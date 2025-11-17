Ft
háború Háború Ukrajnában Ukrajna Ursula von der Leyen orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij Európai Bizottság Európai Unió

Ledobta a bombát Von der Leyen: hiába a korrupció, még Magyarország pénzét is Ukrajnába utalná

2025. november 17. 16:43

Nagyot ment az Európai Bizottság elnöke, nem zavarja az aranybudi botrány.

2025. november 17. 16:43
null

Ursula von der Leyen levelet írt az EU vezetőihez. Ezen levélben azt fejtette ki az Európai Bizottság elnöke, hogy meglátása szerint olyan költségvetésre lesz szükség Ukrajna támogatásához, amely azonnal rendelkezésre áll – hívta fel rá a figyelmet egyebek mellett a European Pravda.

Ráadásul Ursula von der Leyen arról is említést tett, hogy a felmerülő terheket az EU tagállamok közösen kell viselniük.

A számokról

Az Európai Bizottság becslései szerint Ukrajnának 2026-ban több mint 71 milliárd euró külső finanszírozásra lesz szüksége, amelyből több mint 51 milliárd euró katonai szükségletekre fordítódik.

Az Európai Bizottság elnöke négy alapvető paramétert határozott meg az Ukrajnának nyújtandó új pénzügyi csomagra:

  • Gyors rendelkezésre állás: az első kifizetéseknek 2026 második negyedévének elején kell megtörténniük.
  • Ukrajna költségvetésének védelme: az új csomag nem róhat további fiskális terhet Kijevre.
  • Rugalmasság: a finanszírozásnak kezelnie kell a 2026–2027-es pénzügyi szükségletek körüli jelentős bizonytalanságot.
  • Méltányos teherviselés: biztosítani kell, hogy az EU nemzetközi partnerei is arányosan részt vállaljanak Ukrajna támogatásában.

Nem zavarja az ukrán korrupció Brüsszelt

A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy az ukrán közéletet újabb, minden korábbinál súlyosabb korrupciós ügy rázta meg. A Die Welt német lap értesülései szerint a botrány középpontjában Timur Mindics áll, aki évekig Volodimir Zelenszkij elnök közeli üzlettársa volt, és kulcsszerepet játszott az állami és félállami cégek hálózatán keresztül mozgatott, százmillió dollárnyi pénzek útjában.

A férfi most szökésben van – a hatósági rajtaütések előtt, szinte órákkal, eltűnt Kijevből.

A korrupcióellenes ügynökség által közzétett fotók szerint a házkutatások során eredeti amerikai banki csomagolásban lévő dollárkötegeket találtak, rajtuk még a vonalkódokkal és a banki szalagokkal.

 

Ezeket a pénzkötegeket az ukrán állami struktúrákon keresztül juttatták magánzsebekbe – vagyis elvileg könnyen visszakövethető, hogy a nyugati támogatások egy része milyen úton tűnt el. A történet különösen pikáns részlete, hogy Mindics otthonában – ahol 2021-ben Zelenszkij születésnapját is ünnepelték – arany vécé is található a Die Welt szerint. A botrány központi jelképe így gyorsan megszületett: az aranytrón, amelyen ülve egyesek a háború árnyékában is fényűző életet éltek, miközben mások a fronton halnak meg.

 

Nyitókép: ROMEO BOETZLE / AFP

