„Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén!” – Orbán Viktor beszédes fotóval jelentkezett a Békemenet után

Orbán Viktor: Brüsszel ma nem a segítség, hanem a veszedelem! (VIDEÓ)
A miniszterelnök közölte, a forradalom szelleme nem a harcban, hanem a magyarok önbecsülésében él tovább.
A kormányfő Facebook-oldalán jelentkezett.
Isten hozta a Békemenetet, Magyarország legnagyobb politikai erejét, Közép-Európa, sőt, talán egész Európa legnagyobb nemzeti hazafias mozgalmát – mondta a miniszterelnök október 23-i beszédében. Orbán Viktor közölte, ma az egész világon tudják, a magyar az a nép, amely soha nem adja fel önmagát.
Az esemény után Facebook-oldalán köszönte meg a Fidesz támogatóinak a részvételt: „Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén. Köszönjük!” – írta a miniszterelnök, majd egy képet is megosztott a két tábor közötti különbségről: