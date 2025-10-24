Hiába épültek be: még a Telex újságírója sem talált fogást a Békemenet résztvevőin

A Telex szerint is egy barátságos, tisztességes, korrekt csapat a Szegedi Fidesz közössége. Igaz, nem ezt akarta kideríteni, de egy napra összezárva a helyi közösséggel, nem tudott mást írni az álruhás cikkíró, mint a valóságot! – írta közösségi oldalán Német Ferenc, Fidesz–KDNP-s önkormányzati képviselő, utalva a portál riportjára, amelyben egy tudósítójuk kísérte el őket inkognitóban a csütörtöki Békemenetre.

A telexes beszámoló valóban nem tartalmaz szinte semmi negatívumot a résztvevőkről, és az utazásról, sőt kifejezetten kedves embereknek írta le a busz utasait.

Ahogy az újságíró írta, ismeretlen utastársa, aki azonnal hellyel kínálta, csak annyit mondott neki elsőre, „Nem számít, hogy fiatal vagy öreg jön, itt a béke, itt az igazság”.

Az utazás során azt tapasztalta, hogy