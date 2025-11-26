Zaklatni próbálta Bohár Dánielt a tiszás aktivista – az év egyik legviccesebb videója lett belőle

Ezt látni kell: Bohár Dániel felhívta a Tisza jelöltjét, aki felköszöntette Soros Györgyöt (VIDEÓ)
Vass Antal jelölté válásának körülményeit sem sikerült tisztázni.
Bohár Dániel beszélgetőpartnere csak azután ismerte el, hogy Tisza-párti, miután az összes többi pártra azt mondta, hogy nem oda teszi az ikszét.
„KABARÉ!” – fogalmazott legújabb Facebook-videója leírásában Bohár Dániel riporter.
Bohár Dániel a mostani beszélgetését, amelyet Magyar Péter által megbízott Tisza-szimpatizánssal folytatott, az eddigi legviccesebbnek nevezte.
Mint ismert, a Tisza Párt jelöltjeinek bemutatása után Bohár megpróbált kapcsolatba lépni a frissen állított képviselőkkel, ám mindegyikük a párt sajtóosztályához irányította a riportert. Ezt követően Magyar Péter felháborodva a hívássorozaton, megosztotta Bohár Dániel telefonszámát a Tisza Párt bizonyos követőivel, akik napok óta zaklató hívásokkal bombázzák a riportert.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP
