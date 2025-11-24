Most szivárgott ki a hír: kukában landolhat az ukrajnai béketerv eredeti változata

A nyugat-európai elit háborús terve szerint Ukrajna gyorsított eljárásban kezdhetné meg az EU-csatlakozást
Naná, hogy ez is szerepel Nagy-Britannia, Franciaország és Németország tervezetében.
Egy jóval rövidebb verzióról szólnak a legújabb híresztelések.
Az Egyesült Államok és Ukrajna leegyszerűsítette, de még nem véglegesítette a háború befejezésére irányuló, 28 pontos tervet – közölték tisztviselők az ukrán és amerikai tárgyalófelek genfi, heves megbeszélései után.
Az amerikai tervezet hétfőre 28 pontról 19-re csökkent
– írta meg a Washington Post a tárgyalásokról tájékoztató tisztviselőt idézve.
A végleges pontszámról még nem született megállapodás, de az alap továbbra is az eredeti amerikai javaslaton alapul, és nem az amerikai dokumentum európai átértelmezésén.
A korrupciós botrányba keveredett ukrán elnöki hivatali vezető, Andrij Jermak tanácsadója a Facebookon azt írta, hogy a 28 pontos terv „abban a formában, ahogyan mindenki látta, már nem létezik” – jelentette az ukrán Interfax hírügynökség.
Néhány pontot eltávolítottak, másokat megváltoztattak. Az ukrán oldal egyetlen megjegyzése sem maradt válasz nélkül”
– írta.
Az eredeti, 28 pontos amerikai béketervről és az európai vezetők arra adott reakciójáról ebben a cikkünkben írtunk.
Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP