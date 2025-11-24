Most szivárgott ki a hír: kukában landolhat az ukrajnai béketerv eredeti változata

Az Egyesült Államok és Ukrajna leegyszerűsítette, de még nem véglegesítette a háború befejezésére irányuló, 28 pontos tervet – közölték tisztviselők az ukrán és amerikai tárgyalófelek genfi, heves megbeszélései után.

Az amerikai tervezet hétfőre 28 pontról 19-re csökkent

– írta meg a Washington Post a tárgyalásokról tájékoztató tisztviselőt idézve.