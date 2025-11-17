Az aranybudi-botrány ellenére is öntené a pénzt Ukrajnába Ursula von der Leyen

Az aranybudi-botrány képei villámként járták be Európát, amikor a nyomozók Zelenszkij egyik legszorosabb üzlettársának otthonában talicskaszámra találták a dollárkötegeket, és luxusberendezéseket fedeztek fel, köztük a már hírhedtté vált arany vécét. A közvélemény még fel sem ocsúdott a döbbenetből, amikor Ursula von der Leyen már újabb, példátlan mértékű uniós pénzcsomagot sürgetett Ukrajna számára. A szükséges támogatás mértéke meghaladja a 135 milliárd eurót (közel 52 billió forint), amelyet szerinte a tagországoknak még decemberben el kell fogadniuk, különben Ukrajna finanszírozhatatlanná válik. Az Euronews szerint a bizottsági elnök azt írta a tagállamoknak, hogy „világos kötelezettségvállalásra” van szükség, mert „nincs könnyű opció”, és Európa „nem engedheti meg magának a bénultságot”.

A von der Leyen által sürgetett 135 milliárdos ukrán támogatás kockázatos finanszírozási tervei az adófizetőkre hárítanák a számlát, ha decemberben döntés születik.

Von der Leyen szerint a pénz akkor is kell, ha botrányok rázzák meg Ukrajnát

Von der Leyen levelében, amelyet a tények.hu is ismertetett, az szerepel, hogy a Bizottság feltételezése szerint az orosz–ukrán háború 2026 végére lezárulhat, de addig Ukrajnának óriási finanszírozási hiánya lesz, amelyet szerinte újabb források bevonása nélkül lehetetlen áthidalni. A 2026-ra becsült támogatási igény több mint 71 milliárd euró, ebből több mint 51 milliárdot katonai kiadásokra fordítana Kijev. A Bizottság négy kulcsfeltételt is megfogalmazott: gyors rendelkezésre állás, Ukrajna tehermentesítése, rugalmasság és méltányos teherviselés. A támogatási igények olyan mértékűek, hogy szinte egy teljes évnyi magyar GDP-t tennének ki.