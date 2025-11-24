Ft
Németország Nagy-Britannia béke NATO Ukrajna béketerv Franciaország orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok

„Ez kirobbanthatja a harmadik világháborút” – kiléptetné az Egyesült Államokat a NATO-ból az amerikai szenátor az európai béketerv miatt

2025. november 24. 18:41

Mike Lee szerint a franciák, a britek és a németek „öngyilkos” javaslatcsomaggal álltak elő.

2025. november 24. 18:41
null

Finoman szólva sincs elragadtatva az Egyesült Államok és Oroszország által közösen kidolgozott, 28 pontos béketervre válaszul megjelentetett európai előterjesztésről Mike Lee, republikánus szenátor.

Mike Lee nem ad sok esélyt az európai béketervnek
Mike Lee  nem ad sok esélyt az európai béketervnek
Forrás: OLIVIER DOULIERY / AFP

Az amerikai politikus az X-en osztotta meg aggályait a Franciaország, Németország és Nagy-Britannia által jegyzett, a papíron az orosz–ukrán háborút lezárni hivatott dokumentummal kapcsolatban:

Az európai uniós terv őrültség, öngyilkosság és eszkalálja a helyzetet; ez kirobbanthatja a harmadik világháborút”

- fogalmazta meg markáns véleményét a szenátor, hozzátéve:

Ideje kimásznunk ebből a zűrzavarból, ideje otthagyni a NATO-t.”

A Utah államot képviselő, önfejűségéről híres Lee kilépésre vonatkozó álláspontját valószínűleg nem sokan osztják, bár az európai hatalmak által az asztalra lerakott tervezet olvasása után valóban csak legfeljebb Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyugodhatott meg valamelyest. Már persze abban az esetben, ha azt bármelyik nagyhatalom is hajlandó lesz komolyan venni.

Fotó: Ludovic MARIN / POOL / AFP
 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

fintaj-2
2025. november 24. 21:57
Játszunk el a gondolattal! Az USA kilép a NATO-ból az európaiak az oroszokat legyőzni akaró vágyálmai miatt. Az európaiak addig provokálnak, amíg az oroszok és az európaiak között nukleáris adok-kapokig fajulnak a dolgok. Az USA távolról biztonságban nézheti a fejleményeket.
tapir32
2025. november 24. 21:55
Az orosz-ukrán háborúban csak egy etikus álláspont van és az a tűzszünet és a béke. Az európai kultúrában a legfőbb érték az emberi élet. Civilizált országok, mint pl. Magyarország ezen elv alapján politizál. Mit tett az EU vezetése, mi tett Zselenszkij és rezsimje és mi tett hazai balos ellenzék az ukrajnai tűzszünetért és békéért? Semmit! Háborúpártiak. Kulturális és civilizációs deficittel küzdenek. Halálba akarnak küldeni további százezreket! Háborús bűnösök a gazdáikkal együtt! Megbélyegezték, mocskolták az Ukrajna népével szolidáris, békét akaró magyar kormányt! A Zselenszkij rezsim és az EU háború párti vezetése, valamint a hazai balos ellenzék semmivel sem különb Putyinnál.
elcapo-2
2025. november 24. 21:44
Okos a fickó!
Obsitos Technikus
2025. november 24. 20:37
És amúgy szerinte egy szenátor tehet bármit a NATO-ból való kilépéssel kapcsolatban?
