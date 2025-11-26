Brüsszel szócsöve arról győzköd, miért harcolhatna tovább sikerrel Ukrajna amerikai támogatás nélkül

A meglehetősen izzadtságszagú elemzés az alábbi öt pontban igyekszik elhitetni az olvasókkal, hogy Kijevnek önállóan is lenne esélye:

1. Európa pótolni tudná a kieső tengerentúli támogatást?

Az európai országok rengeteg eszközt adnak Ukrajnának, de a kritikus rendszerekben – mindenekelőtt a ballisztikus rakéták elleni védelemben – nélkülözhetetlenek az amerikai Patriotok és PAC-3 elfogórakéták, amelyeket egyedül az USA gyárt.