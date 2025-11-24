„Ez kirobbanthatja a harmadik világháborút” – kiléptetné az Egyesült Államokat a NATO-ból az amerikai szenátor az európai béketerv miatt

- fogalmazta meg markáns véleményét a szenátor, hozzátéve:

Ideje kimásznunk ebből a zűrzavarból, ideje otthagyni a NATO-t.”

The EU plan is crazy, suicidal, escalatory—in a way that could trigger WWIII



It’s time to get out of this mess



It’s time to leave NATO https://t.co/xqtWHL35iB — Mike Lee (@BasedMikeLee) November 23, 2025

A Utah államot képviselő, önfejűségéről híres Lee kilépésre vonatkozó álláspontját valószínűleg nem sokan osztják, bár az európai hatalmak által az asztalra lerakott tervezet olvasása után valóban csak legfeljebb Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyugodhatott meg valamelyest. Már persze abban az esetben, ha azt bármelyik nagyhatalom is hajlandó lesz komolyan venni.