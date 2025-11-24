„Ez kirobbanthatja a harmadik világháborút” – kiléptetné az Egyesült Államokat a NATO-ból az amerikai szenátor az európai béketerv miatt

Amerikai külügyminiszter: Ugye, nyilvánvaló, hogy az oroszoknak is van beleszólási joguk?
Marco Rubio nagyon derűlátó a közeli békével kapcsolatban, és leszögezte, hogy ezt ésszerű időn belül, nagyon hamarosan meg tudják valósítani.
Mike Lee szerint a franciák, a britek és a németek „öngyilkos” javaslatcsomaggal álltak elő.
Finoman szólva sincs elragadtatva az Egyesült Államok és Oroszország által közösen kidolgozott, 28 pontos béketervre válaszul megjelentetett európai előterjesztésről Mike Lee, republikánus szenátor.
Az amerikai politikus az X-en osztotta meg aggályait a Franciaország, Németország és Nagy-Britannia által jegyzett, a papíron az orosz–ukrán háborút lezárni hivatott dokumentummal kapcsolatban:
Az európai uniós terv őrültség, öngyilkosság és eszkalálja a helyzetet; ez kirobbanthatja a harmadik világháborút”
- fogalmazta meg markáns véleményét a szenátor, hozzátéve:
Ideje kimásznunk ebből a zűrzavarból, ideje otthagyni a NATO-t.”
A Utah államot képviselő, önfejűségéről híres Lee kilépésre vonatkozó álláspontját valószínűleg nem sokan osztják, bár az európai hatalmak által az asztalra lerakott tervezet olvasása után valóban csak legfeljebb Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyugodhatott meg valamelyest. Már persze abban az esetben, ha azt bármelyik nagyhatalom is hajlandó lesz komolyan venni.
Naná, hogy ez is szerepel Nagy-Britannia, Franciaország és Németország tervezetében.
A Telegraph elemzése szerint a franciák, a németek és a britek állítólag azt akarják megakadályozni, hogy „Moszkva diktálja a feltételeket”.
