A Békemenet megmutatta, hogy a Fidesz táborában erősebb az összetartás

Az influenszer Tóth Bettina is értékelte TikTok videójában a Békemenet a és Tisza Párt október 23-i rendezvényét és az azokon felfedezhető különbségeket.

Tóth szerint a számarányokat tekintve nem lehet kérdés:

a Békemeneten sokkal többen voltak.

Ám szerinte nem is a tömeg nagysága, hanem összetétele és viselkedése volt igazán fontos.

Az influenszer úgy látta: Magyar vitt el a fiatalok 90 százalékét, ugyanakkor nem volt olyan kapcsolódás az emberek között, mint a Fidesz rendezvényén.