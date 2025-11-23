Ft
TISZA Poll of Polls verseny Magyarország Fidesz pozíció

Hoppá! Már a Politico szerint is vezet a Fidesz

2025. november 23. 11:48

A brüsszeli lap „Poll of Polls” felmérése alapján ismét Orbán Viktorék állnak az első helyen.

2025. november 23. 11:48
null

A legfrissebb „Poll of Polls” adatai szerint a Fidesz újra előnybe került a magyar pártok versenyében. Korábban a legfőbb kihívó, TISZA‑párt vezetését mérték.

Most viszont már a brüsszeli Politico is azt írja: erősödni tudott a kormánypárt, így ismét a Fidesz vezet.

Forrás: Politico

A Politico nem szeret minket. De már a Politico szerint is vezetünk. Mekkora lehet akkor az előnyünk valójában?! – kérdezi Facebook-oldalán Menczer Tamás.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Szuperszig
2025. november 23. 21:04
Akiket eddig tiszásként ismertem, mára már sunnyognak, elcsendesedtek. Sok mindent szivesen letagadnának a korábbi tiszás aktivitásukból, de a net nem felejt. :-)))))
Válasz erre
4
0
figyelő4322
2025. november 23. 19:12
Ha jól, látom, a grafikonon a Fidesz 1%-kal vezet? Na persze, ha a 'kitűnő reputációjú' 💩 😳 Politikó szerint a Fidesz kicsivel vezet, akkor a valóságban a Fidesz már 2/3 körül lehet! Ez csak ugye egy népszerűségi mutató, tehát 'elméleti' támogatás. Ha sok Fideszes szavazó nem veszi a fáradságot, hogy szavazzon - akkor meg csupán egy 'elméleti emlék' marad... Tehát: mint a szakértők és a szaGértők mondják: az egyetlen népszerűségi mutató, ami számít - az a választás napján leadott szavazatok eredménye!
Válasz erre
4
0
llnnhegyi
•••
2025. november 23. 19:00 Szerkesztve
A múlthéten még a hazai libbcsikommcsi közvélemény kutatások 15% előnyt mértek a TISZA pártnak! Mindegy is. Hazudnak, bizonyíthatóan! Hann Endre bácsi felüvöltött fájdalmában ! Elqurtuk című film jutott eszébe. Megint, megint... Kéri Laci bácsi sem érti.-:)))
Válasz erre
6
0
totumfaktum-2
2025. november 23. 18:40
nogradi Persze hogy nem. TUDJUK, hogy - a Tisza a valóságban soha nem vezetett, és - a Fidesz most is nagyobb különbséggel vezet. Így már érted, ügynök?
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.