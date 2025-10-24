Ft
A Békemenet megmutatta, hogy a Fidesz táborában erősebb az összetartás

Tóth Bettina szerint nem lehet kérdés, melyik felvonuláson voltak többen.

Az influenszer Tóth Bettina is értékelte TikTok videójában a Békemenet a és Tisza Párt október 23-i rendezvényét és az azokon felfedezhető különbségeket. 

Tóth szerint a számarányokat tekintve nem lehet kérdés: 

a Békemeneten sokkal többen voltak. 

Ám szerinte nem is a tömeg nagysága, hanem összetétele és viselkedése volt igazán fontos.

Az influenszer úgy látta: Magyar vitt el a fiatalok 90 százalékét, ugyanakkor nem volt olyan kapcsolódás az emberek között, mint a Fidesz rendezvényén.

A Békemenet résztvevői kifejezetten barátian álltak egymáshoz, folyamatos volt a kapcsolat és ha valaki elkezdett skandálni valamit, a többiek csatlakoztak hozta. Tóth Bettina azt is megjegyezte, hogy nem látott Magyar Péter-ellenes transzparenst.

Magyar Péter menetén ugyanakkor nem igazán volt meg az összhang az emberek között. Szerinte 

a Nemzeti meneten a kohéziós erő nem egy identitás melletti kiállás, hanem a kormányáltás iránti vágy volt. Ez pedig hosszú távon nem lesz elég. 

Az influenszer kiemelte azt is, hogy Orbán Viktor színpadon való fogadtatása teljesen eltért Magyar Péterétől. Tóth Bettina úgy látja: a Tisza kimaxolta a lehetőséget, de a Fidesz táborán belül erősebb összetartást, energiát lehetett tapasztalni. 

Nyitókép: Békemenet 2025 október 23-án.(Fotó: Ficsor Márton/Mandiner)
 

google-2
2025. október 24. 13:25
Minket nem az Orbán-gyűlölet terelt egybe. Még csak nem is a gyűlölet, hanem a hazaszeretet. És ez minőségi különbség.
ThunderDan
2025. október 24. 13:22
És ez egy ELLENZÉKI megmondóember.
Ekrü123
•••
2025. október 24. 13:06 Szerkesztve
fotos88 2025. október 24. 12:31 "Hogy mondhatja azt az ország péniszszakértője egy 150 ezres tömegre, hogy maximum 35 ezer? "- Öcsém ezért a Tescósmessiás meglincsel. Mit 150ezer? Hisz legalább 1 millióan voltatok, nem igaz? Hisz veletek voltak azok is akik nem látszódnak a képen...tudod, mint akik nem mennek el szavazni...XDDD Félretéve a viccet, te tulajdonképpen kit akarsz meggyőzni? Minket vagy magadat? Azt meg , hogy hol voltak többen, nem kell magyarázni, láthatta akinek volt szeme. Még akkor is, ha nem létező légijáratokon készített hamisított felvételeket mutogattok. Kormányváltó hangulatot vizionálni akkora tömeg ellenében, mint a Békemenet, meg kimondottan megmosolyogtató.XD Ha 2026-ban jön az újabb 2/3, majd gondolj rám, hogy én időben szóltam...
google-2
2025. október 24. 13:00
Teljes lekopírozása volt a Békemenetnek, sikerült, ahogyan láttuk. Milyen szerencsétlen dolog volt az is, hogy Magyar folyton irányított miközben meneteltek: álljanak hátrébb, árad a Tisza stb. Az egyszemélyes párt.
