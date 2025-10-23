Óriási bajban lehet a Tisza Párt – az év hazugságát vetette be Sarkadi Zsolt, hogy mentse a menthetőt

Emlékeztetőül: Sarkadi Zsolt egyszer már írt egy cikket „Magyar Péter úgy beszélt, mint aki biztos a győzelmében” címmel, még július 12-én, az eseményről készült videóban, aminek szintén az egyik szerzője volt, maguk idézik Magyar Pétert, aki szerint nincs olyan verzió, hogy a Tisza ne kerüljön kormányra. A párt elnöke egyébként már áprilisban elsütötte azt a dumát, hogy a Tisza győzni fog a választáson, nem kicsit, hanem nagyon.

A Telexnél úgy tűnik, nehezen emésztik meg, hogy a Békemeneten többen voltak, mint Magyar Péterék vonulásán. Sarkadi Zsolt kollégája, Klág Dávid azt találta írni, hogy: