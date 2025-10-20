„Csak meglepetések lesznek!” – Orbán Viktor a Békemenet helyszínéről jelentkezett (VIDEÓ)

Orbán-beszéd, fáklyás menet, nyitott Parlament – itt van az '56-os ünnepi program
A miniszterelnök idén a Kossuth Lajos téren mond ünnepi beszédet. A Békemenetet is oda várják.
A miniszterelnök azt is elmondta, hol lesznek többen: a Kossuth téren, vagy a Hősök terén.
Monumentális lesz – mondta Orbán Viktor az október 23-ai Békemenetről. A miniszterelnök a Facebook-oldalára feltöltött videóban azt ígérte, lesznek meglepetések is.
„Nekünk lesz egy Békementünk és lesz egy brüsszeli háborús menet.
Szerintem Magyarországon a többség a béke oldalán áll, nemcsak fizikailag leszünk többen, hanem lélekben és szívben is biztosan azok lesznek – és azok vannak – többen, akik a béke oldalán állnak” – fogalmazott Orbán Viktor.
Ismert, október 23-án, csütörtökön 7.30-kor a Kossuth Lajos téren ünnepélyes keretek közt felvonják Magyarország lobogóját, ugyanitt 13 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés, amelyen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök.
Fotó: Földházi Árpád