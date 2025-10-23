Ursula von der Leyen megjelent a Békemeneten – Magyar Pétert is „magával vitte” (FOTÓ)

Orbán Viktor: A Békemenet Európa legfontosabb politikai mozgalma – kövesse nálunk élőben! (VIDEÓ)
Fedezze fel a hírek mögötti igazságot! Kövesse a Mandineren az október 23-i eseményeket!
Erős felvételek készültek az Európai Bizottság elnökéről és a Tisza Párt elnökéről a Békemeneten.
Az óirás Von der Leyen a Békemenet útjába eső Nyugati téri felüljáróról lelógatva bábozik a picike Magyar Péterrel – persze nem az élő személyekről van szó, csak bábúkról. Alább megtekintheti a nem mindennapi látványosságról készült fotókat és videókat:
Nekünk lesz egy Békemenetünk és lesz egy brüsszeli háborús menet.
Szerintem Magyarországon a többség a béke oldalán áll, nemcsak fizikailag leszünk többen, hanem lélekben és szívben is biztosan azok lesznek – és azok vannak – többen, akik a béke oldalán állnak” – fogalmazott korábban Orbán Viktor. Ezzel a miniszterelnök arra utalt, hogy a Brüsszel által támogatott Tisza Párt is megpróbálja megszervezni a saját „Békemenetét” október 23-án.
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád