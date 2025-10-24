Ilyet még nem láttunk: az egyik kormánykritikus lap leplezte le a Telex hazudozását Magyar Péter győzelméről

Lehullt a lepel a liberális sajtóról: Magyar Péter kampányeszköze lett a 444 és a Telex
A liberális médiumok sutba dobták az objektivitás látszatát is.
A Telex villámgyorsan váltott leplezetlen propagandára a látszat-függetlenségről.
A Mandineren is írtunk róla, hogy a Telex és a 444 látványosan elhagyta a függetlenség látszatát, mikor Magyar Péter október 23-i dzsemborijáról és beszédéről írtak magasztos hangvételű elemzéseikben. A Transzparens Újságírásért szintén górcső alá vette a szembeötlő jelenséget, és úgy fogalmazott, hogy a „Tisza Propaganda Művek”
szinte versenyt futottak egymással azzal kapcsolatban, hogy ki tudja szebben és hangosabban dicsőíteni Magyar Pétert.
A sajtóetika értékrendjét sutba vágó megmozdulás ékes példájaként Klág Dávid, a Telex újságírójának cikkét emelte ki a Transzparens Újságírásért: „Klág csodálattal ír arról, hogy Magyar Péter arcát a fáklyák fénye, hogyan világította meg. Az észak-koreai propaganda-médiából ismert személyi kultusz építés egyik formája ez”.
Másik példakén Diószegi-Horváth Nóra és Botos Tamásnak közös írását hozták. Ebben ugyanis eddig példa nélküli módon mondtak leplezetlen értékítéletet már a címben is „Miszlikbe aprította Magyar Péter Orbánt”. A cikket olvasva kiderül, hogy az összehasonlítás alapjául Magyar Péter és Orbán Viktor beszédének hosszát vették, azok minősége és tartalma helyett.
A Transzparens Újságírásért arra is felhívta a figyelmet, hogy a szintén erősen kormánykritikus 24.hu élő beszámolója éles kontrasztban áll a Telex és 444 drasztikus stílusváltásával. A 24.hu ugyanis a beszámolóban nem rejtette véka alá, hogy erősen foghíjas volt a tömeg Magyar Péter rendezvényén, főleg miután a kínosan hosszúra nyúlt beszéd közben elkezdtek hazamenni az emberek. Így a lap akaratán kívül hazudtolta meg (de legalábbis megkérdőjelezte) a Telex azon állítását, miszerint minden kétséget kizáróan meghatározható Magyar Péter október 23-i győzelme a Békemenettel szemben a résztvevők számának tekintetében (is). Az alábbi részletet módosítás nélkül idézték:
„24.hu Rengetegen mennek haza
Ami nem csoda, Magyar Péter valamiért egy óránál tovább váratta őket a szakadó esőben. A Hősök terén nagyjából annyian vannak, mint a menet megérkezése előtt voltak. Tele van ugyan, de szellősen. A Dózsa György úton és az Andrássyn is tömött sorokban mennek hazafele azok, akiket elvert az eső. Most is kellemetlenül szitál, nem jó a téren lenni.
24.hu Hatalmas lyukak a tömegben
Annyira gyérül a Magyar beszédét hallgatók száma, hogy ahol a menet beért, például a Rippl Rónai utcánál, már nincs senki. A kivetítőknél sokan állnak, több tíz méteren keresztül, de aztán a következő kivetítőig ezt is meghaladó hosszúságú lyukakat látni.”
