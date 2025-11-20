Ft
Financial Times Ali Baba korrupciós botrány Amerika orosz-ukrán háború

Felszólították Zelenszkijt: el kell távolítania Ali Babát és együtt kell működnie az ellenzékkel

2025. november 20. 14:11

Megkapta a skarlát betűt Zelenszkij. Innen nincs kiút.

2025. november 20. 14:11
null

A Financial Times szerkesztőségi véleménycikkben vette célkeresztbe Zelenszkijt. A lap amellett érvel, hogy az elnöknek meg kell válnia a korrupciós botrány kulcsfigurájától – a „Ali Baba” néven elhíresült Andrij Jermaktól –, és együttműködésre kell törekednie az ellenzékkel. A cikk hangsúlyozza: Ukrajna a 2014-es Majdan-forradalom óta jelentős előrelépést tett a korrupció visszaszorításában, ám „a háborús körülmények új lehetőségeket teremtettek a visszaélésekre”.

„A régi szokások nehezen halnak ki. Zelenszkij a mindenható kabinetfőnökére, Andrij Jermakra támaszkodva óriási hatalmat összpontosított az állam csúcsán. Ebben a hagyományos rendszerben a lojalitás többet ér a kompetenciánál, az önérdekű gazdagodást elnézik, a titkosszolgálati vizsgálatokkal való fenyegetés pedig hatékony eszköz az emberek kézben tartására” – írja a lap.

A szerkesztőség szerint elengedhetetlen, hogy a jogi eljárások végigfussanak, de ez önmagában kevés: Zelenszkijnek meg kell változtatnia kormányzási stílusát. „A nemzeti egységkormány túlságosan működésképtelen lenne, de 

Zelenszkijnek nyitnia kellene a tehetséges modernizátorok felé, együtt kellene működnie a konstruktív ellenzéki pártokkal, és fel kellene hagynia azzal, hogy riválisokat és független médiát árulóként kezel.

Ehhez ki kell tisztítania az elnöki hivatalt, és meg kell válnia a visszaélésekkel összefüggésbe hozható tanácsadóktól. Jermak menesztése – aki a »hatalmi vertikum« végrehajtója, és ma már a közharag egyik fő célpontja – elkerülhetetlennek tűnik.”

A cikk végül rámutat: „Ez a korrupciós botrány éppen akkor robbant ki, amikor Ukrajna a védelmi állásai megtartásáért küzd, európai szövetségeseitől milliárdos támogatást vár, és újra szembesül egy amerikai nyomással, amely Oroszországnak kedvező béketárgyalások felé terelné az országot. Borzalmas időpont egy elnökség átalakítására, de a közbizalom további eróziója még súlyosabb következményekkel járna.”

Nyitókép: AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

 

