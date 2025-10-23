„Soha nem voltunk még ilyen sokan” – fotóval üzent Orbán Viktor a beszéde előtt

Megkérdeztük: ezt várják a Békemenet résztvevői Orbán Viktor beszédétől (VIDEÓ)
Az emberek szerint most erőt kell mutatnia a jobboldalnak.
Rengetegen várják a kormányfő beszédét.
Október 23-án délelőtt elindult valószínűleg minden idők legnagyobb Békemenete, ahol 13 órakor Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet fog mondani.
A kormányfő délelőtt üzent is a meneten résztvevőknek:
Soha nem voltunk még ilyen sokan. Békemenet egy szabad és erős Magyarországért!”
– írta a miniszterelnök.
Arról, hogy mit várnak a kormányfő beszédétől a meneten résztvevők a Mandiner is megkérdezte. A legtöbben azt várják, hogy a miniszterelnök a választás tétjéről fog elsősorban beszélni. Az is egybehangzó véleményük volt a résztvevőknek, hogy a jobboldalnak most erőt kell mutatnia, és meg kell mutatnia az összefogás fontosságát. „Mindenkinek el kell menni szavazni” – hívta fel a figyelmet egyikük.
A Mandiner élő közvetítését a Békemenetről ITT követhetik.
Nyitókép forrása: Mandiner / Földházi Árpád
