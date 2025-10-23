Ft
10. 23.
csütörtök
Telex Tisza Párt Magyar Péter Sarkadi Zsolt

Óriási bajban lehet a Tisza Párt – az év hazugságát vetette be Sarkadi Zsolt, hogy mentse a menthetőt

2025. október 23. 21:06

A Telex független és objektív újságírója megírta, hogy Magyar Péter sosem volt még ennyire magabiztos. Milyen kár, hogy az internet nem felejt: júniusban egyszer már megjelent egy cikk tőle „Magyar Péter úgy beszélt, mint aki biztos a győzelmében” címmel.

2025. október 23. 21:06
null

Magyar Péter sosem volt még ennyire magabiztos – harsogja címlapjának vezető anyagában a Telex. A szerző, Sarkadi Zsolt többek között azt állítja: „beszédében Magyar Péter tőle soha nem látott magabiztossággal nyilvánult meg, szónoklata végén ki is jelentette, ti is tudjátok, és a rettegő hatalom is tudja, hogy ezt a választást az emberséges Magyarország és a Tisza meg fogja nyerni. Nem kicsit, hanem nagyon.” A független és objektív újságíró azt is megjegyzi, hogy Magyar ezzel kapcsolatban eddig finomabban fogalmazott.

Csakhogy ez nyilvánvaló hazugság, és ezt vélhetően Sarkadi Zsolt is pontosan tudja, hiszen nem ma kezdte a szakmát. Igaz, az álhírgyártást sem.

Ezt is ajánljuk a témában

Emlékeztetőül: Sarkadi Zsolt egyszer már írt egy cikket „Magyar Péter úgy beszélt, mint aki biztos a győzelmében” címmel, még július 12-én, az eseményről készült videóban, aminek szintén az egyik szerzője volt, maguk idézik Magyar Pétert, aki szerint nincs olyan verzió, hogy a Tisza ne kerüljön kormányra. A párt elnöke egyébként már áprilisban elsütötte azt a dumát, hogy a Tisza győzni fog a választáson, nem kicsit, hanem nagyon.

A Telexnél úgy tűnik, nehezen emésztik meg, hogy a Békemeneten többen voltak, mint Magyar Péterék vonulásán. Sarkadi Zsolt kollégája, Klág Dávid azt találta írni, hogy:

Mire lement a nap, és Magyar Péter a beszédének legfontosabb részéhez, az ígéretekhez ért, addigra úgy tűnt, mintha ő lenne a legnagyobb fényforrás a Hősök terén, a magyar uralkodók szobrai előtt. 

Igen, ez egy szó szerinti idézet a magát függetlennek és objektívnak valló lapból.

Ezt is ajánljuk a témában

Tegyük hozzá, a 24.hu ezzel szemben egy fokkal korrektebb volt: a Tisza Párt eseményéről készült tudósításban többek között azt írták, hogy

Rengetegen mentek haza, ami nem csoda, Magyar Péter valamiért egy óránál tovább váratta őket a szakadó esőben;

illetve

Hatalmas lyukak a tömegben, annyira gyérül a Magyar beszédét hallgatók száma, hogy ahol a menet beért, például a Rippl Rónai utcánál, már nincs senki.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

mnmn
2025. október 23. 21:52
Klág Dávid azt találta írni, hogy: "Mire lement a nap, és Magyar Péter a beszédének legfontosabb részéhez, az ígéretekhez ért, addigra úgy tűnt, mintha ő lenne a legnagyobb fényforrás a Hősök terén, a magyar uralkodók szobrai előtt." Húbaz, ez még Rákosi elvtársnak is tetszett volna.
jetilovag
2025. október 23. 21:45
hát?..basszátok meg...enné a köcsög pszihopata suttyó petyiné még a buzi fasszopó szőnyegtisztító kisiparos makizajos is jobb vót nagyságrendekkel..pedig az is szar vót!....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
llnnhegyi
2025. október 23. 21:38
A TISZA apad!
londonbaby
2025. október 23. 21:21
érzed a veszted mi ?? bevásároltál !!! de annyi wc papír nem lesz elég neked jövőre amekkora verést fogsz te kapni...
