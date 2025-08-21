Ft
augusztus 20 Kommentháború nemzeti ünnep tűzijáték

„Próbálnátok meg elvenni az amerikaiaktól a függetlenség napját!” – ámul a világ a magyarok tűzijátékán, rendesen helyretették a méltatlankodókat

2025. augusztus 21. 17:24

Az internetezők kiálltak az augusztus 20-ai tűzijáték mellett, az idelátogatóknak is maradandó élményt okozott a nemzeti ünnep legfőbb látványossága.

2025. augusztus 21. 17:24
null

Óriási érdeklődés kísérte az augusztus 20-ai tűzijátékot. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a közmédia közvetítése nézettségi rekordot döntött és a fővárosba ellátogatók száma is jelentős volt. Az internetezők sem hagyták szó nélkül a Szent István-napi látványosságot és helyretették azokat, akik kritizálták a fényjátékot.

„Nem a fények, nem a robbanások, nem is a program vonz. Hanem az emberek. A tetovált srácot figyeltem, ahogy a vállán viszi a kislányát. Az öltönyös idős urat, aki túlöltözte az estét, mégis ott állt a tömegben. A hangos családot, akik az első sorból néznék, pedig sehol sincs első sor. Aztán történik valami, ami ritkán szokott: pár percre mindannyian megemelkedünk egy kicsit. Az emberek elcsendesednek, és áhítattal nézik a műsort. A társadalmat azok a közös rítusok tartják össze, mint amikor együtt nézzük az égboltot és közösen élünk meg élményeket. Fukuyama szerint a kultúra nem pusztán hagyomány, hanem a közös normák és értékek rendszere, az együttélés technológiája, amely lehetővé teszi a jó működést. Kultúra nélkül szétesik a társadalom, és vele a gazdaság is” – így jellemezte a tűzijáték alatt szerzett élményeit Balog Ádám, az MKIK alelnöke.

A Facebook-on is számos hozzászólásban kiálltak az emberek a tűzijáték mellett. Egyikük például arra emlékeztetett, „Roppant érdekes, hiszen gyermekként mindannyian csodálták és várva várták a tűzijáték... Oly szép, szemet gyönyörködtető volt gyermekként, most pedig, hogy »felnőttek«, már csak kritizálni és politizálni tudnak és mindenben a rosszat feltüntetni. Semminek nem tudnak örülni. Viszont ha kapna X összeget »csak úgy«, na azt nem utasítaná el egyik sem és fel sem ajánlaná másnak.... Képmutatásból jeles...”

Egy másik hozzászólásban pedig ez olvasható: 

„Nem értem azokat az embereket akik állandóan ellene vannak! Szégyen lenne, ha ezt nem ünnepelné meg az ország! A pénznek mindig lenne sok helye ez tény, de nem ez az ünnep oldaná meg! Felelőséggel kell tervezni a családot!”

„Augusztus 20-a a Magyar Államalapítás napja, Szent István ünnepe. Tűzijáték volt, van, lesz is és ez pártállástól, a kormányt vezető párttól független. Próbálnátok meg elvenni az amerikaiaktól a július 4-ét, a Függetlenség napját!” – mutatott rá egy hozzászóló.

Több olyan komment is olvasható, amelyben arra mutattak rá, hogy a tűzijátéknak milyen gazdasági előnyei vannak.

Lehet sírni hogy sokba került, de ha belegondolunk ezzel növelte a város hírnevét, ami miatt több turista fog oda menni, lehet ezt venni egy hosszabb távú befektetésnek is – olvasható a TikTokon. 

@norbertlepsik Budapest’s skyline illuminated by fireworks, celebrating Hungary’s national day with unforgettable views.😍🎇 Every August 20th, Budapest becomes a stage where fireworks and history dance together in the sky.❤️🌃🎆 #budapest #budapesthungary #budapestfireworks #fireworks #tuzijatek #budapesttips #budapesttravel #budapestguide #budapestsummer #budapest2025 #budapest🇭🇺 #tűzijáték #fireworksbudapest ♬ Love Story - Indila

Nem csak a Magyarországon élők dicsérték az ünnepi tűzijátékot, de a külföldiek közül is sokaknak okozott maradandó élményt a program.

„What a show I've never seen anything like it in my life this was soo much fun”, azaz „Micsoda műsor volt, ehhez foghatót még soha életemben nem láttam, nagyon szórakoztató volt” írta az egyikük.

Aki lemaradt az augusztus 20-ai tűzijátékról, ITT tudja megnézni.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

angie1
2025. augusztus 21. 19:38
Nekem maga egy ünnep, amikor ezek visítanak! Amikor kórusban fikáznak, akkor tuti jó úton járunk!
gyzoltan-2
2025. augusztus 21. 19:27
„Próbálnátok meg elvenni az amerikaiaktól a függetlenség napját!” Az amerikaiaktól már régen elvették a "Függetlenség Napját"! Ez akkor történt meg, mikor jogos, alátámasztott angolgyűlöletük ellenére, és Amerika lakosságának németbarátsága ellenére Amerikát mégis az angolok oldalán kényszerítették a háborúba..! -hogy Amerika, az 1900-as évek elejétől tévúton járva, az emberiségellenességet szolgálja... Az USA nélkül nem lehetett volna háború Ukrajnában! Ez a múlt, ez a történelmi teher veszélyezteti Trump békére irányuló törekvését..!
Bulldog Orange
2025. augusztus 21. 18:52
A legjobb az, amikor Pankotai Lilike elmondja, hogy mi mindenre lehetett volna költeni a tűzijáték árát, amibe ő, egy forintot nem tett....
makapaka2
2025. augusztus 21. 18:38
Nem kell komolyan venni a mindenszaristákat, amikor valami pozitív dolog történik, úgyis mindig visítanak.
