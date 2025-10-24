A Békemenet megmutatta, hogy a Fidesz táborában erősebb az összetartás

Lélegzetelállító felvételt posztolt Orbán Viktor: így néz ki az eddigi legnagyobb Békemenet madártávlatból
Nem látni a tömeg végét a miniszterelnök által posztolt videón.
Tóth Bettina szerint nem lehet kérdés, melyik felvonuláson voltak többen.
Az influenszer Tóth Bettina is értékelte TikTok videójában a Békemenet a és Tisza Párt október 23-i rendezvényét és az azokon felfedezhető különbségeket.
Tóth szerint a számarányokat tekintve nem lehet kérdés:
a Békemeneten sokkal többen voltak.
Ám szerinte nem is a tömeg nagysága, hanem összetétele és viselkedése volt igazán fontos.
Az influenszer úgy látta: Magyar vitt el a fiatalok 90 százalékét, ugyanakkor nem volt olyan kapcsolódás az emberek között, mint a Fidesz rendezvényén.
A Békemenet résztvevői kifejezetten barátian álltak egymáshoz, folyamatos volt a kapcsolat és ha valaki elkezdett skandálni valamit, a többiek csatlakoztak hozta. Tóth Bettina azt is megjegyezte, hogy nem látott Magyar Péter-ellenes transzparenst.
Magyar Péter menetén ugyanakkor nem igazán volt meg az összhang az emberek között. Szerinte
a Nemzeti meneten a kohéziós erő nem egy identitás melletti kiállás, hanem a kormányáltás iránti vágy volt. Ez pedig hosszú távon nem lesz elég.
Az influenszer kiemelte azt is, hogy Orbán Viktor színpadon való fogadtatása teljesen eltért Magyar Péterétől. Tóth Bettina úgy látja: a Tisza kimaxolta a lehetőséget, de a Fidesz táborán belül erősebb összetartást, energiát lehetett tapasztalni.
Nyitókép: Békemenet 2025 október 23-án.(Fotó: Ficsor Márton/Mandiner)