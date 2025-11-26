Zaklatni próbálta Bohár Dánielt a tiszás aktivista – az év egyik legviccesebb videója lett belőle
Bohár Dániel beszélgetőpartnere csak azután ismerte el, hogy Tisza-párti, miután az összes többi pártra azt mondta, hogy nem oda teszi az ikszét.
Még korai hátradőlni bárkinek is.
„Figyelmeztetés
Megszokhattuk (nem volt más választásunk), hogy a kormánypárti intézek Fidesz-előnyt, a nem kormánypártiak nagy Tisza-előnyt mutattak a közvélemény-kutatásokban és az egyes mérések számai között akár 15-20 százalékpontos különbségek is kialakultak.
A Medián eddig nagyon komoly Tisza-előnyt mért, de ez érdemben elkezdett fogyni és ami figyelemreméltó, hogy apad a kormányváltást akarók aránya is. A számok alapján ugyan még mindig vezet a Tisza, a teljes lakosság körében előnye már csak öt százalékpont.
Ez a mérés is azt a meglátásomat támasztja, hogy a Fidesz kezdi összeszedni magát, a Tisza még megy lefele. Ám még korai hátradőlni bárkinek is: még négy hónap van hátra.”
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP