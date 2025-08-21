Frappáns válasz: közleményben adott történelemórát a kormány Magyar Péteréknek

Reagált az augusztus 20-i műsort ért kritikákra a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) – számolt be a Telex.

A 2025-ös augusztus 20-ai tűzijáték narrációjában az Árpád-kori Orseolo Péterről volt szó, és a Magyar Péterrel való párhuzamot csak a baloldali sajtó látja bele. A kormány nyilatkozatához hozzátette, hogy akinek nem inge, ne vegye magára.

A baloldali média, különösön a Telex a tűzijáték alatt bemutatott történetet úgy értelmezte, hogy az áruló személye valójában Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét takarja, a Német-Római Császárság pedig akár az Európai Unió is lehet. Ez félreértés indokolta a Kormányzati Tájékoztatási Központ nyilatkozatát.

Az augusztus 20-i tűzijáték minden évben történelmi tematikájú. Míg 2024-ben a honfoglalás, addig az idei évben az Árpád-kor eseményeit mutatta be az ünnepi műsor. Orseolo Péter az Árpád-kori történelem része. Orseolo Péter és a jelenlegi magyar ellenzéki vezető között összefüggést egyedül a baloldali sajtó feltételez. Mindenki ismeri a mondást: akinek nem inge, ne vegye magára!”

– magyarázza a KTK.