Üdv a csapatban: Magyarország egyik legismertebb álhírgyárosa csatlakozott Magyar Péterhez

Óriási bajban lehet a Tisza Párt – az év hazugságát vetette be Sarkadi Zsolt, hogy mentse a menthetőt
Milyen kár, hogy az internet a független és objektív cikkeket sem felejti el.
Sarkadi Zsolt még a 444 szerzőjeként egy ócska álhírtől eljutott Orbán Viktor lemondatásáig és a polgári jóízlésig, most pedig a Telex független és objektív újságírójaként brillírozik a Tisza Párt körül.
Félelmetes hazugságokkal vetette bele magát az október 23-i hírversenybe Sarkadi Zsolt, a Telex független és objektív belpolitikai újságírója. Megírta, hogy Magyar Péter sosem volt még ennyire magabiztos.
Milyen kár, hogy az internet nem felejt: júniusban egyszer már megjelent egy cikk tőle „Magyar Péter úgy beszélt, mint aki biztos a győzelmében” címmel.
Korábbi munkásságait felidézve azért nem véletlen a szerző teljesítménye: Magyarország egyik legismertebb álhírgyárosa még a 444 szerzőjeként írta meg Demeter Mártára hivatkozva, hogy „Orbán Viktor miniszterelnök 14 éves lánya, Flóra a Magyar Honvédség Airbus-319-es repülőgépével utazott szeptember elején a ciprusi Pafosz repteréről Budapestre.”
Talán nem lepődnek meg:
ebből a hírből sem volt egy szó sem igaz.
Az Origo információi szerint a nyár folyamán teljesített szolgálatot Cipruson Orbán L. százados, akit meglátogatott családja, felesége és a kétéves kislánya, Flóra. A parancsnok azonban hazatért, és nemcsak ő, de családja is katonai repülővel tértek haza a kiküldetésből. A NATO-szabályoknak megfelelően a parancsnok engedélyt kért családja szállítására, amit meg is kapott a magyar honvédségtől. Demeter Márta betekintést nyert a repülési iratokba, és bár tisztában volt vele, hogy a gép katonai repülést teljesített, így katonákat és családtagjaikat szállította, útnak indította az álhírt – amire örömmel csapott le Sarkadi Zsolt.
Az akkor még a 444-nél lubickoló szerzőt a tények mindenesetre nem zavarták össze, és arra sem vette a fáradtságot, hogy alaposabban utánajárjon a történetnek. A cikknek az a címe, hogy „A miniszterelnök 14 éves lánya is honvédségi géppel repül haza Ciprusról: nincs már itt több becse a közvagyonnak, mint Üzbegisztánban” – természetesen később sem lett frissítve a Kormányzati Tájékoztatási Központ hivatalos cáfolatával.
A szerző olyan mondatokat írt le, mint például:
Demeter Mártával szemben egyébként vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaélés miatt, bűnösnek is találta a Fővárosi Törvényszék, 900 ezer forintot kellett fizetnie, mert bizalmas adatokat hozott nyilvánosságra.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala