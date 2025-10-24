Nagy Attila Tibor szerint Orbán Vikor nyert október 23-án – Magyar Péter szimpatizánsai teljesen kikészültek
„Szégyellje magát fidesz bérenc!” – írta több kommentelő is az elemzőnek.
És még a gép szerint is Orbán Viktor győzött.
1956 kapcsán az én Gulyás Marci-féle „ősélményem” az, amikor a történelemtanárom – aki egyben az osztályfőnököm is volt akkoriban – az órán felolvasott egy ismeretlen diák 1956-os naplójának facsimile kiadásából. Az eredeti naplót – mint megtudtuk – a szemétből halászták ki. Egy teljesen személyes, kézzel írt történet volt, amelyet a szerző szórólapokkal ragasztott tele, rajzokkal színesített, és amelyen minden tintapaca ott maradt – ahogyan a forradalom megélésének minden nyoma is.
A történet október 23-án indul: „a nap rendesen kezdődött, folyt a megszokott mindennapi élet. Délelőtt leckét írtam” – írja a diák. Aztán egészen 1957. április 30-ig tart, amikor már így fogalmaz: „épül, szépül az Üllői út, már a város más részén alig látszanak a forradalom nyomai.”
Teljesen személyes történet, mégis, valahogy a diák által megörökített események szinte kézzelfogható közelségbe hozzák a forradalom napjait. Az „én” élményei mégis az egyetemes magyarság vérbe fojtott forradalmát mutatják be.
És épp ez az, ami hiányzik a Magyar Péter-féle megemlékezésből.
Magyar Péter – és előtte egyébként Rost Andrea is – az egyetemes forradalomról való megemlékezést igyekezett lerángatni az „én-én-én” szintjére. Olyan döbbenetes mondatokkal, mint: „a zene, amit én hozok”, „ne bennem higgyetek”, vagy „mi [a Tisza] az örökösei vagyunk [az 1956-os forradalomnak]”.
Magyar előadott egy körülbelül hetvenperces, összevissza beszédet, amely a Telexnek nyilatkozó szakértő szerint is csapongó és összeszedetlen volt, míg a 24.hu egyszerűen úgy számolt be róla: annyira unalmas volt, hogy az emberek nemes egyszerűséggel otthagyták a nagy áradást.
Itt válik igazán élessé a különbség Magyar Péter és Orbán Viktor megközelítése között. Magyar csupán régi Orbán-idézeteket vett elő, és tovább mélyítette a maga (nem is kicsi) árkait. Igyekezett úgy mutatni Magyarországot, mintha Orbán lenne az elnyomás, Magyar meg a szabadság. Orbán ezzel szemben kijelölte a téteket, megszólította az ellenzékieket és a fiatalokat is, a magyar nemzet egészéhez beszélt, a külhoniakat is – természetesen – ide véve. Konkrét feladatot adott mind a fiataloknak, mind az ellenzéki szavazóknak – politikai kommunikációs szempontból ilyen alkalmakkor ez a teendő.
A Telex közben fapofával leírta: „mire lement a nap, és Magyar Péter a beszédének legfontosabb részéhez, az ígéretekhez ért, addigra úgy tűnt, mintha ő lenne a legnagyobb fényforrás a Hősök terén, a magyar uralkodók szobrai előtt.”
Szép kép, csak éppen semmi köze a tartalomhoz.
Miközben Magyarnak csak arra futotta, hogy bírálja a békecsúcsot, Washingtont és úgy általában mindenkit, az orosz–ukrán háborúról egy szót sem ejtett.
Mivel a „függetlenobjektív” Telexet sem függetlenséggel, sem objektivitással nem lehet vádolni, kíváncsiságból megkérdeztem a ChatGPT-t, melyik beszéd volt a jobb – miután mindkettő leiratát betápláltam a rendszerbe.
Ahogy a gép fogalmazott: „Orbán Viktor beszéde professzionálisan megírt, stratégiailag fegyelmezett, tömegkommunikációs szempontból hibátlan politikai szónoklat volt. Magyar Péter beszéde tartalmilag gazdagabb, de politikailag gyengébb. Tehát: a jobb beszéd — retorikai, politikai és kommunikációs értelemben — Orbán Viktoré volt.
A politikai kommunikáció logikája szerint tehát Orbán győzött.”
