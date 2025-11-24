Európa vezetői „Putyin kívánságlistájának” bélyegezték Trump béketervét

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Nagy-Britannia, Franciaország és Németország a genfi amerikai–ukrán egyeztetés után nyilvánosságra hozta a maga európai ellentervét. A három európai ország szerint szükség volt egy olyan opcióra, amely „visszafogja az amerikai tervezet Moszkvának kedvező pontjait”, ugyanakkor továbbra is lehetővé teszi a békefolyamatot.

Volodimir Zelenszkij és Donald Trump – Úgy tűnik, az amerikai elnök egyre nehezebben tud hatást gyakorolni ukrán kollégájára, akit épp európai béketervvel bolondítanak az uniós vezetők

Forrás: Mandel NGAN / AFP

A Telegraph szerint a három ország „E3” néven jegyzett dokumentuma több engedményt tartalmaz, például 600 ezer helyett 800 ezer főben maximálná az ukrán haderő békeidőszaki létszámát, és gyors választásokat írna elő Ukrajnában, ami akár Zelenszkij leváltását is eredményezheti. A lap szerint ez Moszkva egyik régi igénye, de Európa ezt demokratikus folyamatként, nem pedig kikényszerített vezetőváltásként képzeli el.