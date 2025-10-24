Ft
Tisza Párt Nemzet menet katyvasz Magyar Péter Békemenet Boros Bánk Levente nemzeti ünnep mesterterv Orbán Viktor

Megérkezett az elemzés Magyar Péter beszédéről: nagyon próbált másolni, de a végeredmény csak egy nagy katyvasz lett

2025. október 24. 19:11

A Tisza Párt elnöke unalmasan hosszúra nyújtott beszédében Orbán Viktor nyomdokaiba próbált lépni, nem sok sikerrel.

2025. október 24. 19:11
null

Magyar Péter az unalmas és túlságosan hosszú október 23-ai ünnepi beszédében az elemzők szerint amellett, hogy többször is történelemórába kezdett, önmagát ismételve, visszatérő elem volt Orbán Viktor miniszterelnök híres, 1989-es, szintén a Hősök terén mondott rendszerváltáskori beszéde. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója a Mandiner MESTERTERV című új műsorában kiemelte,

Mintha egy önjelölt Orbán Viktor beszédét hallottuk volna, aki történelemleckét tart.

Ezt a véleményt osztotta a Magyar Nemzetnek nyilatkozó Boros Bánk Levente is. A Nézőpont elemzője rámutatott, 

a Tisza-vezér kampánybeszédet mondott, amelyet ünnepi beszédnek álcázott, amelyben több olyan elem is előkerült, amelyről Orbán Viktor korábbi beszédeiben már elhangzott. Ha elolvassuk a beszédet, tisztán látszik, hogy próbálja másolni a miniszterelnököt. 

Az is gyorsan kiderült Boros Bánk Levente szerint a Tisza-vezérről, hogy beszédében mindenről is szó volt, és nagy katyvasz lett az egész.

Új elemzőműsorral bővül a Mandiner kínálata. A MESTERTERV házigazdája, Kereki Gergő állandó vendégeivel, Mráz Ágoston Sámuellel és G. Fodor Gáborral a legfontosabb politikai események mögötti stratégiákat vizsgálja. A premierben Orbán Viktor beszéde, a Békemenet és a Tisza párt felvonulása kerül terítékre.

A Mandiner korábban beszámolt róla, hogy mind a baloldali, mind a jobboldali elemzők szerint is jóval alulmúlta a várakozásokat a Tisza Párt elnökének a beszéde, ami ráadásul a tervezettnél jóval később kezdődött, azóta pedig az is kiderült, ennek mi volt az oka. Nem véletlen, hogy a résztvevők még a közel másfél órás beszéd vége előtt elszállingóztak a Hősök teréről.

Mráz Ágoston Sámuel csütörtökön a Mandiner műsorában azt is kifejtette, Magyar Péter „pont azokat a feladatokat nem tudta elvégezni, ami egy politikai beszédnek a feladata lenne: hogy tematizáljon, lelkesítsen. A politikai teljesítmény alapján Orbán Viktor nyerte október 23-át.”

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet vezetője pedig még ennél is keményebben fogalmazott, meglátása szerint

Ez egy gyenge, enervált, középszintű coach-nak volt a délutáni fellépése, aki magát szereti, de a politikai következtetések levonásáig nem jut el. De lehet, hogy majd a megbízók eljutnak a politikai következtetések levonásáig: vajon elég lesz-e ez a teljesítmény a rábízott feladat ellátására.

Nem csak a politikai beszédeket nyerte meg Orbán Viktor, de a hivatalos adatokból az is kiderült, a Békemeneten jóval többen vettek részt, mint a Magyar Péterék által szervezett, a Békemenetet mintájára rendezett Nemzet menetén, amelyről úgy számolt be a baloldali sajtó, mint egy csodáról. A függetlennek aligha nevezhető ellenzéki portálok túlkapásait a Transzparens Újságírásért Alapítvány sem hagyta szó nélkül.

Nyitókép: Facebook

