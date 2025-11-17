Ez már Orbán Viktornál is kiverte a biztosítékot: Von der Leyen levélben kér pénzt Magyarországtól Ukrajna finanszírozására (VIDEÓ)

Erre nem készült fel Von der Leyen: Magyarország válaszlépésétől megremeghet Brüsszel
Azonnal intézkedett Orbán Viktor.
„Próbálom megfékezni az első reflexeimet” – hangoztatta a miniszterelnök.
„Aranybudin nem húzzuk le a pénzünket!” – ezzel a címmel osztott meg videót Facebook-oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök elmondta: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke levelet küldött számára, amelyre a holnapi nap végéig próbál választ adni, ám szavai szerint „nem lesze egyszerű”. Orbán Viktor közölte, hogy a levélben Von der Leyen pénzt kért Magyarországtól, mivel Ukrajna finanszírozásához jelentős összeg hiányzik.
„Pénzt kér a tagállamoktól az elnökasszony” – fogalmazott a kormányfő.
A kormányfő hozzátette: „Próbálom megfékezni az első reflexeimet, hogy udarias levelet írjak, mert mégiscsak megdöbbentő, hogy miközben kiderül, hogy Ukrajnában egy háborús maffia elteszi az európai emberek pénzét, a jóisten tudja, hogy pontosan hova, aközben ahelyett hogy ellenőrzést rendelnének el, esetleg felfüggesztenék a további kifizetéseket, azt javasolja a bizottság elnök asszonya, hogy küldjünk még több pénzt” – fejtegette a miniszterelnök.
Végül így zárta gondolatát: „Ez olyan, mintha úgy akarnánk leszoktatni egy alkoholistát az ivásról, hogy küldünk neki még egy láda vodkát. Ezt a gondolatomat kell udvariasan közölnöm az elnök asszonnyal a holnapi nap során” – mondta Orbán Viktor.
A magyar miniszterelnök felháborodását magyarázza, hogy Ukrajnában közben minden korábbinál súlyosabb korrupciós botrány robbant ki. A nyomozók amerikai banki csomagolású dollárkötegeket és fényűző luxustárgyakat találtak Zelenszkij egyik legszorosabb üzlettársának otthonában, köztük a botrány jelképévé vált arany vécét.
Timur Mindics évek óta kulcsszerepet játszott az állami és félállami cégek körüli százmillió dolláros pénzmozgásokban, majd a házkutatások előtt rejtélyes módon eltűnt.
A vizsgálatok szerint a nyugati támogatások egy része az ukrán állami struktúrákon átfolyva magánzsebekben kötött ki, miközben a korrupcióellenes ügynökségek több mint tizenöt hónapnyi bizonyítékot gyűjtöttek össze.
Az ukrán aranybudi-botrány továbbra is forrósítja a kedélyeket Európában, miután Zelenszkij bizalmasának otthonából dollárkötegek és luxusberendezések kerültek elő. Ursula von der Leyen ennek ellenére egy példátlan, 136 milliárd eurós támogatási csomag gyors elfogadását sürgeti a következő évek finanszírozásához.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos