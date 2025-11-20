Megfejtették, miért nem ért még véget a háború: rendkívül aljas és sokkoló érdekek húzódnak meg a háttérben

Egyetlen emberért áldozná fel egész Ukrajnát Zelenszkij – ebbe fog belebukni
Megmakacsolta magát.
Az Euractiv cikke szerinte Nyugat-Európa abból él, hogy fegyvereket gyárt, így nem érdekelt a békében.
Európában hatalmas ütemben nő a fegyvergyártás és a fegyverexport, miközben a kontinens hivatalosan a békéről beszél – írja az Euractiv.
A SIPRI friss adatai szerint 2015–19 és 2020–24 között az európai fegyverimport 155 százalékkal ugrott meg, főként az orosz–ukrán háború és a NATO-n belüli biztonsági aggodalmak miatt. Közben Franciaország, Németország és Olaszország tovább erősítette vezető szerepét a fegyveriparban, amely rekordbevételeket és évtizedekre szóló megrendeléseket könyvel el.
A fegyverek legnagyobb része Európában marad: Ukrajna a világ legnagyobb importőrévé vált, és az európai NATO-országok is gyors ütemben fegyverkeznek, döntően amerikai eszközökkel.
Jelentős mennyiségek kerülnek Ázsiába és a Közel-Keletre is, míg Egyiptom és Szudán példája megmutatja, hogy európai fegyverek továbbra is olyan konfliktusokban jelennek meg, amelyekkel szemben a kontinens elvben emberi jogi aggályokat fogalmaz meg.
A politikai ellentmondás nyilvánvaló: a kormányok nyilvánosan békét hirdetnek, miközben titkok és kereskedelmi érdekek mögött fegyvereket adnak el vitatott államoknak. A nyertesek a nagy védelmi cégek és az állami költségvetések, a vesztesek pedig a hitelesség és azok a civilek, akik fegyveres konfliktusokban élnek.
Nyitókép: Lionel BONAVENTURE / AFP