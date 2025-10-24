Ft
tisza Mráz Ágoston Magyar Péter Békemenet Nézőpont Intézet Fidesz önbizalom Orbán Viktor kudarc kormányoldal

Nézőpont Intézet: Orbán Viktor újra formában, Magyar Péter kifulladt

2025. október 24. 12:13

Az elemzés szerint a kormányoldal önbizalommal ünnepelt, míg a Tisza-vezető fáradt és iránytalan beszédet mondott.

2025. október 24. 12:13
null

A kormányoldal számára az idei október 23-ai ünnepség kifejezetten jól sikerült – értékelte az eseményeket Mráz Ágoston politológus, a Nézőpont Intézet vezetője. 

Mint mondta, a rendezvény méltóságteljes és lelkesítő volt, botránymentesen zajlott, a Békemenet pedig ismét hatalmas tömegeket mozgatott meg.

Az ünnep önbizalmat adott a kormányoldalnak” 

– fogalmazott a politológus.

Orbán Viktor beszédében nemcsak a nemzeti ünnep jelentőségét hangsúlyozta, hanem a jövő évi választás tétjét is kijelölte: a békepártiság és a háborúpártiság közötti választást. Mráz Ágoston szerint ez az üzenet az orosz–ukrán háború eszkalálódása, a sorkötelezettség visszaállítása és az amerikai diplomáciai nyomás fényében különösen aktuális.

A Tisza Párt rendezvénye ezzel szemben csalódást keltett. 

„Magyar Péter nem azt adta a Tisza-szavazóknak, amit vártak tőle” – fogalmazott a Nézőpont Intézet vezetője. Bár Magyar Péter újra megígérte, hogy győzni fog, és országjárásra indul, azonban a „hogyan” kérdésére nem adott választ. Nem beszélt a jelöltállításról, a kormányzati felkészülésről, az elmúlt hetek kényes ügyeiről – például az adóemelésről vagy a nyugdíjak megadóztatásáról –, de még korábbi kedvenc témáit sem érintette. „A beszéd hosszúra nyúlt, szétesett, a Tisza vezetője fáradtnak tűnt” – tette hozzá a politológus.

A Tisza-tanácsadók célja az volt, hogy Magyar Pétert „új Orbánként” mutassák be. Mráz Ágoston szerint ez a stratégia már többször kudarcot vallott a baloldalon – legutóbb Fekete-Győr András és Márki-Zay Péter esetében. „Nem értem, miért gondolják a tanácsadók, hogy az Orbán-ellenességre épített tábor újra és újra el akar fogadni egy »új Orbánt«. Clinton sem azért győzött, mert Bushhoz hasonlított, ahogy Merkel sem Schrödert utánozva lett sikeres” – fogalmazott.

A politológus szerint Magyar Péter legfeljebb élvezte a szerepet, de „Orbán Viktort aligha fogja jobban játszani Orbán Viktornál”.

A valóságban sokkal inkább „új Gyurcsányként” viselkedik: képes lelkesíteni a baloldali szavazókat, retorikai tehetsége megkérdőjelezhetetlen, de politikája kizárólag az Orbán-ellenességre épül, világos értékrend és jövőkép nélkül. Programját – amely megszorításokat és a brüsszeli kurzus kritikátlan támogatását jelentené – tudatosan rejti el, mert tisztában van vele, hogy ez nemcsak Magyarország, hanem saját politikai jövője számára is veszélyes lehet.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
patikus-3
2025. október 24. 14:00
nempolitizalok-0patikus-3 Hol nincs neked "ugri-bugri"??? Bocsi, de Orbánt idéztem!
nempolitizalok-0
2025. október 24. 13:57
patikus-3 2025. október 24. 13:02 Orbán Viktor már egy ancient regime-et épít, egy betokosodott, önmagát a végsőkig védelmező, merev rendszert, ahol „nincs ugri-bugri”, vagyis a továbbiakban nincs flexibilitás vagy alkalmazkodókészség semmi új iránt. " Te direkt vagy ennyire ostoba? Hol nincs neked "ugri-bugri"??? Ha Orbánék így védelmeznék önmaguk rendszerét ahogy írod, nem mozdulnak meg azért több százezer ember. Pld. én sem, ugyanis én nem vagyok fideszes, érdekember vagyok és kurvára megnézem kikre szavazok. Leírsz egy baromságot, ami szerinted jól hangzik, de indok már nincs és nem véletlenül.
zakar zoltán béla
2025. október 24. 13:50
Egy szófosó automata még mindig jobb, mint egy normális ember?
NeMá
•••
2025. október 24. 13:48 Szerkesztve
De most komolyan, a TSZ jelöltjeiket nem kéne már ismernie az országnak? Ismét egy alkalom amit elhalasztottak, hogy bemutassák! Magyar Péter a szagtalan hangos fing, a TSZ pedig a kibaszot büdös sunyi fing!
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!