Megfejtették, miért nem ért még véget a háború: rendkívül aljas és sokkoló érdekek húzódnak meg a háttérben

Európában hatalmas ütemben nő a fegyvergyártás és a fegyverexport, miközben a kontinens hivatalosan a békéről beszél – írja az Euractiv.

A SIPRI friss adatai szerint 2015–19 és 2020–24 között az európai fegyverimport 155 százalékkal ugrott meg, főként az orosz–ukrán háború és a NATO-n belüli biztonsági aggodalmak miatt. Közben Franciaország, Németország és Olaszország tovább erősítette vezető szerepét a fegyveriparban, amely rekordbevételeket és évtizedekre szóló megrendeléseket könyvel el.