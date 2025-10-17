Orbán-beszéd, fáklyás menet, nyitott Parlament – itt van az '56-os ünnepi program

A szabadság napja, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapjához kapcsolódó ünnepségsorozat október 22-én, szerdán 14 órakor a Műegyetemi emlékműnél tartandó koszorúzással kezdődik – közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár pénteken a Facebook-oldalán.

Kovács Zoltán a közösségi oldalán megosztotta az ünnepi rendezvénytervet, amihez annyit fűzött, hogy az 1956-os hősök bátorsága, összefogása és hazaszeretete máig példát mutat mindannyiunknak.

„Október 22-én és 23-án hajtsunk fejet emlékük előtt, és idézzük fel együtt a szabadságért vívott küzdelem eseményeit!” – fogalmazott az államtitkár.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda közleménye alapján a Műegyetemi emlékműnél tartandó koszorúzáson beszédet mond Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója, valamint Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára.

A koszorúzást követően 15 órakor a Műegyetemi ünnepségen Nagy János, Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár mond beszédet.