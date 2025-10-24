Lehullt a lepel a liberális sajtóról: Magyar Péter kampányeszköze lett a 444 és a Telex

A Telex: dicshimnusztól a szentté avatásig

A Telex még tovább ment. Sarkadi Zsolt cikke – „Magyar Péter sosem volt még ennyire magabiztos” – már címében is a Tisza Párt vezetőjének dicsőítését célozza. Érdekes módon ugyanez az újságíró korábban, júniusban is hasonló magabiztosságról írt, ami kérdéseket vet fel: vajon mennyire hiteles az állandóan „növekvő” magabiztosság narratívája? Sarkadi a „megbékélésversenyt” is a Tisza Párt győzelmének kiáltotta ki, miközben a helyszínen „Mocskos Fidesz!” és „Orbán takarodj!” rigmusok, valamint az M1 riporterének, Császár Attilának vegzálása jellemezte az eseményt. A megbékélésről szóló ájtatos szavak így inkább a párt saját propagandáját tükrözték, mint a valóságot.

Sarkadi múltja sem mentes a vitáktól. 2018-ban ő írta meg a Demeter Márta-botrány kapcsán azt az álhírt, miszerint „Orbán Viktor 14 éves lánya honvédségi géppel repült Ciprusról Budapestre”. A történetből egy szó sem volt igaz, a cikk mégis a mai napig elérhető. Ez a háttér tovább árnyalja, hogy Sarkadi mostani írása mennyire tekinthető objektívnek.

Klág Dávid, a Telex másik újságírója még ennél is tovább lépett. Véleménycikkében Magyar Pétert már-már mitikus alakká emeli, aki „a legnagyobb fényforrás a Hősök terén, a magyar uralkodók szobrai előtt”. Az írás tele van olyan mondatokkal, amelyben a szerző áhítattal ír arról, hogy „volt, aki megérinthette” Magyart, az esőt pedig szakrális jelenségként, a „megvilágosodás előszobájaként” festi le.