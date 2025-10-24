Videó bizonyítja, hogy Magyar Péter beszédét még százszoros sebesség mellett is emberpróbáló feladat végignézni

Mráz Ágoston politológus, a Nézőpont Intézet vezetője kiemelte, hogy ennek egyik oka az lehet, hogy bár Magyar Péter ismét megígérte, hogy győzni fog, azt, hogy hogyan, továbbra sem árulta el. A Tisza-vezér nem beszélt sem a jelöltállításról, sem a kormányzati felkészülésről, de még az elmúlt hetek kényes ügyeiről – például az adóemelésről vagy a nyugdíjak megadóztatásáról – sem.

A beszéd hosszúra nyúlt, szétesett, a Tisza vezetője fáradtnak tűnt”

– fogalmazott a politológus.