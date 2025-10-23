Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
10. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Magyar Péter telex Orbán Viktor Sarkadi Zsolt 444

Üdv a csapatban: Magyarország egyik legismertebb álhírgyárosa csatlakozott Magyar Péterhez

2025. október 23. 21:47

Sarkadi Zsolt még a 444 szerzőjeként egy ócska álhírtől eljutott Orbán Viktor lemondatásáig és a polgári jóízlésig, most pedig a Telex független és objektív újságírójaként brillírozik a Tisza Párt körül.

2025. október 23. 21:47
null

Félelmetes hazugságokkal vetette bele magát az október 23-i hírversenybe Sarkadi Zsolt, a Telex független és objektív belpolitikai újságírója. Megírta, hogy Magyar Péter sosem volt még ennyire magabiztos.

Milyen kár, hogy az internet nem felejt: júniusban egyszer már megjelent egy cikk tőle „Magyar Péter úgy beszélt, mint aki biztos a győzelmében” címmel.

Korábbi munkásságait felidézve azért nem véletlen a szerző teljesítménye: Magyarország egyik legismertebb álhírgyárosa még a 444 szerzőjeként írta meg Demeter Mártára hivatkozva, hogy „Orbán Viktor miniszterelnök 14 éves lánya, Flóra a Magyar Honvédség Airbus-319-es repülőgépével utazott szeptember elején a ciprusi Pafosz repteréről Budapestre.”

Talán nem lepődnek meg:

ebből a hírből sem volt egy szó sem igaz.

Az Origo információi szerint a nyár folyamán teljesített szolgálatot Cipruson Orbán L. százados, akit meglátogatott családja, felesége és a kétéves kislánya, Flóra. A parancsnok azonban hazatért, és nemcsak ő, de családja is katonai repülővel tértek haza a kiküldetésből. A NATO-szabályoknak megfelelően a parancsnok engedélyt kért családja szállítására, amit meg is kapott a magyar honvédségtől. Demeter Márta betekintést nyert a repülési iratokba, és bár tisztában volt vele, hogy a gép katonai repülést teljesített, így katonákat és családtagjaikat szállította, útnak indította az álhírt – amire örömmel csapott le Sarkadi Zsolt.

Az akkor még a 444-nél lubickoló szerzőt a tények mindenesetre nem zavarták össze, és arra sem vette a fáradtságot, hogy alaposabban utánajárjon a történetnek. A cikknek az a címe, hogy „A miniszterelnök 14 éves lánya is honvédségi géppel repül haza Ciprusról: nincs már itt több becse a közvagyonnak, mint Üzbegisztánban” – természetesen később sem lett frissítve a Kormányzati Tájékoztatási Központ hivatalos cáfolatával.

A szerző olyan mondatokat írt le, mint például:

  • Nehéz értelmesen megindokolni, hogyan kerül a miniszterelnök kiskorú lánya egy honvédségi gépre egy Pafosz-Budapest kiképzőrepülés során.
  • A legvalószínűbb indok, hogy az Orbán-család magáncélra is használja ezeket a repülőket.
  • Bizonyos államokban ilyesmiért le szoktak mondani a politikai vezetők.
  • Elvileg az Orbán-család is büntethető lenne, ha a közvagyont a saját céljaikra használnák.
  • Hogy Orbán Flóra röptetése a polgári jóízlésbe nem fér bele, az egészen biztos.

Demeter Mártával szemben egyébként vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaélés miatt, bűnösnek is találta a Fővárosi Törvényszék, 900 ezer forintot kellett fizetnie, mert bizalmas adatokat hozott nyilvánosságra.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Takagi
2025. október 23. 22:28
Pénzért mindent. Úgy monda, hogy sz..pok,ny..lok
Válasz erre
0
0
westend
2025. október 23. 22:06
sarkadi: 444 - latex és hazugságok. Komoly életút :D
Válasz erre
4
0
Drekhmor
2025. október 23. 22:04
Sarkadi ( nem tudom miről magyarosította nagyapja a nevét) egy magyargyűlölő bajkeverő..
Válasz erre
3
0
SzaboGeza
2025. október 23. 22:00
ÉN kukázom EZEKET!!!!:)))
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!