Ursula von der Leyen megjelent a Békemeneten – Magyar Pétert is „magával vitte” (FOTÓ)

2025. október 23. 12:40

Erős felvételek készültek az Európai Bizottság elnökéről és a Tisza Párt elnökéről a Békemeneten.

Október 23.

Az óirás Von der Leyen a Békemenet útjába eső Nyugati téri felüljáróról lelógatva bábozik a picike Magyar Péterrel – persze nem az élő személyekről van szó, csak bábúkról. Alább megtekintheti a nem mindennapi látványosságról készült fotókat és videókat:

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád
Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

Nekünk lesz egy Békemenetünk és lesz egy brüsszeli háborús menet.

Szerintem Magyarországon a többség a béke oldalán áll, nemcsak fizikailag leszünk többen, hanem lélekben és szívben is biztosan azok lesznek – és azok vannak – többen, akik a béke oldalán állnak”fogalmazott korábban Orbán Viktor. Ezzel a miniszterelnök arra utalt, hogy a Brüsszel által támogatott Tisza Párt is megpróbálja megszervezni a saját „Békemenetét” október 23-án.

Október 23.: itt a tizenegyedik Békemenet!

  • „A mostani Békemenet fontossága a legelső, 2012-es esemény fontosságához mérhető, mert akkor szorongatta úgy külföldről a kormányt a birodalom-építő erő, ahogy most” – mondta a már a tizenhárom évvel ezelőtti esemény szervezésében is részt vevő Bayer Zsolt publicista az október 23-ára meghirdetett újabb tömegdemonstráció kapcsán.
  • Orbán Viktor miniszterelnök egy hónappal ezelőtt, a digitális polgári körök első országos találkozóján jelentette be az újabb Békemenetet, jelezve egyben, hogy a célul kitűzött „digitális honfoglalás” mellett továbbra sem mondanak le a személyes találkozásról, amelynek erejét már számtalanszor bizonyították az eltelt években.
  • A mostani megmozdulásról a kormányfő a Mandinernek adott múlt heti interjújában azt mondta: soha nem volt ennyire aktuális a Békemenet névválasztása – ezzel a Kelet-Európában tomboló háború mellett az Európai Unió Ukrajna felvételére irányuló törekvéseire is utalt.

A Békemenetről szóló követítésünket ide kattintva követheti.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

