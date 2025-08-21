Nemet váltott, így a női börtönbe kerülhet a hírhedt német bűnöző – J. K. Rowling is megszólalt a botrányról

Németországban komoly felháborodást váltott ki, hogy a hírhedt szélsőjobboldali bűnöző, Sven Liebich hivatalosan nemet váltott, és immár Marla-Svenja névre hallgat, így büntetését egy női börtönben töltheti le. Az eset azonnal felkorbácsolta a kedélyeket, hiszen sokak szerint ez pontos bizonyítéka annak, hogy

Olaf Scholz „önmeghatározási” reformja visszaélésekre ad lehetőséget,

és katasztrofális következményekkel járhat. A történet azonban nemcsak Németországban, hanem nemzetközi szinten is heves reakciókat váltott ki. J. K. Rowling, a Harry Potter világhírű írója sem hagyta szó nélkül a botrányt. Az X-en közzétett ironikus üzenetében így fogalmazott:

Ha nem értesz egyet azzal, hogy ő megtalálta az »autentikus énjét«, és bátor, érvényes, kivételesen sebezhető ember, akkor transzfób vagy”

– írta Rowling, akinek szavai jól rávilágítanak arra az abszurditásra, ami ma Nyugat-Európában uralkodik: miközben egy bűnöző nyilvánvalóan kijátssza a rendszert, a társadalmat azzal fenyegetik, hogy aki ezt szóvá meri tenni, az azonnal a „transzfób” bélyeget kapja.