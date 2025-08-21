Pánik tört ki Milánóban: szétverték a repteret
Fejvesztve menekültek az utasok, miután egy férfi tüzet gyújtott a terminálon.
Nyilván egy milánói katolikus iskola fehér tanulója a tettes, vagy egy izlandi bálnavadász. Erre tessék!
„Nyilván bennem van a hiba. A hír olvastán az volt az első gondolatom, hogy na tessék, nyilván egy milánói katolikus iskola fehér tanulója a tettes, vagy egy izlandi bálnavadász. Erre tessék! Kiderül, hogy egy afrikai migráns.
Ki gondolta volna…”
Nyitókép: X / New York Post
