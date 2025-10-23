Ft
10. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Ukrajna Békemenet Orbán Viktor

Lélegzetelállító felvételt posztolt Orbán Viktor: így néz ki az eddigi legnagyobb Békemenet madártávlatból

2025. október 23. 13:02

Nem látni a tömeg végét a miniszterelnök által posztolt videón.

2025. október 23. 13:02
null

Békemenet – a valaha volt legnagyobb!” – ezzel a címmel tett közzé Orbán Viktor egy videót a Békemenetről.

A felvételen madártávlatból látható, ahogy az óriási tömeg áthalad a Margit hídon. A videón megfigyelhető, hogy 

a résztvevők egy része már átért a hídon a pesti hídfőnél, miközben a budai hídfőnél még mindig tömött sorok vannak. 

Bár a felvétel magasról készült, a sokadalom végét nem lehet látni egyik oldalon sem.

A videó itt tekinthető meg:

Október 23-án délelőtt elindult valószínűleg minden idők legnagyobb Békemenete, ahol az előzetes tervek szerint 13 óra körül Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet fog mondani.

A kormányfő délelőtt üzent is a meneten résztvevőknek:

Soha nem voltunk még ilyen sokan. Békemenet egy szabad és erős Magyarországért!”

– írta a miniszterelnök.

 Október 23.: itt a tizenegyedik Békemenet!

  • „A mostani Békemenet fontossága a legelső, 2012-es esemény fontosságához mérhető, mert akkor szorongatta úgy külföldről a kormányt a birodalom-építő erő, ahogy most” – mondta a már a tizenhárom évvel ezelőtti esemény szervezésében is részt vevő Bayer Zsolt publicista az október 23-ára meghirdetett újabb tömegdemonstráció kapcsán.
  • Orbán Viktor miniszterelnök egy hónappal ezelőtt, a digitális polgári körök első országos találkozóján jelentette be az újabb Békemenetet, jelezve egyben, hogy a célul kitűzött „digitális honfoglalás” mellett továbbra sem mondanak le a személyes találkozásról, amelynek erejét már számtalanszor bizonyították az eltelt években.
  • A mostani megmozdulásról a kormányfő a Mandinernek adott múlt heti interjújában azt mondta: soha nem volt ennyire aktuális a Békemenet névválasztása – ezzel a Kelet-Európában tomboló háború mellett az Európai Unió Ukrajna felvételére irányuló törekvéseire is utalt.

A Békemenetről szóló közvetítésünket ide kattintva követheti.
 

