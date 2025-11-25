Zelenszkij hatalmas dilemma előtt – ezen múlik, hogyan sodródik Európa a háborús úton

A genfi egyeztetéseket követően európai tisztviselők kedvező fejleményként értékelték, hogy az EU és az Egyesült Királyság tanácsadói ezúttal részt vehettek az amerikai tárgyalásokon, amelyek kimenetele Zelenszkij mozgásterére is közvetlen hatással van. Ursula von der Leyen azt mondta, „még van tennivaló, de szilárd alap” jött létre, amit az „erős európai jelenlétnek” tulajdonított. A Politico szerint ez azért is számított újdonságnak, mert az eredeti, 28 pontos amerikai javaslatból az európaiak teljesen kimaradtak, és csak most adhattak hozzá saját módosításokat.

A genfi tárgyalások után Zelenszkijnek arról kell döntenie, Trump előremutató javaslatára támaszkodik-e, vagy kivárja Európa bizonytalan lépéseit.

Forrás: Fabrice COFFRINI / AFP

A hét eleji fejlemények azonban gyorsan új helyzetet teremtettek, miután Moszkva elutasította a frissített javaslatot. A Politico úgy látja: így fennáll annak lehetősége, hogy az egyeztetések visszatérnek a kiindulóponthoz, vagyis ahhoz a korábbi tervezethez, amely számos érzékeny pontot tartalmazott Ukrajna számára, többek között a hadsereg létszámának csökkentését és a NATO-csatlakozás kérdésének háttérbe helyezését. Mindez Zelenszkij számára most különösen éles választási helyzetet teremt.