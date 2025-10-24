Megérkezett az elemzés Magyar Péter beszédéről: nagyon próbált másolni, de a végeredmény csak egy nagy katyvasz lett

Magyar Péter az unalmas és túlságosan hosszú október 23-ai ünnepi beszédében az elemzők szerint amellett, hogy többször is történelemórába kezdett, önmagát ismételve, visszatérő elem volt Orbán Viktor miniszterelnök híres, 1989-es, szintén a Hősök terén mondott rendszerváltáskori beszéde. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója a Mandiner MESTERTERV című új műsorában kiemelte,
Mintha egy önjelölt Orbán Viktor beszédét hallottuk volna, aki történelemleckét tart.
Ezt a véleményt osztotta a Magyar Nemzetnek nyilatkozó Boros Bánk Levente is. A Nézőpont elemzője rámutatott,
a Tisza-vezér kampánybeszédet mondott, amelyet ünnepi beszédnek álcázott, amelyben több olyan elem is előkerült, amelyről Orbán Viktor korábbi beszédeiben már elhangzott. Ha elolvassuk a beszédet, tisztán látszik, hogy próbálja másolni a miniszterelnököt.