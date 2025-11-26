Brüsszel szócsöve arról győzköd, miért harcolhatna tovább sikerrel Ukrajna amerikai támogatás nélkül

Megkapta a végső ultimátumot Zelenszkij: néhány napja maradt hátra az ukrán elnöknek
Trump szerint szinte biztos, hogy olyan területekről is le kell mondania Ukrajnának, amit nem szerzett még meg Putyin.
Nehéz eldönteni, hogy a Politico az ukrán, vagy az európai közvéleményt, esetleg saját magát akarja megnyugtatni. Ezzel a cikkel valószínűleg egyik sem sikerült.
A Politico szerint Donald Trump ultimátuma – fogadja el Kijev az amerikai béketervet, vagy elveszíti az amerikai fegyvereket és hírszerzést – sokkolta az európai fővárosokat.
Ezt is ajánljuk a témában
Trump szerint szinte biztos, hogy olyan területekről is le kell mondania Ukrajnának, amit nem szerzett még meg Putyin.
Bár az eredeti tervezetet azóta némileg módosították az ukrán és európai javaslatok hatására, a brüsszeli lap szerint „a fenyegetés továbbra is ott lebeg Ukrajna felett”. A cikk arról győzködi az olvasókat, hogy Ukrajnának nehezebb lenne az Egyesült Államok támogatása nélküli harc, de korántsem lehetetlen, hogy egyedül folytassa az orosz–ukrán háborút. Ugyanakkor ezt az álláspontot még az idézett nyilatkozók sem tudják hitelesen eladni.
Ezt is ajánljuk a témában
A hétvégi genfi találkozó után amerikai tisztviselők szerint az ukrán fél kész elfogadni az új békefeltételeket, és megkezdődött azok átadása a moszkvai delegációnak.
A meglehetősen izzadtságszagú elemzés az alábbi öt pontban igyekszik elhitetni az olvasókkal, hogy Kijevnek önállóan is lenne esélye:
Az európai országok rengeteg eszközt adnak Ukrajnának, de a kritikus rendszerekben – mindenekelőtt a ballisztikus rakéták elleni védelemben – nélkülözhetetlenek az amerikai Patriotok és PAC-3 elfogórakéták, amelyeket egyedül az USA gyárt.
Ezt is ajánljuk a témában
A német kancellár is elkötelezte magát a terv mellett.
Európa ugyan szállít SAMP/T légvédelmi rendszereket, de nem tudja átvenni Washington szerepét. A szakértők szerint az amerikai kiesést csak veszteségek árán vagy a harcmodor megváltoztatásával lehetne kompenzálni. Azt még a Politico is elismeri, hogy ennek kapcsán „jelentős kockázatnövekedésre” számíthatnának az ukránok.
Mikola Bjeljeszkov, az Ukrajnai Stratégiai Tanulmányok Nemzeti Intézete kutatója ezzel kapcsolatban így fogalmazott:
Bárcsak azt mondhatnám, hogy az Egyesült Államok nélkül is megvagyunk... de ez csak egy ideig.”
A Politico azt is kénytelen belátni, hogy
Ukrajna korai előrejelző képességének gerincét az amerikai műhold- és radarrendszerek adják, amelyeket Európa nem tud egy az egyben pótolni.
Ha Washington ismét felfüggesztené az információmegosztást – ahogy egyszer már megtette –, az
Ezt is ajánljuk a témában
Hírszerzés másképp – működhet, de kérdés, mikor és mennyiért.
A lap szerint ugyan Európa idővel építhetne több műholdat, de ez évekbe telne.
A cikk kiemeli, hogy az uniós tagállamok ma már jóval nagyobb összegeket fordítanak Ukrajna támogatására, mint az Egyesült Államok, ám Washington továbbra is nélkülözhetetlen a finanszírozásban.
Az USA egyre inkább eladásra kínálja fegyvereit – az európai kormányok pedig fizetnek –, így biztosítva a kritikus amerikai rendszerek folyamatos utánpótlását.
Ez azonban azt is jelenti, hogy az amerikaiak bármikor leállíthatják a szállításokat, ha politikai nyomást akarnak gyakorolni.
A fegyverexport állami döntés kérdése, és egyetlen washingtoni határozat azonnal megállíthatja a szállítmányokat.
Bár az amerikai hadiiparnak nagy szüksége van az európai pénzre, a politikai akarat felülírhat minden üzleti logikát.
Ezt is ajánljuk a témában
A válasz megdöbbentő.
A Fehér Ház szóvivője már jelezte: nem lehet a végtelenségig fenntartani a jelenlegi volument.
A Politico hangsúlyozza, hogy Ukrajna védelmi ipara három év alatt Európa egyik legnagyobbá vált:
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint pedig a szükségletek 60 százalékát már maga fedezi, sőt újabban már ukrán fegyverexportról is hallani.
Ezt is ajánljuk a témában
Eddig azt hittük, hogy ilyen kategória nem létezhet, de most váratlant húzott az ukrán hadiipar. Csak a hajlandók koalíciója meg ne tudja...
Viszont a hiányzó 40 százalék kritikus része más forrásból nem pótolható amerikai eredetű eszköz.
Az amerikai támogatás elvesztése több veszteséggel, nagyobb kockázattal és kényszerű taktikai változtatásokkal járna, de a brüsszeli lap váltig állítja – a saját maga által bőven felsorol ellenérvekkel szemben –:
Kijev így is képes lenne folytatni a harcot.
A Politico által megszólaltatott szakértők szerint a legfontosabb bizonyíték Ukrajna kitartására az, hogy az ország a korábbi súlyos fegyverhiányok és folyamatos orosz csapások ellenére sem omlott össze.
***
Fotó: Leonardo MUNOZ / AFP