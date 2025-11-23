Ft
Ft
2°C
1°C
Ft
Ft
2°C
1°C
11. 24.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 24.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ICEYE Zelenszkij Ukrajna Donald Trump Egyesült Államok

Mi lesz, ha Trump beváltja a fenyegetését? – Zelenszkij szövetségesei már lázasan keresik a megoldást

2025. november 23. 18:51

Ukrajnai európai szövetségesei már tudják, mivel jár, ha Donald Trump beváltja a fenyegetését. Az amerikai elnök kijelentette ugyanis, ha Zelenszkij nem fogadja el a javasolt béketervet, akkor leállítja a hírszerzési információk megosztását Ukrajnával. A háború folytatása érdekében már lázasan keresik az alternatív lehetőségeket.

2025. november 23. 18:51

Az Egyesült Államok felfüggeszti a hírszerzési információk megosztását Ukrajnával, amennyiben Zelenszkij elnök nem fogadja el a javasolt béketervet. 

Donald Trump blokkolja a hírszerzési információk megosztását Ukrajnával, ha Zelenszkij nem mutat partnerséget Forrás: Brendan SMIALOWSKI / AFP
Donald Trump blokkolja a hírszerzési információk megosztását Ukrajnával, ha Zelenszkij nem mutat partnerséget
Forrás: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Az Egyesült Államok hírszerzési együttműködése, az információk Kijevvel való megosztása nélkül a háború nem folytatható – ezt Kijev szövetségesei is tudják, így lázasan alternatív lehetőségek után kezdtek kutatni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

A valós idejű műholdképek – amelyek eddig az Egyesült Államoknak köszönhetően Ukrajna rendelkezésére álltak – kulcsfontosságúak ahhoz, hogy az ukrán hadsereg előzetes információhoz jusson közelgő orosz támadásokkal kapcsolatban és hogy célzott, pontosabb csapásokat mérhessen az orosz erőkre.

A Politico cikke szerint James Appathurai, a NATO DIANA elnevezésű védelmi innovációs programjának ideiglenes vezetője ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy az Egyesült Államok hírszerzési képességei pótolhatatlanok és egyedülállóak, azonban már elérhetőek Európában is olyan kereskedelmi alapú hírszerzési lehetőségek, amelyek néhány évvel ezelőtt még ismeretlenek voltak.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Hírszerzés másképp – működhet, de kérdés, mikor és mennyiért

Appathurai úgy véli, különösen a műholdas képalkotás terén jelenthetnek a „kereskedelmi termékek” segítséget Ukrajna számára a harctéren. A Politicónak nyilatkozva – az amerikai hírszerzési infrastruktúra alternatívájaként – kiemelte 

a finn ICEYE űripari vállalatot, amely mobil hírszerzési, felderítési és megfigyelési szolgáltatásokat (is) nyújt, és együttműködött már a lengyel, a holland hadsereggel, a finn és a portugál fegyveres erőkkel, illetve Ukrajnának is szolgáltat egy ideje adatokat.

Kiemelte ugyanakkor, hogy 

a technológia átalakítása, átirányítása „lassú és drága folyamat lehet”, márpedig Ukrajnának azonnali segítségre van szüksége.

A Politico arról is ír: az ICEYE tevékenységére akkor irányult először figyelem, amikor Donald Trump márciusban felfüggesztette az űrfelderítési adatok megosztását Ukrajnával; Elon Musk fenyegetése pedig, miszerint kizárja Ukrajnát a Starlink műholdas internet szolgáltatásából, tovább növelte az érdeklődést az irányában.

Európának működnek már kiváló teljesítményű műholdas szolgáltatásai, köztük a Galileo globális navigációs műholdas rendszer és a Copernicus időjárás-megfigyelő rendszer, ugyanakkor a Starlinkhez hasonló szolgáltatás (az IRIS²) üzembe helyezésére még éveket kell várni.

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szilvarozsa
2025. november 23. 22:30
Javasolnék jósnőket. Hátha eltalálják, hol kódorognak az oroszok. Próba szerencse.
Válasz erre
3
0
Málaga21
•••
2025. november 23. 22:14 Szerkesztve
Jó, meglesz az info, hova kellene lőni. Már csak az a két kérdés marad nyitva, hogy ki lő és mivel?
Válasz erre
3
0
Karvaly
2025. november 23. 21:36
Ja, megvizsgálják a lehetőségeket, és rájönnek, hogy az EU fasorban sincs. Kereskedelmi műholdak vannak, de egyrészt nagyon kevés, tehát nincs állandóan lefedve Ukrajna és Nyugat-Oroszország, másrészt - ha jól tudom - nem infravörös tartományban dolgoznak, ezért nem alkalmasak a rakétakilövések vagy az orosz bombázók felszállása miatti azonnali riasztásra. Ez a semminél több, az elégségesnél sokkal kevesebb. És ha a Starlinket is elveszik tőlük, akkor megint be lehet mérni a kommunikáló egységeiket, mert ahhoz még csak hasonló megoldásuk sincs.
Válasz erre
2
0
londonbaby
2025. november 23. 21:01
váltsa csak be !!! oroszok meg hajrá tapossátok szét ezeket a náci ukrán patkányokat az utolsó darabig !!!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!