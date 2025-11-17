Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
11. 17.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 17.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ursula von der Leyen orosz-ukrán háború Európai Bizottság levél

Elképesztő részlet derült ki Von der Leyen leveléből: megvan a dátum, ekkor zárulhat le a háború

2025. november 17. 18:27

Az Európai Bizottság szerint.

2025. november 17. 18:27
null

Az Európai Bizottság jelenleg azzal számol, hogy az ukrajnai háború 2026 végére lezárulhat, és erre alapozza Ukrajna 2026-2027-es pénzügyi támogatási tervét – a Jevropejszka Pravda ukrán hírportál ismertetése szerint ez derül ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke által az uniós vezetőknek küldött hétfői levélből.

Ezt is ajánljuk a témában

Von der Leyen a levélben figyelmeztetett: Ukrajna még akkor is jelentős finanszírozási hiánnyal szembesül majd, ha a harcok az említett időpontig lezárulnak, és az EU, valamint nemzetközi partnerei teljesítik korábbi támogatási vállalásaikat.

Ukrajna finanszírozási hiánya jelentős. Az IMF előrejelzései szerint - feltéve, hogy a háború 2026 végén véget ér, és figyelembe véve az EU, a tagállamok és a nemzetközi partnerek által ígért támogatásokat - Ukrajna továbbra is hatalmas hiánnyal fog szembesülni, amelyet új finanszírozás nélkül nem lehet áthidalni” – írta von der Leyen.

Az Európai Bizottság elnöke rámutatott, hogy az új támogatási konstrukciónak négy alapfeltételnek kell megfelelnie: 

  • a forrásoknak legkésőbb 2026 második negyedének elején rendelkezésre kell állniuk; 
  • a finanszírozás nem járhat újabb költségvetési teherrel Ukrajna számára; 
  • a csomagnak elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy alkalmazkodjon az ország változó gazdasági és védelmi szükségleteihez; 
  • valamint biztosítani kell a támogatás terheinek méltányos megosztását a nemzetközi partnerek között.

Az Európai Bizottság becslése szerint Ukrajnának 2026-ban több mint 71 milliárd euró külső forrásra lesz szüksége, ebből több mint 51 milliárd eurót katonai célokra fordítanának. A levél kitér arra is, hogy a zárolt orosz állami vagyonok felhasználása továbbra is lehetséges opció Kijev támogatására, ám az erről szóló végleges döntést 2025 decemberében hozhatják meg az uniós vezetők.

(MTI) 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/STRINGER

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2025. november 17. 19:42
Minél hamarabb lezárják a háborújukat, annál kevesebbe kerül az újjáépítés, ezt még egy kakas is fel bírná fogni az eszével - egy tyúk nem?
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. november 17. 19:39
Szabadságot Ukrajnának! Le a Zselenszkij diktatúrával! A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, megkínoztatta, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
Válasz erre
0
0
tapir32
•••
2025. november 17. 19:33 Szerkesztve
A háborúnak akkor lesz vége, ha Zselenszkij és hordája megbukik.
Válasz erre
0
0
cutcopy
•••
2025. november 17. 19:29 Szerkesztve
Tehát a háború alatt és a háború utánra is finanszírozni akarnak, azaz fizetik a rombolást majd az újjáépítést, bravó..
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!