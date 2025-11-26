Ft
Tisza Magyar Péter Bohár Dániel

Zaklatni próbálta Bohár Dánielt a tiszás aktivista – az év egyik legviccesebb videója lett belőle

2025. november 26. 11:53

Bohár Dániel beszélgetőpartnere csak azután ismerte el, hogy Tisza-párti, miután az összes többi pártra azt mondta, hogy nem oda teszi az ikszét.

2025. november 26. 11:53
null

„KABARÉ!” – fogalmazott legújabb Facebook-videója leírásában Bohár Dániel riporter.

Bohár Dániel a mostani beszélgetését, amelyet Magyar Péter által megbízott Tisza-szimpatizánssal folytatott, az eddigi legviccesebbnek nevezte.

Mint ismert, a Tisza Párt jelöltjeinek bemutatása után Bohár megpróbált kapcsolatba lépni a frissen állított képviselőkkel, ám mindegyikük a párt sajtóosztályához irányította a riportert. Ezt követően Magyar Péter felháborodva a hívássorozaton, megosztotta Bohár Dániel telefonszámát a Tisza Párt bizonyos követőivel, akik napok óta zaklató hívásokkal bombázzák a riportert.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Összesen 16 komment

csulak
2025. november 26. 12:39
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
1
0
hivor
2025. november 26. 12:30
Agyhalottaktól ennyire telik! Hajrá Bohár Úr!
Válasz erre
3
0
tapir32
2025. november 26. 12:26
Magyar Péter a "bármilyen hazugság megfelel, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja. Magyar Péter súlyos szocializációs és erkölcsi deficittel küzd. Nem képes az erkölcsileg helyes és helytelen között különbséget tenni. Szociopata és/vagy infantilis.
Válasz erre
4
0
westend
2025. november 26. 12:21
poloskánk "felháborodva a hívássorozaton, megosztotta Bohár Dániel telefonszámát a Tisza Párt bizonyos követőivel" - én ezért kedvelem leginkább az újbalódali megváltót, hogy nem egy ótvar, gerinctelen féreg. Ja, de.
Válasz erre
8
0
