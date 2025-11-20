Ft
béke orosz-ukrán háború nyugati fegyverek

Megfejtették, miért nem ért még véget a háború: rendkívül aljas és sokkoló érdekek húzódnak meg a háttérben

2025. november 20. 14:34

Az Euractiv cikke szerinte Nyugat-Európa abból él, hogy fegyvereket gyárt, így nem érdekelt a békében.

2025. november 20. 14:34


Európában hatalmas ütemben nő a fegyvergyártás és a fegyverexport, miközben a kontinens hivatalosan a békéről beszél – írja az Euractiv.

A SIPRI friss adatai szerint 2015–19 és 2020–24 között az európai fegyverimport 155 százalékkal ugrott meg, főként az orosz–ukrán háború és a NATO-n belüli biztonsági aggodalmak miatt. Közben Franciaország, Németország és Olaszország tovább erősítette vezető szerepét a fegyveriparban, amely rekordbevételeket és évtizedekre szóló megrendeléseket könyvel el.

A fegyverek legnagyobb része Európában marad: Ukrajna a világ legnagyobb importőrévé vált, és az európai NATO-országok is gyors ütemben fegyverkeznek, döntően amerikai eszközökkel.

Jelentős mennyiségek kerülnek Ázsiába és a Közel-Keletre is, míg Egyiptom és Szudán példája megmutatja, hogy európai fegyverek továbbra is olyan konfliktusokban jelennek meg, amelyekkel szemben a kontinens elvben emberi jogi aggályokat fogalmaz meg.

A politikai ellentmondás nyilvánvaló: a kormányok nyilvánosan békét hirdetnek, miközben titkok és kereskedelmi érdekek mögött fegyvereket adnak el vitatott államoknak. A nyertesek a nagy védelmi cégek és az állami költségvetések, a vesztesek pedig a hitelesség és azok a civilek, akik fegyveres konfliktusokban élnek.

Nyitókép: Lionel BONAVENTURE / AFP

Ninini
2025. november 20. 16:46
Ezt eddig ki nem tudta? Csakkérdem...
Válasz erre
6
0
Dixtroy
2025. november 20. 16:11
"ranciaország, Németország és Olaszország tovább erősítette vezető szerepét a fegyveriparban, amely rekordbevételeket és évtizedekre szóló megrendeléseket könyvel el." Na, kedves gyerekek, akkor most már tudjuk, hogy orsolya altruizmusa mögött pőrén az áll, hogy dobjátok össze a pénzt, hogy Németország fegyveripara prosperáljon. Basznak ők az ukránokra, valaki fizesse ki a fegyvergyártásukat, lehetőleg rendesen felülárazva.
Válasz erre
13
0
Interista
2025. november 20. 15:32
Liberális demokrácia: - Ontsd a véred értünk, mi cserébe ezen nagyon meg fogunk gazdagodni. Nincs más dolgod mint, hogy meghalj. Ezért is kell ezt a szektás hordát eltakarítani !!!
Válasz erre
15
0
Obsitos Technikus
2025. november 20. 15:14
Ugyan gyerekek. Ennek felismeréséhez több ilyen, több milliós költségvetésű sóhivatal kell? Mindegyik háború pont így tört ki, mindegyik ugyanazok okok mentén, és mindegyik ugyanúgy ért véget. Ez se lesz más, annyiban talán igen, hogy most az Orwell álnevű jós jövendölései válnak be a "perpetual war"-ról és nem Nostra Damus meg Nyanya Vanga műjóslatai.
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!