„Érdemes megnézni a kommentben a CNN videóját. Most már beütött ott is a valóság, de még mindig képesek elmondani, hogy sokáig »kis orosz előretörések voltak«. Nem kérem, az ukrán hadsereg felőrlése történt meg a »kis területi nyereségekkel«, maga a területi nyereség másodlagos volt. Ahogy Verdunban sem három újabb dombot akartak elfoglalni a németek, hanem ki akarták véreztetni a kisebb lakosságú Franciaországot. A terület nem számított, a kiontott vér és megsemmisített hadianyag számított. Ebben a háborúban ma, 2025-ben is ez számít elsősorban.



Azok akik a butácska kis számításokat közzéteszik, hogy »így még 89 év Ukrajna elfoglalása« ezt nem értik. Az orosz taktika lényegét nem értik. A számukra kedvező, messze az ukránok számára minimálisan szükséges 1 a 4-hez alatti veszteségráta (inkább 1 az 1.3-hoz, és ez amerikai értékelés) mellett egyszerűen kivéreztették a kisebbet.

Elesett-e ma Csasziv Jar »több mint 1 év után«? Nem érdekes. Az az érdekes, hogy mi a veszteség arány és ki tudja jobban elviselni a veszteséget.

Az oroszok.

Talán 22 nyarán írtam, hogy miután a szamurájkard művelet nem sikerült, az oroszok áttértek a sok ezer kis tűszúrásra – vagy inkább klopfolásra, agyonverésre. Kaptak sokat ők is, de a nagyobb »szovjet hadsereg« megveri a kisebb »szovjet hadsereget«. Mert mindkettő alapvetően ugyanazon a filozófián alapul, ugyanott végzett a tisztikar idősebb fele.

Ez van. Nagyon csúnya lesz a nyár. Pokrovszk maga a pokol, ahogy Kupjanszk és Kostyantynivka is. A CNN és a többi meg meglepődhet – de ugye sohasem értették mi folyik valójában.”

***

Nyitókép: YouTube/CNN