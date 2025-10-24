Ft
10. 24.
péntek
Tisza Párt Nemzeti Menete Magyar Péter

Videó bizonyítja, hogy Magyar Péter beszédét még százszoros sebesség mellett is emberpróbáló feladat végignézni

2025. október 24. 16:58

„A beszéd hosszúra nyúlt, szétesett, a Tisza vezetője fáradtnak tűnt.”

2025. október 24. 16:58
null

Egy korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy a Tisza Párt október 23-i Nemzeti Menete és Magyar Péter beszéde elmaradt az előzetes várakozásoktól.

Mráz Ágoston politológus, a Nézőpont Intézet vezetője kiemelte, hogy ennek egyik oka az lehet, hogy bár Magyar Péter ismét megígérte, hogy győzni fog, azt, hogy hogyan, továbbra sem árulta el. A Tisza-vezér nem beszélt sem a jelöltállításról, sem a kormányzati felkészülésről, de még az elmúlt hetek kényes ügyeiről – például az adóemelésről vagy a nyugdíjak megadóztatásáról – sem.

A beszéd hosszúra nyúlt, szétesett, a Tisza vezetője fáradtnak tűnt”

– fogalmazott a politológus.

A videó – amely százszoros gyorsításban készült – még így is egy 40 másodperces felvétel, amelynek megtekintése igazán unalmas.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

 

Burg_kastL71-C
•••
2025. október 24. 17:26 Szerkesztve
Továbbra is beszéltetni kell, mint a mormont. Bár ' .. az éjjel is nyomatta, mikor estére nyugovóra tért a mellé kényszerített gardedám. A női hölgy, aki mindig elmagyarázta, hogy a másik Péterünk mit is akart mondani, hogyan kell értelmezni a szóf...ását. Az, hogy Ő ' egymaga kezelte volna a mellékerült kommunistákat és fasisztákat, az mára örökbecsű retorikai emlék. Pötyike mellé meg talán nem is mernek ilyet, mondjuk kisegítőt helyezni, mert nem merik vállalni a felelősséget.
elégia
2025. október 24. 17:26
Az inkvizíció idején Spanyolországban úgy kínozták halálra a szerencsétlen áldozatot, hogy lekötözték és vizet csepegtettek a feje tetejére egészen addig amíg megőrült, majd meghalt. Poloska beszéde hatásosabb lett volna. Gépi hangja monoton, akár a csepegő víz. .
makapaka2
2025. október 24. 17:26
Szerencsétlen M. Péteren lassan eluralkodik az idegbetegség. Már nem segít a xanax.
Ízisz
2025. október 24. 17:23
Z. Ilyen egy igazi barát!!!💯🫢🫣👇 "Magyarországról kitiltott ukrán terrorista kampányol Magyar Péternek Olyan támogatást kapott ma Magyar Péter, amellyel nem feltétlenül lesz oka dicsekedni. A Magyarországról kitiltott Robert Brovdi kampányolt a Tisza párt vezetője mellett. Robert „Madyar” Brovdi, az ukrán drónosztagok parancsnoka azzal lett igazán ismert, hogy ő vezényelte a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték oroszországi szakasza elleni támadást, amelynek következtében egy időre leállt az olajszállítás Oroszország és Magyarország között."
