Ft
Ft
6°C
-2°C
Ft
Ft
6°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
békefeltétel Ukrajna békemegállapodás orosz-ukrán háború Oroszország béketárgyalás

Amerikai források szerint az ukrán delegáció megállapodott az Egyesült Államokkal a lehetséges békeegyezmény feltételeiről

2025. november 25. 15:16

A hétvégi genfi tárgyalások után újabb részletek kerültek felszínre a békefolyamat előrehaladásáról. Egy amerikai tisztviselő szerint Ukrajna már beleegyezett egy lehetséges békeegyezmény feltételeibe, és csak kisebb technikai kérdések maradtak tisztázatlanul.

2025. november 25. 15:16
null

Egy amerikai tisztviselő az ABC Newsnak azt mondta, hogy Ukrajna megegyezett az Egyesült Államokkal egy lehetséges békeegyezmény feltételeiről. A forrás szerint a két fél közötti előrehaladás már a hétvégi genfi tárgyalásokon körvonalazódott, majd hétfőn titkos amerikai–orosz találkozó követte a folyamatot Abu-Dzsabiban. A tisztviselő hangsúlyozta: „Az ukránok beleegyeztek a békemegállapodásba.” Mint fogalmazott, vannak még apró részletek, amelyeket ki kell dolgozni, de beleegyeztek egy békemegállapodásba.

Amerikai tisztviselő szerint Ukrajna elfogadta a békefeltételeket, ami új szakaszt nyithat az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló tárgyalásokban.
Amerikai tisztviselő szerint Ukrajna elfogadta a békefeltételeket, ami új szakaszt nyithat az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló tárgyalásokban.
Forrás: Genya SAVILOV / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Ukrajna szerepe a módosított 19 pontos béketervben

A genfi egyeztetésen eredetileg egy 28 pontos amerikai béketerv került az ukrán delegáció elé, amelyet azonban a találkozó után 19 pontra rövidítettek. Az ABC News információi szerint a módosított dokumentumból kikerültek azok az elemek, amelyek 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron
  • az amnesztia kérdését
  • illetve az ukrán haderő jövőbeni méretének korlátozását érintették. 

Volodimir Zelenszkij elnök hétfő esti beszédében arról beszélt, hogy a hétvégi tárgyalások után további munkára van szükség a tervezet finomításához.

A tisztviselő szerint a terv átdolgozása része annak az amerikai kezdeményezésnek, amely Donald Trump amerikai elnök és J. D. Vance alelnök megállapodását követően új lendületet adott a békefolyamatnak. A genfi találkozón Marco Rubio külügyminiszter vezette az amerikai delegációt, mellette Steve Witkoff különmegbízott és Dan Driscoll hadseregminiszter vett részt a megbeszéléseken.

Ezt is ajánljuk a témában

A hétvégi genfi tárgyalások után Rubio visszatért Washingtonba, Driscoll pedig Abu-Dzsabiba utazott, ahol hétfőn titokban találkozott az orosz delegációval. 

A beszámoló szerint a megbeszélés célja a frissen módosított béketerv orosz féllel történő áttekintése volt. A tárgyalások tényét a felek hivatalosan nem erősítették meg. Jeffrey Tolbert alezredes, az amerikai hadsereg szóvivője kedden megerősítette, hogy a találkozók folytatódnak: 

Késő hétfőn és kedden Driscoll miniszter és csapata az orosz delegációval folytatott megbeszéléseket, hogy tartós békét érjenek el Ukrajnában.

Hangsúlyozta, hogy a tárgyalások jól haladnak, és optimisták. Tolbert szerint Driscoll folyamatosan egyeztet a Fehér Házzal és más amerikai kormányzati szervekkel. A hadseregminiszter bekapcsolódása a békefolyamatba szokatlan diplomáciai lépésnek számít, azonban az amerikai közlések szerint mind a moszkvai, mind a kijevi fél számára kedvező lehetett egy ilyen szintű katonai szereplő bevonása. 

A találkozókat megelőzően Driscoll Ukrajnában is járt, delegációjával Genf felé tartva Németországban is egyeztetést folytatott.

Ezt is ajánljuk a témában

Ukrajna és Oroszország hallgat a delegációk jelenlétéről

Sem Ukrajna, sem Oroszország nem erősítette meg hivatalosan, hogy küldöttségeik Abu-Dzsabiban vettek részt a hétfői titkos tárgyalásokon. 

A genfi egyeztetésekről viszont több orosz tisztviselő is azt nyilatkozta a hétvége után, hogy nem kaptak tájékoztatást az ott elhangzottakról vagy a béketerv módosításának részleteiről.

Az ABC News forrásai szerint a mostani tárgyalási kör az amerikai kezdeményezés eddigi legelőrehaladottabb szakaszát jelzi. A hétvégi folyamatot megelőzően amerikai tisztviselők már arra utaltak, hogy Dan Driscoll a jövőben találkozhat orosz partnerekkel, de akkor még nem volt világos, hogy erre pontosan mikor kerülhet sor. A tárgyalások Genfben zajló szakaszában az amerikai katonai vezetők – köztük Randy George tábornok, Chris Donahue tábornok és Michael Weimer őrmester – nem vettek részt.

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / POOL / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
salátás
2025. november 25. 16:11
az jó, de nekik az oroszokkal kéne megállapodni bazdmeg :DDDDDDDD
Válasz erre
1
0
optimista-2
2025. november 25. 15:59
Putyin mit szól mindehhez ? Napi 600 drón kijevnek és 4-5 kindzsál.
Válasz erre
0
0
alenka
2025. november 25. 15:38
Manó: a tökéletes béketerv az, mely a békét is elhozza! Ez viszont biztosan nem az!...( Nem lehet, mivel a drogos stöpszli naci koboldnak tetszik)...Putin, előre!
Válasz erre
3
0
cserresznye
2025. november 25. 15:35
Most már csak azt nem tudjuk, hogy a sokféle béketerv közül, melyiket tartják az ukránok elfogadhatónak.Aludjunk még erre!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!