Valami készül? – nem akárhol tűnt fel újra Varga Judit

Varga Judit volt igazságügyi miniszter a napokban Robert Palladino amerikai ügyvivővel és Takács Szabolcs, Magyarország egyesült államokbeli nagykövetével vett részt az AmCham Hungary éves fórumán.
Palladino az üzleti fórum kapcsán X-oldalán köszönetet mondott a meghívásért, majd aláhúzta
partnerségünk erős – és még bőven van lehetőség új kereskedelmi, energetikai és innovációs kapcsolatok kiépítésére”.
A két férfi oldalán az egyik fotón pedig kirobbanó formában feltűnt a volt tárcavezető.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Varga Judit esetleges közéletbeli visszatérése többek között azért is téma, mert a Tisza Párt elnökének, Magyar Péternek az exfelesége, és jól ismeri az ellenzéki politikus sötét oldalát.
Legutóbb Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is kifejezte ezzel kapcsolatok reményét. Mint fogalmazott, „Wayne Rooney-t is nagyon várták vissza az Evertonba és amikor visszatért, akkor egy hatalmas bombagólt lőtt”.
De emlékezetes, hogy Orbán Viktor is többször elismerően szólt a nyár folyamán volt tárcavezetőjéről. A Hotel Lentulai című műsorunkban egyenesen kijelentette: „Varga Juditban miniszterelnöki képességek voltak”.
Nyitókép: X-fotó