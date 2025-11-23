Hoppá! Már a Politico szerint is vezet a Fidesz

Kissé odakozmált habos almással feledtetné az újabb blamázst Magyar Péter
Kétségbeesett próbálkozás, nézzük el neki.
A brüsszeli lap „Poll of Polls” felmérése alapján ismét Orbán Viktorék állnak az első helyen.
A legfrissebb „Poll of Polls” adatai szerint a Fidesz újra előnybe került a magyar pártok versenyében. Korábban a legfőbb kihívó, TISZA‑párt vezetését mérték.
Most viszont már a brüsszeli Politico is azt írja: erősödni tudott a kormánypárt, így ismét a Fidesz vezet.
A Politico nem szeret minket. De már a Politico szerint is vezetünk. Mekkora lehet akkor az előnyünk valójában?! – kérdezi Facebook-oldalán Menczer Tamás.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos