Mi lesz, ha Trump beváltja a fenyegetését? – Zelenszkij szövetségesei már lázasan keresik a megoldást

Itt van minden, amit tudunk Trump 28 pontos béketervéről
Melyek a legfontosabb pontok, mit mondott rá Putyin, hogyan reagált Zelenszkij, meddig dönthet az ukrán elnök, és mi a magyar miniszterelnök álláspontja?
Ukrajnai európai szövetségesei már tudják, mivel jár, ha Donald Trump beváltja a fenyegetését. Az amerikai elnök kijelentette ugyanis, ha Zelenszkij nem fogadja el a javasolt béketervet, akkor leállítja a hírszerzési információk megosztását Ukrajnával. A háború folytatása érdekében már lázasan keresik az alternatív lehetőségeket.
Az Egyesült Államok felfüggeszti a hírszerzési információk megosztását Ukrajnával, amennyiben Zelenszkij elnök nem fogadja el a javasolt béketervet.
Az Egyesült Államok hírszerzési együttműködése, az információk Kijevvel való megosztása nélkül a háború nem folytatható – ezt Kijev szövetségesei is tudják, így lázasan alternatív lehetőségek után kezdtek kutatni.
A valós idejű műholdképek – amelyek eddig az Egyesült Államoknak köszönhetően Ukrajna rendelkezésére álltak – kulcsfontosságúak ahhoz, hogy az ukrán hadsereg előzetes információhoz jusson közelgő orosz támadásokkal kapcsolatban és hogy célzott, pontosabb csapásokat mérhessen az orosz erőkre.
A Politico cikke szerint James Appathurai, a NATO DIANA elnevezésű védelmi innovációs programjának ideiglenes vezetője ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy az Egyesült Államok hírszerzési képességei pótolhatatlanok és egyedülállóak, azonban már elérhetőek Európában is olyan kereskedelmi alapú hírszerzési lehetőségek, amelyek néhány évvel ezelőtt még ismeretlenek voltak.
Appathurai úgy véli, különösen a műholdas képalkotás terén jelenthetnek a „kereskedelmi termékek” segítséget Ukrajna számára a harctéren. A Politicónak nyilatkozva – az amerikai hírszerzési infrastruktúra alternatívájaként – kiemelte
a finn ICEYE űripari vállalatot, amely mobil hírszerzési, felderítési és megfigyelési szolgáltatásokat (is) nyújt, és együttműködött már a lengyel, a holland hadsereggel, a finn és a portugál fegyveres erőkkel, illetve Ukrajnának is szolgáltat egy ideje adatokat.
Kiemelte ugyanakkor, hogy
a technológia átalakítása, átirányítása „lassú és drága folyamat lehet”, márpedig Ukrajnának azonnali segítségre van szüksége.
A Politico arról is ír: az ICEYE tevékenységére akkor irányult először figyelem, amikor Donald Trump márciusban felfüggesztette az űrfelderítési adatok megosztását Ukrajnával; Elon Musk fenyegetése pedig, miszerint kizárja Ukrajnát a Starlink műholdas internet szolgáltatásából, tovább növelte az érdeklődést az irányában.
Európának működnek már kiváló teljesítményű műholdas szolgáltatásai, köztük a Galileo globális navigációs műholdas rendszer és a Copernicus időjárás-megfigyelő rendszer, ugyanakkor a Starlinkhez hasonló szolgáltatás (az IRIS²) üzembe helyezésére még éveket kell várni.