Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
10. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Békemenet Orbán Viktor

„Soha nem voltunk még ilyen sokan” – fotóval üzent Orbán Viktor a beszéde előtt

2025. október 23. 12:07

Rengetegen várják a kormányfő beszédét.

2025. október 23. 12:07
null

Október 23-án délelőtt elindult valószínűleg minden idők legnagyobb Békemenete, ahol 13 órakor Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet fog mondani.

A kormányfő délelőtt üzent is a meneten résztvevőknek:

Soha nem voltunk még ilyen sokan. Békemenet egy szabad és erős Magyarországért!”

 – írta a miniszterelnök.

Arról, hogy mit várnak a kormányfő beszédétől a meneten résztvevők a Mandiner is megkérdezte. A legtöbben azt várják, hogy a miniszterelnök a választás tétjéről fog elsősorban beszélni. Az is egybehangzó véleményük volt a résztvevőknek, hogy a jobboldalnak most erőt kell mutatnia, és meg kell mutatnia az összefogás fontosságát. „Mindenkinek el kell menni szavazni” – hívta fel a figyelmet egyikük.

A Mandiner élő közvetítését a Békemenetről ITT követhetik.

Nyitókép forrása: Mandiner / Földházi Árpád 

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 59 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
2025. október 23. 15:09
A szervezés,a menet,az ünnep, tökéletes volt. Minden pénzt megér! Hajrá Magyarország!
Válasz erre
0
0
astra04
2025. október 23. 14:10
Soha nem költöttetek még ennyi közpénzt az utaztatásra, "motiválásra"!
Válasz erre
1
2
tapir32
2025. október 23. 13:16
Zselenszkij Ukrajna gyilkosa! Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Aki, nem tesz meg mindent a kára megelőzése, elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Zselenszkijnek mennie kell!
Válasz erre
5
0
jetilovag
2025. október 23. 13:11
ebbő a libcsik má ..nem jönnek ki jó!.....poloska izzad......🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!