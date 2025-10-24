Orbán Viktor nemzetegyesítő beszédet tartott, Magyar Péternek meg csak Orbán-idézetek és az „én-én-én” jutottak

1956 kapcsán az én Gulyás Marci-féle „ősélményem” az, amikor a történelemtanárom – aki egyben az osztályfőnököm is volt akkoriban – az órán felolvasott egy ismeretlen diák 1956-os naplójának facsimile kiadásából. Az eredeti naplót – mint megtudtuk – a szemétből halászták ki. Egy teljesen személyes, kézzel írt történet volt, amelyet a szerző szórólapokkal ragasztott tele, rajzokkal színesített, és amelyen minden tintapaca ott maradt – ahogyan a forradalom megélésének minden nyoma is.

A történet október 23-án indul: „a nap rendesen kezdődött, folyt a megszokott mindennapi élet. Délelőtt leckét írtam” – írja a diák. Aztán egészen 1957. április 30-ig tart, amikor már így fogalmaz: „épül, szépül az Üllői út, már a város más részén alig látszanak a forradalom nyomai.”

Teljesen személyes történet, mégis, valahogy a diák által megörökített események szinte kézzelfogható közelségbe hozzák a forradalom napjait. Az „én” élményei mégis az egyetemes magyarság vérbe fojtott forradalmát mutatják be.

És épp ez az, ami hiányzik a Magyar Péter-féle megemlékezésből.

Magyar Péter – és előtte egyébként Rost Andrea is – az egyetemes forradalomról való megemlékezést igyekezett lerángatni az „én-én-én” szintjére. Olyan döbbenetes mondatokkal, mint: „a zene, amit én hozok”, „ne bennem higgyetek”, vagy „mi [a Tisza] az örökösei vagyunk [az 1956-os forradalomnak]”.