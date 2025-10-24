Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
október 23-a Magyar Péter forradalom 1956 1956-os forradalom október 23. Orbán Viktor beszéd

Orbán Viktor nemzetegyesítő beszédet tartott, Magyar Péternek meg csak Orbán-idézetek és az „én-én-én” jutottak

2025. október 24. 05:35

És még a gép szerint is Orbán Viktor győzött.

2025. október 24. 05:35
null
Varga Mátyás Zsolt
Varga Mátyás Zsolt

1956 kapcsán az én Gulyás Marci-féle „ősélményem” az, amikor a történelemtanárom – aki egyben az osztályfőnököm is volt akkoriban – az órán felolvasott egy ismeretlen diák 1956-os naplójának facsimile kiadásából. Az eredeti naplót – mint megtudtuk – a szemétből halászták ki. Egy teljesen személyes, kézzel írt történet volt, amelyet a szerző szórólapokkal ragasztott tele, rajzokkal színesített, és amelyen minden tintapaca ott maradt – ahogyan a forradalom megélésének minden nyoma is.

A történet október 23-án indul: „a nap rendesen kezdődött, folyt a megszokott mindennapi élet. Délelőtt leckét írtam” – írja a diák. Aztán egészen 1957. április 30-ig tart, amikor már így fogalmaz: „épül, szépül az Üllői út, már a város más részén alig látszanak a forradalom nyomai.”

Teljesen személyes történet, mégis, valahogy a diák által megörökített események szinte kézzelfogható közelségbe hozzák a forradalom napjait. Az „én” élményei mégis az egyetemes magyarság vérbe fojtott forradalmát mutatják be.

És épp ez az, ami hiányzik a Magyar Péter-féle megemlékezésből.

Magyar Péter – és előtte egyébként Rost Andrea is – az egyetemes forradalomról való megemlékezést igyekezett lerángatni az „én-én-én” szintjére. Olyan döbbenetes mondatokkal, mint: „a zene, amit én hozok”, „ne bennem higgyetek”, vagy „mi [a Tisza] az örökösei vagyunk [az 1956-os forradalomnak]”.

Magyar előadott egy körülbelül hetvenperces, összevissza beszédet, amely a Telexnek nyilatkozó szakértő szerint is csapongó és összeszedetlen volt, míg a 24.hu egyszerűen úgy számolt be róla: annyira unalmas volt, hogy az emberek nemes egyszerűséggel otthagyták a nagy áradást.

Itt válik igazán élessé a különbség Magyar Péter és Orbán Viktor megközelítése között. Magyar csupán régi Orbán-idézeteket vett elő, és tovább mélyítette a maga (nem is kicsi) árkait. Igyekezett úgy mutatni Magyarországot, mintha Orbán lenne az elnyomás, Magyar meg a szabadság. Orbán ezzel szemben kijelölte a téteket, megszólította az ellenzékieket és a fiatalokat is, a magyar nemzet egészéhez beszélt, a külhoniakat is – természetesen – ide véve. Konkrét feladatot adott mind a fiataloknak, mind az ellenzéki szavazóknak – politikai kommunikációs szempontból ilyen alkalmakkor ez a teendő.

A Telex közben fapofával leírta: „mire lement a nap, és Magyar Péter a beszédének legfontosabb részéhez, az ígéretekhez ért, addigra úgy tűnt, mintha ő lenne a legnagyobb fényforrás a Hősök terén, a magyar uralkodók szobrai előtt.”

Szép kép, csak éppen semmi köze a tartalomhoz.

Miközben Magyarnak csak arra futotta, hogy bírálja a békecsúcsot, Washingtont és úgy általában mindenkit, az orosz–ukrán háborúról egy szót sem ejtett.

És akkor jött a gép

Mivel a „függetlenobjektív” Telexet sem függetlenséggel, sem objektivitással nem lehet vádolni, kíváncsiságból megkérdeztem a ChatGPT-t, melyik beszéd volt a jobb – miután mindkettő leiratát betápláltam a rendszerbe.

Ahogy a gép fogalmazott: „Orbán Viktor beszéde professzionálisan megírt, stratégiailag fegyelmezett, tömegkommunikációs szempontból hibátlan politikai szónoklat volt. Magyar Péter beszéde tartalmilag gazdagabb, de politikailag gyengébb. Tehát: a jobb beszéd — retorikai, politikai és kommunikációs értelemben — Orbán Viktoré volt.

A politikai kommunikáció logikája szerint tehát Orbán győzött.”

Nyitókép: Facebook

 

 

Összesen 162 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ekrü123
2025. október 24. 10:13
ersa57Ekrü123 2025. október 24. 09:10 "Csak egy dologról feledkezel el!!! Október 23. egy nemzeti ünnep, aminek elsődleges célja megemlékezni az 56-os hősökről és nem politikai kortes beszédeket tartani. "- Megemlékezni úgy is lehet, hogy nem tartok 1,5 órás dögunalmas beszédet. Esetleg helyette ünnepi műsort szervezek, mint a Békemeneten Orbán Viktor beszéde előtt. Az egyrészt érdekesebb, másrészt jobban megragadja az emberek figyelmét.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. október 24. 10:13
»mr-woof-2 2025. október 24. 09:32 Ne gyűlölködjetek! Megmondta orbán, hogy inkább győzzetek meg miért szavazzak a fideszre. Én ráadásul volt fidesz szavazó is vagyok« “Ha Te most állandóan kólát innál, akkor én azt mondanám Neked, hogy igyál traubit. Mert ha traubit iszol, ugyanazt a cukros löttyöt csurgatod a beleidbe, mint a többiek. De azáltal, hogy ők kóláznak, Te meg traubizol, különbözöl a többiektől. Na... Ez az, amit jó lenne, ha megértenél.” Nagyjából ezért. Ugyanezzel tudnék a Tisza mellett is kampányolni.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. október 24. 10:08
»dejavu 2025. október 24. 10:02 5m007h 0p3ra70r 2025. október 24. 09:54 hát igen… testbeszédelemző meg Hal Melinda. A középszer diadalmenete.« Ezzel a helyedben nem forszolnék sokat. Miután Orbán nyelv és kézmozgását diagnosztizálva lett az országban 2 nap alatt 5 millió a webbeteg.hu ‘akadémián’ maturált neurológus szakértő. Az ilyen témékkal hamar haza lehet ballagni.
Válasz erre
0
0
Ekrü123
2025. október 24. 10:08
mr-woof-2 2025. október 24. 09:11 "Egyre biztosabb vagyok benne, hogy 26-ban végre megtörténik a valódi teljes rendszerváltás, amit már 89-ben meg kellett volna tenni."- Igen, végre eltűnik az MSZP és a DK, azt már csak az újellenzéket kell még leamortizálni és egészen élhető ország lesz itt.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!