evertonba és amikor visszatért, akkor egy hatalmas bombagólt lőtt”.

De emlékezetes, hogy Orbán Viktor is többször elismerően szólt a nyár folyamán volt tárcavezetőjéről. A Hotel Lentulai című műsorunkban egyenesen kijelentette: „Varga Juditban miniszterelnöki képességek voltak”.

Nyitókép: X-fotó