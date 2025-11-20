Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül: annyi pénzt loptak el az emberei, mint amennyit Magyarország kapott 21 év alatt az Európai Uniótól

Egyre valószínűbb, hogy a brüsszeli – Ukrajnának szánt – támogatásokat végül a közfelháborodás sodorja el; a potenciális donoroknak ugyanis nincs fölösleges hatvanmilliárd eurójuk, hogy azt a Zelenszkij-közeli Mindics aranyvécéjébe dobálják.

A realitás ennél talán józanabb, de nem kevésbé nyugtalanító: a pénz egy része nagy valószínűséggel a Zelenszkij körüli vezetők családtagjainak svájci, dohai, dubaji vagy karibi bankszámláin köthet ki. Csak az arányok kedvéért: Magyarország a 2004-es EU-csatlakozás óta eltelt 22 évben összesen kapott az EU-tól egy, a most kért 60 milliárdhoz hasonló összeget. Az is valószínű, hogy a százmilliós ukrán korrupciós–pénzmosási ügylet csak a jéghegy csúcsa.

Hová tűnt Rusztem Umerov?

Egyelőre nem lehet megítélni, mennyi valóságalapjuk van azoknak a híreknek – részben ukrán ellenzéki médiumokból –, amelyek szerint megkezdődött az ukrán vezetők külföldre menekülése. A szóban forgó személy Rusztem Umerov, az egykori védelmi miniszter, jelenleg az RNBOU, az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács titkára.