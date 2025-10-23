Ft
Magyarország Közép-Európa Békemenet Fidesz

„Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén!” – Orbán Viktor beszédes fotóval jelentkezett a Békemenet után

2025. október 23. 17:15

A kormányfő Facebook-oldalán jelentkezett.

2025. október 23. 17:15
null

Isten hozta a Békemenetet, Magyarország legnagyobb politikai erejét, Közép-Európa, sőt, talán egész Európa legnagyobb nemzeti hazafias mozgalmát – mondta a miniszterelnök október 23-i beszédében. Orbán Viktor közölte, ma az egész világon tudják, a magyar az a nép, amely soha nem adja fel önmagát.

Az esemény után Facebook-oldalán köszönte meg a Fidesz támogatóinak a részvételt: „Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén. Köszönjük!” – írta a miniszterelnök, majd egy képet is megosztott a két tábor közötti különbségről: 

Ekrü123
2025. október 23. 17:55
Láthatóan a Főni a mai napot (IS) megnyerte...XDDDDDD
mnmn
2025. október 23. 17:53
Belehallgattam a "géphangba". Nagyon megfogott amikor arról beszélt, hogy Szolnokon odament Petihez a tíz éves Zolika és megkérdezte, hogy a szüleinek miért kell három állást vállalnia. Peti sajnos nem mondta el a választ, hogy "Zolika baszod, nekem is mindig legalább három állást kellett vállalnom, hogy állásonként millió fölött legyek."
5m007h 0p3ra70r
2025. október 23. 17:52
»szantofer 2025. október 23. 17:50 szilvarozsa 2025. október 23. 17:42 Hát, a képek alapján nagyon sovány a tiszás tömeg. Mikor észültek a képek? Nézd élőben! (ATV Extra)« És vietnámból is többen lájkolják! Bizony, bizony.
Ekrü123
2025. október 23. 17:52
cserresznye 2025. október 23. 17:30 "Ez az arány előrevetíti, hogy lehet hogy a választást a kormánypártok megnyerik, de kormányt alakítani nem fognak tudni. "- Az aki ekkora aránnyal megnyeri a választást, bizony simán hozza az egyéni körzeteket és nincs szüksége koala partnerre, a 2/3 is meglehet neki. Valahogy mindig elfelejtitek, hogy a magyar választási rendszer vegyes, a lista mellett döntőek az egyéni körzetek....
