Videó bizonyítja, hogy Magyar Péter beszédét még százszoros sebesség mellett is emberpróbáló feladat végignézni

Nézőpont Intézet: Orbán Viktor újra formában, Magyar Péter kifulladt
Az elemzés szerint a kormányoldal önbizalommal ünnepelt, míg a Tisza-vezető fáradt és iránytalan beszédet mondott.
„A beszéd hosszúra nyúlt, szétesett, a Tisza vezetője fáradtnak tűnt.”
Egy korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy a Tisza Párt október 23-i Nemzeti Menete és Magyar Péter beszéde elmaradt az előzetes várakozásoktól.
Mráz Ágoston politológus, a Nézőpont Intézet vezetője kiemelte, hogy ennek egyik oka az lehet, hogy bár Magyar Péter ismét megígérte, hogy győzni fog, azt, hogy hogyan, továbbra sem árulta el. A Tisza-vezér nem beszélt sem a jelöltállításról, sem a kormányzati felkészülésről, de még az elmúlt hetek kényes ügyeiről – például az adóemelésről vagy a nyugdíjak megadóztatásáról – sem.
A beszéd hosszúra nyúlt, szétesett, a Tisza vezetője fáradtnak tűnt”
– fogalmazott a politológus.
A videó – amely százszoros gyorsításban készült – még így is egy 40 másodperces felvétel, amelynek megtekintése igazán unalmas.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
