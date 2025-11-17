Ft
Végzetes hibát követett el Von der Leyen: egyedül Magyarország képest megálljt parancsolni az őrületnek

Végzetes hibát követett el Von der Leyen: egyedül Magyarország képest megálljt parancsolni az őrületnek

2025. november 17. 15:14

„További tízmilliók indulhatnak meg Európa irányába” – mondta Szijjártó Péter.

2025. november 17. 15:14
null

Brüsszel migrációs politikája kész öngyilkosság, de Magyarországon a nemzeti kormány megálljt parancsolt az illegális migrációnak, és emellett a jövőben is elkötelezett, ezért is szorgalmaz azonnali humanitárius segítségnyújtást Szudánnak – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető szudáni kollégájával, Mohieldin Szalim Ahmed Ibrahimmal tárgyalt, majd ezután a közös sajtótájékoztatón először is kiemelte, hogy az emberiség jelenleg a veszélyek korában él, és az egyik fő kihívást az illegális bevándorlás jelenti, amelynek hatásait Nyugat-Európában már mindenki érezheti.

Rámutatott, hogy Brüsszel migrációs politikája „kész öngyilkosság”, amely az európai biztonsági helyzet drámai romlásához vezetett.

„A kontinens nyugati felében párhuzamos társadalmak jöttek létre, egy hangos kisebbség uralja az ott élő közösségeket és nő a terrorfenyegetettség (…) Mindez a következménye annak, hogy Brüsszel nem megállítani akarja, hanem sokkal inkább menedzseli a migrációs hullámokat” – figyelmeztetett.

„Azzal, hogy kvótákat akarnak, el akarják osztani a migránsokat, nyomják a migrációs paktumot, drámai veszélyt hoznak Európára. Látszik, hogy Brüsszel nem adta fel a migrációs paktum erőltetését, s látszik, hogy vannak olyan magyarországi embereik is, akik ezt itt Magyarországon át akarják venni” – mondta.

De Magyarországon a nemzeti kormány megállította a migrációs nyomást. A jövőben is elkötelezettek vagyunk emellett”

– tette hozzá. Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy Brüsszel óriási hibát követ el azzal, hogy „nem érti és nem fogja fel az Afrika előtt álló súlyos kihívásokat”, hiszen a kontinens népessége az elkövetkező huszonöt év során körülbelül egymilliárd fővel fog bővülni.

„Ha nem kezdünk olyan átfogó programokat, amelyek az afrikai gazdaság fejlesztését, az egészségügyi, az oktatási rendszer fejlesztését célozzák, akkor annak két szomorú következménye lehet: vagy minden idők legnagyobb humanitárius katasztrófája Afrikában, vagy pedig minden idők legnagyobb migrációs nyomása Európán” – szögezte le.

Ezzel kapcsolatban Szudánt szomorú példának nevezte, ugyanis az országban dúló fegyveres konfliktus miatt nagyjából negyvenmillió ember szorul azonnali ellátásra, humanitárius segítségre, és sok millióan kényszerültek lakóhelyük elhagyására.

Ezért szorgalmazta, hogy Brüsszel végre vegyen tudomást a katasztrofális szudáni helyzetről, kiemelve, hogy ha ez nem történik meg, akkor

további tízmilliók indulhatnak meg Európa irányába, és ez esetben semmi nem állítja meg őket Magyarország déli határáig.

„Ezért azonnali segítséget szorgalmazunk Szudánnak a humanitárius válság kezelésére és a biztonsági helyzet stabilizálására” – jelentette ki. „Mi, magyarok már megtettük a magunk részét és készen állunk arra, hogy megtegyük a magunk részét a jövőben is. Ugye korábban hozzájárultunk ahhoz, hogy tízezer tonna gabonát segítettünk eljuttatni Ukrajnából Szudánba. Készen állunk, hogy újabb élelmiszerszállításokkal hozzájáruljunk a humanitárius válság kezeléséhez, és készen állunk, hogy egészségügyi, orvosi eszközökkel járuljunk hozzá a súlyosan fenyegető fertőző betegségek megelőzéséhez” – folytatta.

A miniszter arra is kitért, hogy Magyarország készen áll az ösztöndíj-programja kiterjesztésére is, mivel jelenleg évi huszonöt szudáni diák tanulhat hazánk egyetemein, azonban idén már több mint ötszázan jelentkeztek.

„Készen állunk arra, hogy ennek a programnak a kibővítésével is segítsük Szudánt abban, hogy a béke visszanyerése után a hosszú távú stabilitást is meg tudja magának teremteni annak érdekében, hogy ne legyen újabb, Európába irányuló súlyos migrációs hullámok kiindulópontja. A migrációt ugyanis nem menedzselni kell, hanem meg kell szüntetni a kiváltó okokat” – összegzett.

Nyitókép: ROMEO BOETZLE / AFP

(MTI)

europész
2025. november 17. 16:19
Miert erzem ugy,hogy Szijjarto hiaba kongatja a veszharangot?Ezek a betonfeju senkihaziak rank zudotjak a sotet ordogoket.
londonbaby
2025. november 17. 16:01
Nos azon kívül ..hogy szokás szerint elküldöm a beltenyésztett brüsszeles jó büdös kurva anyjába.. ezen kívül már csak egy megjegyzésem van.. . ITT AZ ÉLŐ PÉLDA , HOGY :_ . az .......... AGYHALÁL UTÁN IS VAN ÉLET !!! .........
tapir32
2025. november 17. 15:57
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. Magas inflációt. Magas munkanélküliséget A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Nyugdíjak megadóztatását. A háború támogatását. Szavazz a nyomorra!
bagoly-29
2025. november 17. 15:57
A kakasokból lehetnek kappanok, de a tyúkok mindig tyúkok maradnak, miskárolva is! A klimaxon túllevő vén némberektől meg mentsen meg a fennvaló, ha valakibe beleszeretnek, mást meg meggyűlölnek! S kvóta nőként hatalomhoz is jutnak!
