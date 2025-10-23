Lélegzetelállító felvételt posztolt Orbán Viktor: így néz ki az eddigi legnagyobb Békemenet madártávlatból

Ursula von der Leyen megjelent a Békemeneten – Magyar Pétert is „magával vitte” (FOTÓ)
Erős felvételek készültek az Európai Bizottság elnökéről és a Tisza Párt elnökéről a Békemeneten.
Nem látni a tömeg végét a miniszterelnök által posztolt videón.
„Békemenet – a valaha volt legnagyobb!” – ezzel a címmel tett közzé Orbán Viktor egy videót a Békemenetről.
A felvételen madártávlatból látható, ahogy az óriási tömeg áthalad a Margit hídon. A videón megfigyelhető, hogy
a résztvevők egy része már átért a hídon a pesti hídfőnél, miközben a budai hídfőnél még mindig tömött sorok vannak.
Bár a felvétel magasról készült, a sokadalom végét nem lehet látni egyik oldalon sem.
A videó itt tekinthető meg:
Október 23-án délelőtt elindult valószínűleg minden idők legnagyobb Békemenete, ahol az előzetes tervek szerint 13 óra körül Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet fog mondani.
A kormányfő délelőtt üzent is a meneten résztvevőknek:
Soha nem voltunk még ilyen sokan. Békemenet egy szabad és erős Magyarországért!”
– írta a miniszterelnök.
Rengetegen várják a kormányfő beszédét.
