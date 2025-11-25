Amerikai források szerint az ukrán delegáció megállapodott az Egyesült Államokkal a lehetséges békeegyezmény feltételeiről

Eljött, amire mindenki várt: titkos tárgyalások kezdődtek az amerikaiak, az oroszok és az ukránok között Abu-Dzabiban
Hatalmas jelentőségű megbeszélések folynak az Egyesült Arab Emírségek fővárosában.
A hétvégi genfi tárgyalások után újabb részletek kerültek felszínre a békefolyamat előrehaladásáról. Egy amerikai tisztviselő szerint Ukrajna már beleegyezett egy lehetséges békeegyezmény feltételeibe, és csak kisebb technikai kérdések maradtak tisztázatlanul.
Egy amerikai tisztviselő az ABC Newsnak azt mondta, hogy Ukrajna megegyezett az Egyesült Államokkal egy lehetséges békeegyezmény feltételeiről. A forrás szerint a két fél közötti előrehaladás már a hétvégi genfi tárgyalásokon körvonalazódott, majd hétfőn titkos amerikai–orosz találkozó követte a folyamatot Abu-Dzsabiban. A tisztviselő hangsúlyozta: „Az ukránok beleegyeztek a békemegállapodásba.” Mint fogalmazott, vannak még apró részletek, amelyeket ki kell dolgozni, de beleegyeztek egy békemegállapodásba.
A genfi egyeztetésen eredetileg egy 28 pontos amerikai béketerv került az ukrán delegáció elé, amelyet azonban a találkozó után 19 pontra rövidítettek. Az ABC News információi szerint a módosított dokumentumból kikerültek azok az elemek, amelyek
Volodimir Zelenszkij elnök hétfő esti beszédében arról beszélt, hogy a hétvégi tárgyalások után további munkára van szükség a tervezet finomításához.
A tisztviselő szerint a terv átdolgozása része annak az amerikai kezdeményezésnek, amely Donald Trump amerikai elnök és J. D. Vance alelnök megállapodását követően új lendületet adott a békefolyamatnak. A genfi találkozón Marco Rubio külügyminiszter vezette az amerikai delegációt, mellette Steve Witkoff különmegbízott és Dan Driscoll hadseregminiszter vett részt a megbeszéléseken.
Miközben Washington konkrét tervet kínál, Európa még a saját lépéseiben sem egységes.
A hétvégi genfi tárgyalások után Rubio visszatért Washingtonba, Driscoll pedig Abu-Dzsabiba utazott, ahol hétfőn titokban találkozott az orosz delegációval.
A beszámoló szerint a megbeszélés célja a frissen módosított béketerv orosz féllel történő áttekintése volt. A tárgyalások tényét a felek hivatalosan nem erősítették meg. Jeffrey Tolbert alezredes, az amerikai hadsereg szóvivője kedden megerősítette, hogy a találkozók folytatódnak:
Késő hétfőn és kedden Driscoll miniszter és csapata az orosz delegációval folytatott megbeszéléseket, hogy tartós békét érjenek el Ukrajnában.
Hangsúlyozta, hogy a tárgyalások jól haladnak, és optimisták. Tolbert szerint Driscoll folyamatosan egyeztet a Fehér Házzal és más amerikai kormányzati szervekkel. A hadseregminiszter bekapcsolódása a békefolyamatba szokatlan diplomáciai lépésnek számít, azonban az amerikai közlések szerint mind a moszkvai, mind a kijevi fél számára kedvező lehetett egy ilyen szintű katonai szereplő bevonása.
A találkozókat megelőzően Driscoll Ukrajnában is járt, delegációjával Genf felé tartva Németországban is egyeztetést folytatott.
Rubio a tárgyalást az ukrajnai békefolyamatok eddigi „legproduktívabb és legjelentősebb” találkozójának nevezte.
Sem Ukrajna, sem Oroszország nem erősítette meg hivatalosan, hogy küldöttségeik Abu-Dzsabiban vettek részt a hétfői titkos tárgyalásokon.
A genfi egyeztetésekről viszont több orosz tisztviselő is azt nyilatkozta a hétvége után, hogy nem kaptak tájékoztatást az ott elhangzottakról vagy a béketerv módosításának részleteiről.
Az ABC News forrásai szerint a mostani tárgyalási kör az amerikai kezdeményezés eddigi legelőrehaladottabb szakaszát jelzi. A hétvégi folyamatot megelőzően amerikai tisztviselők már arra utaltak, hogy Dan Driscoll a jövőben találkozhat orosz partnerekkel, de akkor még nem volt világos, hogy erre pontosan mikor kerülhet sor. A tárgyalások Genfben zajló szakaszában az amerikai katonai vezetők – köztük Randy George tábornok, Chris Donahue tábornok és Michael Weimer őrmester – nem vettek részt.
