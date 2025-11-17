Ez már Orbán Viktornál is kiverte a biztosítékot: Von der Leyen levélben kér pénzt Magyarországtól Ukrajna finanszírozására (VIDEÓ)

„Aranybudin nem húzzuk le a pénzünket!” – ezzel a címmel osztott meg videót Facebook-oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök elmondta: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke levelet küldött számára, amelyre a holnapi nap végéig próbál választ adni, ám szavai szerint „nem lesze egyszerű”. Orbán Viktor közölte, hogy a levélben Von der Leyen pénzt kért Magyarországtól, mivel Ukrajna finanszírozásához jelentős összeg hiányzik.

„Pénzt kér a tagállamoktól az elnökasszony” – fogalmazott a kormányfő.

A kormányfő hozzátette: „Próbálom megfékezni az első reflexeimet, hogy udarias levelet írjak, mert mégiscsak megdöbbentő, hogy miközben kiderül, hogy Ukrajnában egy háborús maffia elteszi az európai emberek pénzét, a jóisten tudja, hogy pontosan hova, aközben ahelyett hogy ellenőrzést rendelnének el, esetleg felfüggesztenék a további kifizetéseket, azt javasolja a bizottság elnök asszonya, hogy küldjünk még több pénzt” – fejtegette a miniszterelnök.

Végül így zárta gondolatát: „Ez olyan, mintha úgy akarnánk leszoktatni egy alkoholistát az ivásról, hogy küldünk neki még egy láda vodkát. Ezt a gondolatomat kell udvariasan közölnöm az elnök asszonnyal a holnapi nap során” – mondta Orbán Viktor.