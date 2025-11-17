Ft
11. 17.
hétfő
Ukrajna Ursula von der Leyen orosz-ukrán háború Orbán Viktor Európai Bizottság

Ez már Orbán Viktornál is kiverte a biztosítékot: Von der Leyen levélben kér pénzt Magyarországtól Ukrajna finanszírozására (VIDEÓ)

2025. november 17. 18:06

„Próbálom megfékezni az első reflexeimet” – hangoztatta a miniszterelnök.

2025. november 17. 18:06
null

Aranybudin nem húzzuk le a pénzünket!” – ezzel a címmel osztott meg videót Facebook-oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök elmondta: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke levelet küldött számára, amelyre a holnapi nap végéig próbál választ adni, ám szavai szerint „nem lesze egyszerű”. Orbán Viktor közölte, hogy a levélben Von der Leyen pénzt kért Magyarországtól, mivel Ukrajna finanszírozásához jelentős összeg hiányzik. 

„Pénzt kér a tagállamoktól az elnökasszony” – fogalmazott a kormányfő.

A kormányfő hozzátette: „Próbálom megfékezni az első reflexeimet, hogy udarias levelet írjak, mert mégiscsak megdöbbentő, hogy miközben kiderül, hogy Ukrajnában egy háborús maffia elteszi az európai emberek pénzét, a jóisten tudja, hogy pontosan hova, aközben ahelyett hogy ellenőrzést rendelnének el, esetleg felfüggesztenék a további kifizetéseket, azt javasolja a bizottság elnök asszonya, hogy küldjünk még több pénzt” – fejtegette a miniszterelnök.

Végül így zárta gondolatát: „Ez olyan, mintha úgy akarnánk leszoktatni egy alkoholistát az ivásról, hogy küldünk neki még egy láda vodkát. Ezt a gondolatomat kell udvariasan közölnöm az elnök asszonnyal a holnapi nap során” – mondta Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök felháborodását magyarázza, hogy Ukrajnában közben minden korábbinál súlyosabb korrupciós botrány robbant ki. A nyomozók amerikai banki csomagolású dollárkötegeket és fényűző luxustárgyakat találtak Zelenszkij egyik legszorosabb üzlettársának otthonában, köztük a botrány jelképévé vált arany vécét

Timur Mindics évek óta kulcsszerepet játszott az állami és félállami cégek körüli százmillió dolláros pénzmozgásokban, majd a házkutatások előtt rejtélyes módon eltűnt. 

A vizsgálatok szerint a nyugati támogatások egy része az ukrán állami struktúrákon átfolyva magánzsebekben kötött ki, miközben a korrupcióellenes ügynökségek több mint tizenöt hónapnyi bizonyítékot gyűjtöttek össze.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

