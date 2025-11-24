A nyugat-európai elit háborús terve szerint Ukrajna gyorsított eljárásban kezdhetné meg az EU-csatlakozást
A Telegraph elemzése szerint a franciák, a németek és a britek állítólag azt akarják megakadályozni, hogy „Moszkva diktálja a feltételeket”.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Nagy-Britannia, Franciaország és Németország a genfi amerikai–ukrán egyeztetés után nyilvánosságra hozta a maga európai ellentervét. A három európai ország szerint szükség volt egy olyan opcióra, amely „visszafogja az amerikai tervezet Moszkvának kedvező pontjait”, ugyanakkor továbbra is lehetővé teszi a békefolyamatot.
A Telegraph szerint a három ország „E3” néven jegyzett dokumentuma több engedményt tartalmaz, például 600 ezer helyett 800 ezer főben maximálná az ukrán haderő békeidőszaki létszámát, és gyors választásokat írna elő Ukrajnában, ami akár Zelenszkij leváltását is eredményezheti. A lap szerint ez Moszkva egyik régi igénye, de Európa ezt demokratikus folyamatként, nem pedig kikényszerített vezetőváltásként képzeli el.
A javaslat ugyanakkor fontos pontokon eltér az amerikai–orosz verziótól. Az európaiak kifejezetten elutasítják, hogy Ukrajna feladja a Donbaszt. A dokumentum értelmében a területi rendezés alapja a jelenlegi frontvonal lenne, ám ez csak a tárgyalások kiindulását képezni, vagyis
nem fogadnák el Oroszország követelését a teljes kelet-ukrajnai régió átadásáról.
A tervezet kitart amellett is, hogy az orosz állami vagyon befagyasztása csak akkor oldható fel, ha Moszkva jóvátételt fizet az okozott károkért. Az egészen az Obama-kormányzat idejéig visszanyúló, Oroszországot sújtó gazdasági szankciók visszavonását is további feltételekhez kötnék.
A dokumentum arra is kényszerítené az Egyesült Államokat, hogy egy, a NATO 5. cikkelyéhez hasonló kötelezettséget vállaljon Ukrajna megtámadása esetén. Az európai béketerv bírálói ezt tartják az egyik olyan pontnak, ami akár a harmadik világháború kitöréséhez is vezethet.
Az európai hatalmak szerint azonban ez a lépés elengedhetetlen ahhoz, hogy Ukrajna ne váljon újra kiszolgáltatottá.
A Telegraph beszámolója alapján Moszkva potenciális G8-visszatérése is szerepel a szövegben, ám ez a többi elemhez képest inkább hosszú távú, feltételes vállalás. A korlátozott újraintegráció lehetősége az európaiak szerint csak akkor jöhet szóba, ha Oroszország teljesíti a békemegállapodás részleteit.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter a genfi egyeztetés után azt mondta: a felek „közelednek”, ugyanakkor „Trump elnöknek és Oroszországnak is jóvá kell hagynia” a módosított ajánlatot.
Az amerikai elnök eközben bírálta Kijevet, mondván:
Ukrajna semmiféle hálát nem mutat a béke terén tett amerikai erőfeszítésekért.
Európa egyre nagyobb hanggal próbál fellépni saját békevíziójával, és nagyon úgy tűnik, hogy a saját jelentéktelenségüket elfogadni képtelen vezetők ismét megfúrják a béke lehetőségét, illetve tovább vadítják Zelenszkijt abba az irányba, hogy ne fogadja el a feltételeket.
Ugyanezt a vonalat látszik erőltetni az Európai Tanács vezetője, António Costa is, aki arról beszélt, hogy
az Európai Unió elkötelezett amellett, hogy továbbra is biztosítson minden szükséges diplomáciai, katonai és gazdasági támogatást (Volodimir) Zelenszkij (ukrán) elnöknek”.
Az E3-ak szerint a jelenlegi békefolyamat csak akkor hozhat tartós rendezést, ha Ukrajna szuverenitását nem áldozzák fel, és a béketerv nem válik „orosz diktátummá” – még akkor sem, ha az orosz–ukrán háború lezárásához kemény kompromisszumokra lesz szükség.
A lap kiemeli, hogy az amerikai javaslat kritikusai
Putyin kívánságlistájaként” hivatkoznak a dokumentumra, amit „oroszul írtak, és Trump tisztviselői ügyetlenül fordítottak angolra”.
Ukrán sajtóhírek szerint eközben a 28 pontos amerikai–orosz javaslat az eredeti formájában már le is kerülhetett a napirendről.
***
Fotó: Ludovic MARIN / POOL / AFP
