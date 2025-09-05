Ft
közélet Robert Palladino AmCham Hungary Takács Szabolcs Magyar Péter kapcsolat Orbán Viktor Varga Judit miniszter

Valami készül? – nem akárhol tűnt fel újra Varga Judit

2025. szeptember 05. 16:36

A volt igazságügyi miniszter Robert Palladino amerikai ügyvivővel és Takács Szabolcs, Magyarország egyesült államokbeli nagykövetével vett részt az AmCham Hungary éves fórumán.

2025. szeptember 05. 16:36
null

Varga Judit volt igazságügyi miniszter a napokban Robert Palladino amerikai ügyvivővel és Takács Szabolcs, Magyarország egyesült államokbeli nagykövetével vett részt az AmCham Hungary éves fórumán. 

Palladino az üzleti fórum kapcsán X-oldalán köszönetet mondott a meghívásért, majd aláhúzta

partnerségünk erős – és még bőven van lehetőség új kereskedelmi, energetikai és innovációs kapcsolatok kiépítésére”.

A két férfi oldalán az egyik fotón pedig kirobbanó formában feltűnt a volt tárcavezető.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

 

Varga Judit esetleges közéletbeli visszatérése többek között azért is téma, mert a Tisza Párt elnökének, Magyar Péternek az exfelesége, és jól ismeri az ellenzéki politikus sötét oldalát.

Legutóbb Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is kifejezte ezzel kapcsolatok reményét. Mint fogalmazott, „Wayne Rooney-t is nagyon várták vissza az Evertonba és amikor visszatért, akkor egy hatalmas bombagólt lőtt”.

De emlékezetes, hogy Orbán Viktor is többször elismerően szólt a nyár folyamán volt tárcavezetőjéről. A Hotel Lentulai című műsorunkban egyenesen kijelentette: „Varga Juditban miniszterelnöki képességek voltak”.

Nyitókép: X-fotó

 

kiabrandult-fideszes
2025. szeptember 05. 17:08
Az kell nektek. Visszahozni a pedofilsimogató Jucust. Pedofidesz már csak pedofidesz marad.
indaniso
2025. szeptember 05. 17:06
Nagyon várjuk,hogy 30-ban O.V. utóda legyen. A poloskát meg üsse meg a guta.
Titi
2025. szeptember 05. 17:02
Szegény Müszike, idegrohamot fog kapni!
Takagi
2025. szeptember 05. 17:00
Hájrá Judit! Szép és nagyon okos vagy!
