10. 24.
péntek
telex.hu riport Szeged Békemenet

Hiába épültek be: még a Telex újságírója sem talált fogást a Békemenet résztvevőin

2025. október 24. 15:30

A Telex beszámolója szerint a Fidesz közössége barátságos, tisztességes és korrekt csapat. Igaz, eredetileg nem ezt szerették volna kideríteni, de az álruhás újságíró végül mást nem tudott írni.

2025. október 24. 15:30
null

A Telex szerint is egy barátságos, tisztességes, korrekt csapat a Szegedi Fidesz közössége. Igaz, nem ezt akarta kideríteni, de egy napra összezárva a helyi közösséggel, nem tudott mást írni az álruhás cikkíró, mint a valóságot! – írta közösségi oldalán Német Ferenc, Fidesz–KDNP-s önkormányzati képviselő, utalva a portál riportjára, amelyben egy tudósítójuk kísérte el őket inkognitóban a csütörtöki Békemenetre. 

A telexes beszámoló valóban nem tartalmaz szinte semmi negatívumot a résztvevőkről, és az utazásról, sőt kifejezetten kedves embereknek írta le a busz utasait.

Ahogy az újságíró írta, ismeretlen utastársa, aki azonnal hellyel kínálta, csak annyit mondott neki elsőre, „Nem számít, hogy fiatal vagy öreg jön, itt a béke, itt az igazság”. 

Az utazás során azt tapasztalta, hogy 

a szimpatizánsok lelkesebbek, mint valaha.

„Bár azt nem ismerik el, hogy a Tisza megerősödött volna, vagy a Fidesz támogatottsága csökkenne, de azt igen, hogy 2026-ban nagy lesz a tét.”

Ezt is ajánljuk a témában

Az egyik utas ezt azzal magyarázta, hogy „ilyen primitív, trágár még nem volt a választás, mindig azt mondják, hogy a Fidesz uszít, de ez hazugság”. Azt ugyanakkor provokációnak érezték, hogy Magyar Péter is szervezett október 23-i ünnepséget, mert valamiért „ez is azt mutatja, milyen agresszív”.

Sok az erőszakos, csúnya ember, de mi fideszesek vagyunk – fogalmazott a cikk szerint az egyik utas. 

Sőt, a Telex által a Harcosok Klubjának edzőtáborába bejutó, majd erről a Telexnek nyilatkozó 

két fiatalról sem volt egy rossz szavuk sem a résztvevőknek.

A riport szerint a meneten is békés és vidám volt a hangulat. 

Nyitókép: Békemenet 2025 október 23. (Fotó: Ficsor Márton/Mandiner)

 

 

dzsini75
2025. október 24. 17:30
Ez az a Telex, ahol a szociológusok tömegbecsléseit tekintik szentírásnak..?..?….. 🤣🤣🤣
Héja
2025. október 24. 17:23
Végtelen türelemmel megnéztem az Index videointerjúját a tiszásokkal. Háááát... kevés ilyen megvezetett ostobához volt szerencsém eddig. Egyi idős asszony szór szerint azt mondta:" a demokráciával majd ráérünk foglalkozni a választások után". Egy dühös oregúr Orbán "psziszchoterrorjáról beszél. Stb. Ezeknél a dékás híveknek is több eszük volt. (Már ha az is mérce).
makapaka2
2025. október 24. 17:18
Egy telexes újságíró őszintén írt? Most meglepődtem.
kálmi
2025. október 24. 17:11
Na ugye??? Mi tényleg békét akarunk, itthon is és a világban is!!!
