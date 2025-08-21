Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
J K Rowling Sven Liebich Harry Potter

Nemet váltott, így a női börtönbe kerülhet a hírhedt német bűnöző – J. K. Rowling is megszólalt a botrányról

2025. augusztus 21. 16:53

„Ha nem értesz egyet azzal, hogy ő megtalálta az »autentikus énjét«, és bátor, érvényes, kivételesen sebezhető ember, akkor transzfób vagy” – írta a Harry Potter szerzője.

2025. augusztus 21. 16:53
null

Németországban komoly felháborodást váltott ki, hogy a hírhedt szélsőjobboldali bűnöző, Sven Liebich hivatalosan nemet váltott, és immár Marla-Svenja névre hallgat, így büntetését egy női börtönben töltheti le. Az eset azonnal felkorbácsolta a kedélyeket, hiszen sokak szerint ez pontos bizonyítéka annak, hogy 

Olaf Scholz „önmeghatározási” reformja visszaélésekre ad lehetőséget,

és katasztrofális következményekkel járhat. A történet azonban nemcsak Németországban, hanem nemzetközi szinten is heves reakciókat váltott ki. J. K. Rowling, a Harry Potter világhírű írója sem hagyta szó nélkül a botrányt. Az X-en közzétett ironikus üzenetében így fogalmazott:

Ha nem értesz egyet azzal, hogy ő megtalálta az »autentikus énjét«, és bátor, érvényes, kivételesen sebezhető ember, akkor transzfób vagy”

– írta Rowling, akinek szavai jól rávilágítanak arra az abszurditásra, ami ma Nyugat-Európában uralkodik: miközben egy bűnöző nyilvánvalóan kijátssza a rendszert, a társadalmat azzal fenyegetik, hogy aki ezt szóvá meri tenni, az azonnal a „transzfób” bélyeget kapja.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Tolga Akmen / AFP

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bohana
2025. augusztus 21. 19:16
A német állam egy vicc. Csak erre mutatott rá.
Válasz erre
0
0
SyncBaer
2025. augusztus 21. 19:14
Végeredmény, lesznek újra (így, vagy úgy) koedukált börtönök. A legjobban a nőpárti, feminista mozgalmaknak és mozgalmároknak kellene tiltakozniuk!
Válasz erre
0
0
OneiroNauta
2025. augusztus 21. 18:59
Azért én remélem, hogy ezt a vén csontgyönge nácit agyonveri egy 150 kilós női utcaiharcos a börtönben.... :D
Válasz erre
0
0
templar62
•••
2025. augusztus 21. 18:34 Szerkesztve
Az orwelli diktatúra indiszkrét bája . Ha ezt Bunuel megérhette volna : Bunuel fllmjében az asztal körül WC - csészék állnak ( közösen wc- znek) . Enni viszont , magánfülkékbe húzódnak . Ez szándékos társadalomrombolás .
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!