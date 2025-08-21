Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Pár Magyar Péteréknek Orseolo Péter Kormányzati Tájékoztatási Központ történelem tűzijáték

Frappáns válasz: közleményben adott történelemórát a kormány Magyar Péteréknek

2025. augusztus 21. 16:35

A baloldalt fel kellett világosítani arról, ki is volt Orseolo Péter.

2025. augusztus 21. 16:35
null

Reagált az augusztus 20-i műsort ért kritikákra a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) – számolt be a Telex.

A 2025-ös augusztus 20-ai tűzijáték narrációjában az Árpád-kori Orseolo Péterről volt szó, és a Magyar Péterrel való párhuzamot csak a baloldali sajtó látja bele. A kormány nyilatkozatához hozzátette, hogy akinek nem inge, ne vegye magára.

A baloldali média, különösön a Telex a tűzijáték alatt bemutatott történetet úgy értelmezte, hogy az áruló személye valójában Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét takarja, a Német-Római Császárság pedig akár az Európai Unió is lehet. Ez félreértés indokolta a Kormányzati Tájékoztatási Központ nyilatkozatát.

Az augusztus 20-i tűzijáték minden évben történelmi tematikájú. Míg 2024-ben a honfoglalás, addig az idei évben az Árpád-kor eseményeit mutatta be az ünnepi műsor. Orseolo Péter az Árpád-kori történelem része. Orseolo Péter és a jelenlegi magyar ellenzéki vezető között összefüggést egyedül a baloldali sajtó feltételez. Mindenki ismeri a mondást: akinek nem inge, ne vegye magára!”

– magyarázza a KTK.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Bodnár Boglárka / MTI

***

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szocske74
2025. augusztus 21. 17:17
Nagy Péterhez mégsem lehet hasonlítani a fosost.
Válasz erre
0
0
Asperrimus
2025. augusztus 21. 17:16
Ja. "Akinek nem inge, ne vegye magára, de akinek inge, az végre öltözködjön már föl!" Láthatólag azon van Péterünk, hogy ezt megtegye...
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. augusztus 21. 17:15
Bezzeg a kisradnai es a művész nagyervinke, andika, róka, stb milyen remekművet hoznanak letre! Persze tarrrr et szerint ez volt az utolsó! Nyilvan kellene a pénz luxizasra! Poloskanak semmi em eleg! Judit viszont ismét szepen elhúzta a nótajat!
Válasz erre
0
0
you-brought-2-too-many
2025. augusztus 21. 17:14
Orseolo Péter forog a sírjában h egy ilyen nyikhajhoz hasonlítjàk egyesek ès ez teljesen èrthető.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!