Orbán-beszéd, fáklyás menet, nyitott Parlament – itt van az '56-os ünnepi program

2025. október 17. 17:00

A miniszterelnök idén a Kossuth Lajos téren mond ünnepi beszédet. A Békemenetet is oda várják.

2025. október 17. 17:00
null

A szabadság napja, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapjához kapcsolódó ünnepségsorozat október 22-én, szerdán 14 órakor a Műegyetemi emlékműnél tartandó koszorúzással kezdődik – közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár pénteken a Facebook-oldalán.

Kovács Zoltán a közösségi oldalán megosztotta az ünnepi rendezvénytervet, amihez annyit fűzött, hogy az 1956-os hősök bátorsága, összefogása és hazaszeretete máig példát mutat mindannyiunknak.

„Október 22-én és 23-án hajtsunk fejet emlékük előtt, és idézzük fel együtt a szabadságért vívott küzdelem eseményeit!” – fogalmazott az államtitkár.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda közleménye alapján a Műegyetemi emlékműnél tartandó koszorúzáson beszédet mond Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója, valamint Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára.

A koszorúzást követően 15 órakor a Műegyetemi ünnepségen Nagy János, Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár mond beszédet.

Hozzátették, hogy 16 órakor hagyományos fáklyás menet indul a Műegyetem K-épületétől a Bem térre, több ezer diák, korhű ruhába öltözött fiatalok és Csepel teherautók részvételével.

A menet útvonala: Műegyetem–Szent Gellért tér–Szent Gellért rakpart–Várkert rakpart–Casino–Ybl Miklós tér–Clark Ádám tér–Fő utca–Jégverem utca–Bem rakpart–Bem tér.

A 17 órakor kezdődő Bem téri ünnepségen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter mond beszédet, míg a marosvásárhelyi Református Kollégium diákkórusának műsora és koszorúzás színesíti a programot – írták.

Mint jelezték, 

október 23-án, csütörtökön 7.30-kor a Kossuth Lajos téren ünnepélyes keretek közt felvonják Magyarország lobogóját, ugyanitt 13 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés, amelyen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. „Az ünnepi műsorra és beszédre szeretettel várjuk a Békemenet résztvevőit is!” 

– fogalmaztak.

Úgy folytatták, hogy a Nyitott Parlament program keretében 15 és 20 óra között az érdeklődők megtekinthetik a Díszlépcsőházat, a Kupolacsarnokot és a Szent Koronát.

Az Új Köztemetőben a 301-es parcellánál egész napos protokollmentes megemlékezés lesz.

A programok között megemlítették, hogy 10 és 18 óra között a Terror Háza Múzeum ingyenesen látogatható, a Hősök falánál pedig egész nap gyertyagyújtásra várják a megemlékezőket.

A nemzeti ünnephez kapcsolódóan „1956 – A szabadságért és a függetlenségért” címmel szabadtéri időszaki kiállítás nyílik a Terror Háza Múzeum épülete előtt – áll a közleményben.

(MTI)

Nyitókép: Kovács Zoltán Facebook-oldala

 

