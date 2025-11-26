Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
11. 26.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 26.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
medián fidesz Tisza Magyar Péter

A Fidesz kezdi összeszedni magát, a Tisza meg megy lefele

2025. november 26. 13:04

Még korai hátradőlni bárkinek is.

2025. november 26. 13:04
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Facebook

„Figyelmeztetés

Megszokhattuk (nem volt más választásunk), hogy a kormánypárti intézek Fidesz-előnyt, a nem kormánypártiak nagy Tisza-előnyt mutattak a közvélemény-kutatásokban és az egyes mérések számai között akár 15-20 százalékpontos különbségek is kialakultak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kiev az unió jövőjét

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kiev az unió jövőjét
Tovább a cikkhezchevron

A Medián eddig nagyon komoly Tisza-előnyt mért, de ez érdemben elkezdett fogyni és ami figyelemreméltó, hogy apad a kormányváltást akarók aránya is. A számok alapján  ugyan még mindig vezet a Tisza, a teljes lakosság körében előnye már csak öt százalékpont. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ez a mérés is azt a meglátásomat támasztja, hogy a Fidesz kezdi összeszedni magát, a Tisza még megy lefele. Ám még korai hátradőlni bárkinek is: még négy hónap van hátra.”

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 46 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
catalina11
2025. november 26. 15:18
cukigomboc Azt felejted el, hogy az Indexnek és a hasonlóknak csak ti hisztek, a debil gombák. A többiek tudják, hogy ez maga a Fidesz, és hogy a Fidesz hazudik." és a valóság: 4 x 2/3!!!!
Válasz erre
1
0
wasserwoman
•••
2025. november 26. 15:16 Szerkesztve
azt birom,ahogy ujabb és ujabb néven jelennek meg ugyanazok a tiszás fanok., most cukigombóc a heti napközifelelős, ma már szerda van,, de egyre gyatrábban szerepel, szombatra már szétpukkad a gombóc :D
Válasz erre
2
0
hakapeszim
2025. november 26. 15:09
Óvok a túlzott magabiztosságtól! Csak a végén van vége! Ne legyen újra 2002!
Válasz erre
3
1
cukigomboc
2025. november 26. 15:06
"Most, hogy nyilvánosságra került a Tisza várható brutális megszorító csomagja, ami hatalmas csapás lenne a magánszemélyeknek és a vállalkozásoknak egyaránt" Azt felejted el, hogy az Indexnek és a hasonlóknak csak ti hisztek, a debil gombák. A többiek tudják, hogy ez maga a Fidesz, és hogy a Fidesz hazudik.
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!