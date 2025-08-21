„Próbálnátok meg elvenni az amerikaiaktól a függetlenség napját!” – ámul a világ a magyarok tűzijátékán, rendesen helyretették a méltatlankodókat

„Nem a fények, nem a robbanások, nem is a program vonz. Hanem az emberek. A tetovált srácot figyeltem, ahogy a vállán viszi a kislányát. Az öltönyös idős urat, aki túlöltözte az estét, mégis ott állt a tömegben. A hangos családot, akik az első sorból néznék, pedig sehol sincs első sor. Aztán történik valami, ami ritkán szokott: pár percre mindannyian megemelkedünk egy kicsit. Az emberek elcsendesednek, és áhítattal nézik a műsort. A társadalmat azok a közös rítusok tartják össze, mint amikor együtt nézzük az égboltot és közösen élünk meg élményeket. Fukuyama szerint a kultúra nem pusztán hagyomány, hanem a közös normák és értékek rendszere, az együttélés technológiája, amely lehetővé teszi a jó működést. Kultúra nélkül szétesik a társadalom, és vele a gazdaság is” – így jellemezte a tűzijáték alatt szerzett élményeit Balog Ádám, az MKIK alelnöke.

A Facebook-on is számos hozzászólásban kiálltak az emberek a tűzijáték mellett. Egyikük például arra emlékeztetett, „Roppant érdekes, hiszen gyermekként mindannyian csodálták és várva várták a tűzijáték... Oly szép, szemet gyönyörködtető volt gyermekként, most pedig, hogy »felnőttek«, már csak kritizálni és politizálni tudnak és mindenben a rosszat feltüntetni. Semminek nem tudnak örülni. Viszont ha kapna X összeget »csak úgy«, na azt nem utasítaná el egyik sem és fel sem ajánlaná másnak.... Képmutatásból jeles...”

Egy másik hozzászólásban pedig ez olvasható:

„Nem értem azokat az embereket akik állandóan ellene vannak! Szégyen lenne, ha ezt nem ünnepelné meg az ország! A pénznek mindig lenne sok helye ez tény, de nem ez az ünnep oldaná meg! Felelőséggel kell tervezni a családot!”

„Augusztus 20-a a Magyar Államalapítás napja, Szent István ünnepe. Tűzijáték volt, van, lesz is és ez pártállástól, a kormányt vezető párttól független. Próbálnátok meg elvenni az amerikaiaktól a július 4-ét, a Függetlenség napját!” – mutatott rá egy hozzászóló.

Több olyan komment is olvasható, amelyben arra mutattak rá, hogy a tűzijátéknak milyen gazdasági előnyei vannak.

Lehet sírni hogy sokba került, de ha belegondolunk ezzel növelte a város hírnevét, ami miatt több turista fog oda menni, lehet ezt venni egy hosszabb távú befektetésnek is – olvasható a TikTokon.

Nem csak a Magyarországon élők dicsérték az ünnepi tűzijátékot, de a külföldiek közül is sokaknak okozott maradandó élményt a program.

„What a show I've never seen anything like it in my life this was soo much fun”, azaz „Micsoda műsor volt, ehhez foghatót még soha életemben nem láttam, nagyon szórakoztató volt” – írta az egyikük.

