Végzetes hibát követett el Von der Leyen: egyedül Magyarország képest megálljt parancsolni az őrületnek

Brüsszel migrációs politikája kész öngyilkosság, de Magyarországon a nemzeti kormány megálljt parancsolt az illegális migrációnak, és emellett a jövőben is elkötelezett, ezért is szorgalmaz azonnali humanitárius segítségnyújtást Szudánnak – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető szudáni kollégájával, Mohieldin Szalim Ahmed Ibrahimmal tárgyalt, majd ezután a közös sajtótájékoztatón először is kiemelte, hogy az emberiség jelenleg a veszélyek korában él, és az egyik fő kihívást az illegális bevándorlás jelenti, amelynek hatásait Nyugat-Európában már mindenki érezheti.

Rámutatott, hogy Brüsszel migrációs politikája „kész öngyilkosság”, amely az európai biztonsági helyzet drámai romlásához vezetett.

„A kontinens nyugati felében párhuzamos társadalmak jöttek létre, egy hangos kisebbség uralja az ott élő közösségeket és nő a terrorfenyegetettség (…) Mindez a következménye annak, hogy Brüsszel nem megállítani akarja, hanem sokkal inkább menedzseli a migrációs hullámokat” – figyelmeztetett.

„Azzal, hogy kvótákat akarnak, el akarják osztani a migránsokat, nyomják a migrációs paktumot, drámai veszélyt hoznak Európára. Látszik, hogy Brüsszel nem adta fel a migrációs paktum erőltetését, s látszik, hogy vannak olyan magyarországi embereik is, akik ezt itt Magyarországon át akarják venni” – mondta.