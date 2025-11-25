Amerikai források szerint az ukrán delegáció megállapodott az Egyesült Államokkal a lehetséges békeegyezmény feltételeiről

A beszámoló szerint a megbeszélés célja a frissen módosított béketerv orosz féllel történő áttekintése volt. A tárgyalások tényét a felek hivatalosan nem erősítették meg. Jeffrey Tolbert alezredes, az amerikai hadsereg szóvivője kedden megerősítette, hogy a találkozók folytatódnak:

Késő hétfőn és kedden Driscoll miniszter és csapata az orosz delegációval folytatott megbeszéléseket, hogy tartós békét érjenek el Ukrajnában.

Hangsúlyozta, hogy a tárgyalások jól haladnak, és optimisták. Tolbert szerint Driscoll folyamatosan egyeztet a Fehér Házzal és más amerikai kormányzati szervekkel. A hadseregminiszter bekapcsolódása a békefolyamatba szokatlan diplomáciai lépésnek számít, azonban az amerikai közlések szerint mind a moszkvai, mind a kijevi fél számára kedvező lehetett egy ilyen szintű katonai szereplő bevonása.