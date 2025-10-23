Üdv a csapatban: Magyarország egyik legismertebb álhírgyárosa csatlakozott Magyar Péterhez

Az Origo információi szerint a nyár folyamán teljesített szolgálatot Cipruson Orbán L. százados, akit meglátogatott családja, felesége és a kétéves kislánya, Flóra. A parancsnok azonban hazatért, és nemcsak ő, de családja is katonai repülővel tértek haza a kiküldetésből. A NATO-szabályoknak megfelelően a parancsnok engedélyt kért családja szállítására, amit meg is kapott a magyar honvédségtől. Demeter Márta betekintést nyert a repülési iratokba, és bár tisztában volt vele, hogy a gép katonai repülést teljesített, így katonákat és családtagjaikat szállította, útnak indította az álhírt – amire örömmel csapott le Sarkadi Zsolt.

Az akkor még a 444-nél lubickoló szerzőt a tények mindenesetre nem zavarták össze, és arra sem vette a fáradtságot, hogy alaposabban utánajárjon a történetnek. A cikknek az a címe, hogy „A miniszterelnök 14 éves lánya is honvédségi géppel repül haza Ciprusról: nincs már itt több becse a közvagyonnak, mint Üzbegisztánban” – természetesen később sem lett frissítve a Kormányzati Tájékoztatási Központ hivatalos cáfolatával.

A szerző olyan mondatokat írt le, mint például:

Nehéz értelmesen megindokolni, hogyan kerül a miniszterelnök kiskorú lánya egy honvédségi gépre egy Pafosz-Budapest kiképzőrepülés során.

A legvalószínűbb indok, hogy az Orbán-család magáncélra is használja ezeket a repülőket.

Bizonyos államokban ilyesmiért le szoktak mondani a politikai vezetők.

Elvileg az Orbán-család is büntethető lenne, ha a közvagyont a saját céljaikra használnák.

Hogy Orbán Flóra röptetése a polgári jóízlésbe nem fér bele, az egészen biztos.

Demeter Mártával szemben egyébként vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaélés miatt, bűnösnek is találta a Fővárosi Törvényszék, 900 ezer forintot kellett fizetnie, mert bizalmas adatokat hozott nyilvánosságra.