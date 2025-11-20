Felszólították Zelenszkijt: el kell távolítania Ali Babát és együtt kell működnie az ellenzékkel

A Financial Times szerkesztőségi véleménycikkben vette célkeresztbe Zelenszkijt. A lap amellett érvel, hogy az elnöknek meg kell válnia a korrupciós botrány kulcsfigurájától – a „Ali Baba” néven elhíresült Andrij Jermaktól –, és együttműködésre kell törekednie az ellenzékkel. A cikk hangsúlyozza: Ukrajna a 2014-es Majdan-forradalom óta jelentős előrelépést tett a korrupció visszaszorításában, ám „a háborús körülmények új lehetőségeket teremtettek a visszaélésekre”.

„A régi szokások nehezen halnak ki. Zelenszkij a mindenható kabinetfőnökére, Andrij Jermakra támaszkodva óriási hatalmat összpontosított az állam csúcsán. Ebben a hagyományos rendszerben a lojalitás többet ér a kompetenciánál, az önérdekű gazdagodást elnézik, a titkosszolgálati vizsgálatokkal való fenyegetés pedig hatékony eszköz az emberek kézben tartására” – írja a lap.