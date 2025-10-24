Hatalmas üzenetet küldött a baloldalnak a Békemenet – az utcákon hömpölygő tömeg alapjaiban rengette meg az ellenzéki közvélemény-kutatások hitelét

Orbán Viktor nemzetegyesítő beszédet tartott, Magyar Péternek meg csak Orbán-idézetek és az „én-én-én” jutottak
És még a gép szerint is Orbán Viktor győzött. Varga Mátyás Zsolt írása.
„A számháborút a kormánypártok nyerték meg október 23-án” – jelentette ki Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.
„Minden idők legnagyobb Békemenete megerősítette a kormánypárti szavazókat, akik azt látták a délelőtti híradókban, a képeken, hogy óriási tömeg támogatja a kormány békepárti politikáját” – jelentette ki a Magyar Nemzet megkeresésére Kiszelly Zoltán.
A Századvég politikai elemzési igazgatója a lapnak kiemelte, a fővárosban könnyű volt Magyar Péternek a többségben lévő ellenzéki szavazókat mozgósítani, de
a kormányváltás lehetőségén túl nem ajánlott semmit a Tisza Párt elnöke.
Kiszelly arra is rámutatott, hogy az ellenzéki szavazók vagy az ország nem lett okosabb, mert Magyar Péter továbbra sem beszélt az adóterveiről, a Tisza Párt Ukrajnához való viszonyáról.
A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy
miközben a kormánypárti tömeg megerősítette a békepárti politikáját, a másik oldalon az ellenzéki tüntetők a sötétbe ugranak, mert nem tudják, hogy a kormányváltás után mit kapnak”
Hozzátette, a Békemeneten látott tömegek az ellenzéki közvélemény-kutatókba vetett bizalmat is megrengetik. A balliberális kutatók ugyanis rendre arról közölnek, kutatásokat, hogy a Tisza Párt vezet,
a számháborút mégis a kormánypártok nyerték meg október 23-án.
„A Tisza-szavazóknak is kell a megerősítés, ahogy a kormánypártiaknak is. De fontos kiemelni, hogy Magyar Péterék a lendületet nem azért veszítették el, mert nincs elég támogatójuk, 35 százalék körüli támogatást mérnek a megbízható kutatások. Az adótervek miatt veszítették el a támogatásukat, és amiatt, mert nem őszinték, nem mondják el a valóságot. Ez nem fog változni, mert Tarr Zoltán szerint ha elmondanák, hogy mire készülnek, akkor megbuknak” – húzta alá Kiszelly.
Az elemző a beszélgetést azzal zárta, hogy
miközben a Fidesznek működött a mozgósítása, addig a Tisza Pártnak előre keretezni kellett a történteket.
Magyar Péterék már előre készültek a kudarcra: útakadályokat emlegettek, azt állították, hogy nem tudnak buszokat bérelni, sőt azt is felvetették, miért nem ingyenes a MÁV” – sorolta.
