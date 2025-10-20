Ft
Rendkívüli!

Zelenszkij gyászos kilátásai ellenére bekeményített a budapesti békecsúcs előtt

„Csak meglepetések lesznek!” – Orbán Viktor a Békemenet helyszínéről jelentkezett (VIDEÓ)

2025. október 20. 11:59

A miniszterelnök azt is elmondta, hol lesznek többen: a Kossuth téren, vagy a Hősök terén.

2025. október 20. 11:59
null

Monumentális lesz – mondta Orbán Viktor az október 23-ai Békemenetről. A miniszterelnök a Facebook-oldalára feltöltött videóban azt ígérte, lesznek meglepetések is.

„Nekünk lesz egy Békementünk és lesz egy brüsszeli háborús menet.

Szerintem Magyarországon a többség a béke oldalán áll, nemcsak fizikailag leszünk többen, hanem lélekben és szívben is biztosan azok lesznek – és azok vannak – többen, akik a béke oldalán állnak” – fogalmazott Orbán Viktor.

Ismert, október 23-án, csütörtökön 7.30-kor a Kossuth Lajos téren ünnepélyes keretek közt felvonják Magyarország lobogóját, ugyanitt 13 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés, amelyen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök.

Fotó: Földházi Árpád

 

