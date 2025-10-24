Ft
Ilyet még nem láttunk: az egyik kormánykritikus lap leplezte le a Telex hazudozását Magyar Péter győzelméről

2025. október 24. 18:03

A Telex villámgyorsan váltott leplezetlen propagandára a látszat-függetlenségről.

2025. október 24. 18:03
null

A Mandineren is írtunk róla, hogy a Telex és a 444 látványosan elhagyta a függetlenség látszatát, mikor Magyar Péter október 23-i dzsemborijáról és beszédéről írtak magasztos hangvételű elemzéseikben. A Transzparens Újságírásért szintén górcső alá vette a szembeötlő jelenséget, és úgy fogalmazott, hogy a „Tisza Propaganda Művek”

szinte versenyt futottak egymással azzal kapcsolatban, hogy ki tudja szebben és hangosabban dicsőíteni Magyar Pétert.

A sajtóetika értékrendjét sutba vágó megmozdulás ékes példájaként Klág Dávid, a Telex újságírójának cikkét emelte ki a Transzparens Újságírásért: „Klág csodálattal ír arról, hogy Magyar Péter arcát a fáklyák fénye, hogyan világította meg. Az észak-koreai propaganda-médiából ismert személyi kultusz építés egyik formája ez”.

Másik példakén Diószegi-Horváth Nóra és Botos Tamásnak közös írását hozták. Ebben ugyanis eddig példa nélküli módon mondtak leplezetlen értékítéletet már a címben is „Miszlikbe aprította Magyar Péter Orbánt”. A cikket olvasva kiderül, hogy az összehasonlítás alapjául Magyar Péter és Orbán Viktor beszédének hosszát vették, azok minősége és tartalma helyett.

A Transzparens Újságírásért arra is felhívta a figyelmet, hogy a szintén erősen kormánykritikus 24.hu élő beszámolója éles kontrasztban áll a Telex és 444 drasztikus stílusváltásával. A 24.hu ugyanis a beszámolóban nem rejtette véka alá, hogy erősen foghíjas volt a tömeg Magyar Péter rendezvényén, főleg miután a kínosan hosszúra nyúlt beszéd közben elkezdtek hazamenni az emberek. Így a lap akaratán kívül hazudtolta meg (de legalábbis megkérdőjelezte) a Telex azon állítását, miszerint minden kétséget kizáróan meghatározható Magyar Péter október 23-i győzelme a Békemenettel szemben a résztvevők számának tekintetében (is). Az alábbi részletet módosítás nélkül idézték:

24.hu Rengetegen mennek haza 
Ami nem csoda, Magyar Péter valamiért egy óránál tovább váratta őket a szakadó esőben. A Hősök terén nagyjából annyian vannak, mint a menet megérkezése előtt voltak. Tele van ugyan, de szellősen. A Dózsa György úton és az Andrássyn is tömött sorokban mennek hazafele azok, akiket elvert az eső. Most is kellemetlenül szitál, nem jó a téren lenni.

24.hu Hatalmas lyukak a tömegben
Annyira gyérül a Magyar beszédét hallgatók száma, hogy ahol a menet beért, például a Rippl Rónai utcánál, már nincs senki. A kivetítőknél sokan állnak, több tíz méteren keresztül, de aztán a következő kivetítőig ezt is meghaladó hosszúságú lyukakat látni.”

Nyitókép: ojim.hu

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. október 24. 20:29
Ezek annyira ostobák hogy egymást buktatják le...
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. október 24. 20:09
Fújják, fújják a marhahólyagot, de az kidurrant már okt.23-án. ( A cafatokat meg nem lehet összeragasztani...)
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. október 24. 19:40
Csak az erkölcs teljes hiánya késztethet valakit Magyar Péter a rabló és a Tisza támogatására!
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. október 24. 19:38
Egy rabló vezeti a Tisza Pártot! Agyhalottak akik egy ilyen alakot támogatnak. Mit tett eddig Magyar Péter? Hazudott, rágalmazott, mocskolódott, gyűlöletet szított, fenyegetőzött, nőverő, arrogáns, impertinens, korrupt, lopott és még rabolt is. Lehallgatta a feleségét és bennfentes kereskedelemmel foglalkozott. Erkölcsi hulla. Kinek kell egy ilyen szar alak?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!