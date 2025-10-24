Ilyet még nem láttunk: az egyik kormánykritikus lap leplezte le a Telex hazudozását Magyar Péter győzelméről

Másik példakén Diószegi-Horváth Nóra és Botos Tamásnak közös írását hozták. Ebben ugyanis eddig példa nélküli módon mondtak leplezetlen értékítéletet már a címben is „Miszlikbe aprította Magyar Péter Orbánt”. A cikket olvasva kiderül, hogy az összehasonlítás alapjául Magyar Péter és Orbán Viktor beszédének hosszát vették, azok minősége és tartalma helyett.

A Transzparens Újságírásért arra is felhívta a figyelmet, hogy a szintén erősen kormánykritikus 24.hu élő beszámolója éles kontrasztban áll a Telex és 444 drasztikus stílusváltásával. A 24.hu ugyanis a beszámolóban nem rejtette véka alá, hogy erősen foghíjas volt a tömeg Magyar Péter rendezvényén, főleg miután a kínosan hosszúra nyúlt beszéd közben elkezdtek hazamenni az emberek. Így a lap akaratán kívül hazudtolta meg (de legalábbis megkérdőjelezte) a Telex azon állítását, miszerint minden kétséget kizáróan meghatározható Magyar Péter október 23-i győzelme a Békemenettel szemben a résztvevők számának tekintetében (is). Az alábbi részletet módosítás nélkül idézték:

„24.hu Rengetegen mennek haza

Ami nem csoda, Magyar Péter valamiért egy óránál tovább váratta őket a szakadó esőben. A Hősök terén nagyjából annyian vannak, mint a menet megérkezése előtt voltak. Tele van ugyan, de szellősen. A Dózsa György úton és az Andrássyn is tömött sorokban mennek hazafele azok, akiket elvert az eső. Most is kellemetlenül szitál, nem jó a téren lenni.

24.hu Hatalmas lyukak a tömegben

Annyira gyérül a Magyar beszédét hallgatók száma, hogy ahol a menet beért, például a Rippl Rónai utcánál, már nincs senki. A kivetítőknél sokan állnak, több tíz méteren keresztül, de aztán a következő kivetítőig ezt is meghaladó hosszúságú lyukakat látni.”

Nyitókép: ojim.hu