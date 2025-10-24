Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kiszelly Zoltán Tisza Párt tömeg mozgósítás kormánypárt Magyar Péter Békemenet Fidesz Orbán Viktor

Hatalmas üzenetet küldött a baloldalnak a Békemenet – az utcákon hömpölygő tömeg alapjaiban rengette meg az ellenzéki közvélemény-kutatások hitelét

2025. október 24. 10:52

„A számháborút a kormánypártok nyerték meg október 23-án” – jelentette ki Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.

2025. október 24. 10:52
null

„Minden idők legnagyobb Békemenete megerősítette a kormánypárti szavazókat, akik azt látták a délelőtti híradókban, a képeken, hogy óriási tömeg támogatja a kormány békepárti politikáját” – jelentette ki a Magyar Nemzet megkeresésére Kiszelly Zoltán. 

A Századvég politikai elemzési igazgatója a lapnak kiemelte, a fővárosban könnyű volt Magyar Péternek a többségben lévő ellenzéki szavazókat mozgósítani, de 

a kormányváltás lehetőségén túl nem ajánlott semmit a Tisza Párt elnöke.

Kiszelly arra is rámutatott, hogy az ellenzéki szavazók vagy az ország nem lett okosabb, mert Magyar Péter továbbra sem beszélt az adóterveiről, a Tisza Párt Ukrajnához való viszonyáról. 

Ezt is ajánljuk a témában

Sötétbe ugranak Magyar Péter követői

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy 

miközben a kormánypárti tömeg megerősítette a békepárti politikáját, a másik oldalon az ellenzéki tüntetők a sötétbe ugranak, mert nem tudják, hogy a kormányváltás után mit kapnak”

Október 23-át a Fidesz nyerte

Hozzátette, a Békemeneten látott tömegek az ellenzéki közvélemény-kutatókba vetett bizalmat is megrengetik. A balliberális kutatók ugyanis rendre arról közölnek, kutatásokat, hogy a Tisza Párt vezet, 

a számháborút mégis a kormánypártok nyerték meg október 23-án. 

„A Tisza-szavazóknak is kell a megerősítés, ahogy a kormánypártiaknak is. De fontos kiemelni, hogy Magyar Péterék a lendületet nem azért veszítették el, mert nincs elég támogatójuk, 35 százalék körüli támogatást mérnek a megbízható kutatások. Az adótervek miatt veszítették el a támogatásukat, és amiatt, mert nem őszinték, nem mondják el a valóságot. Ez nem fog változni, mert Tarr Zoltán szerint ha elmondanák, hogy mire készülnek, akkor megbuknak” – húzta alá Kiszelly.

Az elemző a beszélgetést azzal zárta, hogy 

miközben a Fidesznek működött a mozgósítása, addig a Tisza Pártnak előre keretezni kellett a történteket. 

Magyar Péterék már előre készültek a kudarcra: útakadályokat emlegettek, azt állították, hogy nem tudnak buszokat bérelni, sőt azt is felvetették, miért nem ingyenes a MÁV” – sorolta.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bastyaelvtars
2025. október 24. 14:00
//youtube.com/shorts/H4v32C4MFfc?si=Xe3ykQeEygHIi0qy
Válasz erre
0
0
No comment no cry
2025. október 24. 13:57
Egy több mint másfél milliós fővárosban, ahol a közgyűlés 31%-a a Tiszáé (ami nagyon alsó határként minimum 500.000 fő szavazó) kicsit soványra sikerült az október 23-a.
Válasz erre
0
0
csigabus
2025. október 24. 13:36
Pötyike régen a Judit szoknyája mögött volt most meg Ursula mögé! Egy jellemtelen senkiházi kis köcsög!
Válasz erre
0
0
ezredes-2
2025. október 24. 13:25
Nos, akkor-sztem- a lényeg. Ot voltam tegnap én is a meneten, ahogy mindegyiken eddig. A nyugatinál vártam meg, hogy a Bayer Zsoltiék átérjenek. A menet végéhez álltam be, hogy kb. érzékeljem a valóságot. Több százezer ember jött, ez, ami biztos és már a Szent István krt.-on is iszonyatos mennyiségű ember várta a "túlpartiakat"! Fél 3-kor eljöttem a parlament bal oldalától és átmentem a Deák térre gyalog, mert kiváncsi voltam, hogy kb.mennyien lesznek ott! A Z oktogonig mentem velük(nem volt egyszerű megpróbáltatás!)saccolni nem akarok és igy hiteltelenné válni, de jóval kevesebb ember volt, mint a FIDESZ rendezvényén!! Ennyit a tényekről...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!