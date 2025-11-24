Ft
béketerv orosz-ukrán háború módosítás

Most szivárgott ki a hír: kukában landolhat az ukrajnai béketerv eredeti változata

2025. november 24. 18:06

Egy jóval rövidebb verzióról szólnak a legújabb híresztelések.

2025. november 24. 18:06
null

Az Egyesült Államok és Ukrajna leegyszerűsítette, de még nem véglegesítette a háború befejezésére irányuló, 28 pontos tervet – közölték tisztviselők az ukrán és amerikai tárgyalófelek genfi, heves megbeszélései után.

Az amerikai tervezet hétfőre 28 pontról 19-re csökkent

– írta meg a Washington Post a tárgyalásokról tájékoztató tisztviselőt idézve.

A végleges pontszámról még nem született megállapodás, de az alap továbbra is az eredeti amerikai javaslaton alapul, és nem az amerikai dokumentum európai átértelmezésén.

A korrupciós botrányba keveredett ukrán elnöki hivatali vezető, Andrij Jermak tanácsadója a Facebookon azt írta, hogy a 28 pontos terv „abban a formában, ahogyan mindenki látta, már nem létezik” – jelentette az ukrán Interfax hírügynökség.

Néhány pontot eltávolítottak, másokat megváltoztattak. Az ukrán oldal egyetlen megjegyzése sem maradt válasz nélkül”

– írta.

Az eredeti, 28 pontos amerikai béketervről és az európai vezetők arra adott reakciójáról ebben a cikkünkben írtunk.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

