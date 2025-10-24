Nézőpont Intézet: Orbán Viktor újra formában, Magyar Péter kifulladt

A kormányoldal számára az idei október 23-ai ünnepség kifejezetten jól sikerült – értékelte az eseményeket Mráz Ágoston politológus, a Nézőpont Intézet vezetője.

Mint mondta, a rendezvény méltóságteljes és lelkesítő volt, botránymentesen zajlott, a Békemenet pedig ismét hatalmas tömegeket mozgatott meg.

Az ünnep önbizalmat adott a kormányoldalnak”

– fogalmazott a politológus.

Orbán Viktor beszédében nemcsak a nemzeti ünnep jelentőségét hangsúlyozta, hanem a jövő évi választás tétjét is kijelölte: a békepártiság és a háborúpártiság közötti választást. Mráz Ágoston szerint ez az üzenet az orosz–ukrán háború eszkalálódása, a sorkötelezettség visszaállítása és az amerikai diplomáciai nyomás fényében különösen aktuális.