Hatalmas üzenetet küldött a baloldalnak a Békemenet – az utcákon hömpölygő tömeg alapjaiban rengette meg az ellenzéki közvélemény-kutatások hitelét

„Minden idők legnagyobb Békemenete megerősítette a kormánypárti szavazókat, akik azt látták a délelőtti híradókban, a képeken, hogy óriási tömeg támogatja a kormány békepárti politikáját” – jelentette ki a Magyar Nemzet megkeresésére Kiszelly Zoltán.

A Századvég politikai elemzési igazgatója a lapnak kiemelte, a fővárosban könnyű volt Magyar Péternek a többségben lévő ellenzéki szavazókat mozgósítani, de

a kormányváltás lehetőségén túl nem ajánlott semmit a Tisza Párt elnöke.

Kiszelly arra is rámutatott, hogy az ellenzéki szavazók vagy az ország nem lett okosabb, mert Magyar Péter továbbra sem beszélt az adóterveiről, a Tisza Párt Ukrajnához való viszonyáról.