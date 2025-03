Bevallották az ukránok: vakon lövöldöznek Trump miatt, Európa pedig kétségbeesetten igyekszik Amerikát pótolni, kevés sikerrel

Az űr betöltése a méretek és kiterjedés okán nem lesz könnyű, a feladat most a NATO európai hírszerzési „nehézsúlyúira”, azaz Nagy-Britanniára, Franciaországra és bizonyos mértékig Németországra hárul,

bár a lap szerint kétséges, képesek lesznek-e maradéktalanul pótolni az amerikaiak ez irányú, szerteágazó tevékenységét.

Az Egyesült Államok Hírszerző Közössége ugyanis eleve tizennyolc ügynökségből áll, de nem csak a méretével szárnyalja túl bármelyik hasonló európai szervezetet, a műholdas technológia és az elemző kapacitás terén is bőven az öreg kontinens előtt járnak.

„Ez tényleg tömeg kérdése. Nekünk több elemzőnk és több rendszerünk van, utóbbiak bizonyos értelemben jobbak is” – mondta például Jim Townsend az Obama-kormányzat európai és NATO-ügyekért felelős egykori védelmi miniszter-helyettese.

Amerika részéről a hírszerzési információk megosztásának egyelőre bizonytalan idejű leállítása tovább növelte az Európában uralkodó szorongást azzal kapcsolatban, hogyan lehet Oroszországgal szemben védekezni.

Annál is inkább, mert a Trump-kormányzat egyre békülékenyebb Moszkvával szemben és egyre ellenségesebben áll hozzá Ukrajnához – beleértve a Kijevnek történő fegyverszállítások leállítását is.

„A hírszerzési információk blokkolása a legkárosabb és legellenségesebb döntés volt az USA-tól” – vélekedett Camille Grand, a NATO korábbi védelmi beruházásokért felelős főtitkárhelyettese. Szerinte ez rövid távon nagyobb katasztrófát okoz, mint a fegyverellátás csökkentése, aminek a hatása csak néhány hónap múlva lesz igazán érzékelhető.

A NATO-tagállamok közben megvitatták, hogyan kezeljék az Egyesült Államok hírszerzési blokkra vonatkozó bejelentését. Egy, a megbeszélések tartalmát ismerő személy szerint a NATO-tagoknak senki nem tiltotta meg, hogy bizonyos amerikai hírszerzési információkat megosszanak Ukrajnával, bár ez nyilván csak korlátozottan működhet, mivel senki nem akarja komolyan veszélyeztetni a Washingtonnal való kapcsolatát.

Egy NATO-tisztviselő hangsúlyozta, ezek amúgy is csak valószínűleg átmeneti intézkedések, amíg Trumpék nem látnak valódi előrelépést a háború befejezéséről szóló tárgyalásokon, amúgy pedig senki nem gyakorol semmiféle nyomást a tagországokra annak érdekében, hogy maguk is korlátozzák az Ukrajnának nyújtott segítségüket akár a hírszerzésben, akár a fegyverszállítások tekintetében. Ennek ellenére a Daily Mail a hét közepén arról számolt be,

hogy az Egyesült Államok arra utasította Nagy-Britanniát, állítsa le az amerikai hírszerzési információk megosztását Ukrajnával.

Sébastien Lecornu, a francia fegyveres erők minisztere kijelentette, hogy a francia hírszerzés „szuverén”, és az ország a jövőben is segít ez ügyben Ukrajnának, bár arról, milyen részleteket osztanak meg Kijevvel, nem számolt be.