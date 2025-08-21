Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tettes Bayer Zsolt reptér migráns Milánó

Nahát! Micsoda meglepetés!

2025. augusztus 21. 15:02

Nyilván egy milánói katolikus iskola fehér tanulója a tettes, vagy egy izlandi bálnavadász. Erre tessék!

2025. augusztus 21. 15:02
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Nyilván bennem van a hiba. A hír olvastán az volt az első gondolatom, hogy na tessék, nyilván egy milánói katolikus iskola fehér tanulója a tettes, vagy egy izlandi bálnavadász. Erre tessék! Kiderül, hogy egy afrikai migráns.

Ki gondolta volna…”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: X / New York Post

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
wadcutter
2025. augusztus 21. 16:51
nem találta a kecskéjét a reptéren, aztán elszállt az agya
Válasz erre
0
0
google-2
2025. augusztus 21. 16:04
Vademberek.
Válasz erre
2
0
karcos-2
2025. augusztus 21. 15:33
Frenetikus multikulturális pezsgés Budapesten NO-GO ZONA Budapest szívében Multikulti vurstli és nepáli metál: a Kashmir fesztivál maga a Népszínház utca. Káosz az nyolcadik kerületben. arabok, afrikaiak, indiaiak, pakisztánok, cigányok. A hétvégén negyedjére megrendezett Kashmir fesztivál maga a Népszínház utca. A helyi Kashmir bazár által szervezett esemény a fenti elemeket gyúrja össze egyetlen hatalmas népünnepéllyé.
Válasz erre
2
1
Kovács József
2025. augusztus 21. 15:23
Csak egy kis szuverenitásról kellett lemondani az olaszoknak, pl. hogy van egy repterük.
Válasz erre
8
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!