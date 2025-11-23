Mi lesz, ha Trump beváltja a fenyegetését? – Zelenszkij szövetségesei már lázasan keresik a megoldást

Az Egyesült Államok felfüggeszti a hírszerzési információk megosztását Ukrajnával, amennyiben Zelenszkij elnök nem fogadja el a javasolt béketervet.

Donald Trump blokkolja a hírszerzési információk megosztását Ukrajnával, ha Zelenszkij nem mutat partnerséget

Forrás: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Az Egyesült Államok hírszerzési együttműködése, az információk Kijevvel való megosztása nélkül a háború nem folytatható – ezt Kijev szövetségesei is tudják, így lázasan alternatív lehetőségek után kezdtek kutatni.