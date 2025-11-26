Zaklatni próbálta Bohár Dánielt a tiszás aktivista – az év egyik legviccesebb videója lett belőle

„KABARÉ!” – fogalmazott legújabb Facebook-videója leírásában Bohár Dániel riporter.

Bohár Dániel a mostani beszélgetését, amelyet Magyar Péter által megbízott Tisza-szimpatizánssal folytatott, az eddigi legviccesebbnek nevezte.

Mint ismert, a Tisza Párt jelöltjeinek bemutatása után Bohár megpróbált kapcsolatba lépni a frissen állított képviselőkkel, ám mindegyikük a párt sajtóosztályához irányította a riportert. Ezt követően Magyar Péter felháborodva a hívássorozaton, megosztotta Bohár Dániel telefonszámát a Tisza Párt bizonyos követőivel, akik napok óta zaklató hívásokkal bombázzák a riportert.