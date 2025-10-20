„Csak meglepetések lesznek!” – Orbán Viktor a Békemenet helyszínéről jelentkezett (VIDEÓ)

Monumentális lesz – mondta Orbán Viktor az október 23-ai Békemenetről. A miniszterelnök a Facebook-oldalára feltöltött videóban azt ígérte, lesznek meglepetések is.

„Nekünk lesz egy Békementünk és lesz egy brüsszeli háborús menet.

Szerintem Magyarországon a többség a béke oldalán áll, nemcsak fizikailag leszünk többen, hanem lélekben és szívben is biztosan azok lesznek – és azok vannak – többen, akik a béke oldalán állnak” – fogalmazott Orbán Viktor.