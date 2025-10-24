Hiába épültek be: még a Telex újságírója sem talált fogást a Békemenet résztvevőin

A Békemenet megmutatta, hogy a Fidesz táborában erősebb az összetartás
Tóth Bettina szerint nem lehet kérdés, melyik felvonuláson voltak többen.
A Telex beszámolója szerint a Fidesz közössége barátságos, tisztességes és korrekt csapat. Igaz, eredetileg nem ezt szerették volna kideríteni, de az álruhás újságíró végül mást nem tudott írni.
A Telex szerint is egy barátságos, tisztességes, korrekt csapat a Szegedi Fidesz közössége. Igaz, nem ezt akarta kideríteni, de egy napra összezárva a helyi közösséggel, nem tudott mást írni az álruhás cikkíró, mint a valóságot! – írta közösségi oldalán Német Ferenc, Fidesz–KDNP-s önkormányzati képviselő, utalva a portál riportjára, amelyben egy tudósítójuk kísérte el őket inkognitóban a csütörtöki Békemenetre.
A telexes beszámoló valóban nem tartalmaz szinte semmi negatívumot a résztvevőkről, és az utazásról, sőt kifejezetten kedves embereknek írta le a busz utasait.
Ahogy az újságíró írta, ismeretlen utastársa, aki azonnal hellyel kínálta, csak annyit mondott neki elsőre, „Nem számít, hogy fiatal vagy öreg jön, itt a béke, itt az igazság”.
Az utazás során azt tapasztalta, hogy
a szimpatizánsok lelkesebbek, mint valaha.
„Bár azt nem ismerik el, hogy a Tisza megerősödött volna, vagy a Fidesz támogatottsága csökkenne, de azt igen, hogy 2026-ban nagy lesz a tét.”
Ezt is ajánljuk a témában
Tóth Bettina szerint nem lehet kérdés, melyik felvonuláson voltak többen.
Az egyik utas ezt azzal magyarázta, hogy „ilyen primitív, trágár még nem volt a választás, mindig azt mondják, hogy a Fidesz uszít, de ez hazugság”. Azt ugyanakkor provokációnak érezték, hogy Magyar Péter is szervezett október 23-i ünnepséget, mert valamiért „ez is azt mutatja, milyen agresszív”.
Sok az erőszakos, csúnya ember, de mi fideszesek vagyunk – fogalmazott a cikk szerint az egyik utas.
Sőt, a Telex által a Harcosok Klubjának edzőtáborába bejutó, majd erről a Telexnek nyilatkozó
két fiatalról sem volt egy rossz szavuk sem a résztvevőknek.
A riport szerint a meneten is békés és vidám volt a hangulat.
Nyitókép: Békemenet 2025 október 23. (Fotó: Ficsor Márton/Mandiner)