Minden egyes aranybudi-tulajdonos porba hullása visszaszámlálás Zelenszkij számára

Tudjuk, milyen az, amikor idegen hatalmak szakítják szét az országunkat. Akármennyire is próbálták 1920 óta a fejünkbe verni – nagy részt pont azok, akik most Ukrajna kapcsán az ellenkezőjével furkósbotoznak minket –, hogy ez jó és igazságos dolog volt. Tudjuk, hogy nem volt az. Ahogy az ukrán területi veszteségek sem lesznek azok.

Viszont az elmúlt 105 év arra is megtanított minket, hogy bár nagyon szép, ha egy országnak fennkölt elvei vannak, de a hangzatos moralizáláson túl (ami már 1918–19-ben sem segített rajtunk) mindig ott áll a rideg érdek. Az ukrán nép – nem az ukrán vezetés! – érdeke pedig jelenleg teljesen egybevág a miénkkel, ami az, hogy véget érjen a vérontás. A kijevi bunker félelme épp olyan ismerős a számunkra, mint a fronton húzódó lövészárkokban halálra váró vagy a háborús pusztítástól szenvedő civilek félelmei. Az előbbit megvetéssel és szánalommal, az utóbbit őszinte együttérzéssel és reménykedve figyeljük.

Ami viszont a brüsszeli és tágabb értelemben vett európai rettegést illeti, az mélységesen idegen: az a nyerészkedők, a hullarablók, a fegyvernepperek, a halálkufárok és a gyarmattartók rettegése. Akik attól félnek, hogy oda az újabb jó lehetőség: