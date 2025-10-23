Ursula von der Leyen megjelent a Békemeneten – Magyar Pétert is „magával vitte” (FOTÓ)

Szerintem Magyarországon a többség a béke oldalán áll, nemcsak fizikailag leszünk többen, hanem lélekben és szívben is biztosan azok lesznek – és azok vannak – többen, akik a béke oldalán állnak” – fogalmazott korábban Orbán Viktor. Ezzel a miniszterelnök arra utalt, hogy a Brüsszel által támogatott Tisza Párt is megpróbálja megszervezni a saját „Békemenetét” október 23-án.

Október 23.: itt a tizenegyedik Békemenet!