Orbán Viktor: Brüsszel ma nem a segítség, hanem a veszedelem! (VIDEÓ)

Orbán Viktor rámutatott arra, hogy 1956-ban a nemzet újra mert hinni magában. Hasonló dolog történt az elmúlt 16 évben is, és folytatjuk azt, amit akkor elkezdtek eleink – közölte a kormányfő.

Mi magyarok mindig több történelmet csináltunk, mint amire szükségünk volt, jutott belőle másoknak is.

1956-ban az egész világ meghallotta a magyar szív dobbanását, és bele is remegett a kommunizmus. Budapest remáényt adott az elnyomásban élőknek. Megtanítottuk az egész világnak, hogy a szabadság nem kegy, hanem kivívott jog. A magyar '56 nélkül ne lett volna prágai 68 és nem omlott volna le a berlini fal – mondta Orbán Viktor.

A magyar az a nép, amely nem adja fel önmagát – és ezt az egész világ tudja –

mondta a kormányfő. Minden népnek joga van szabadságban, békében és méltóságban élni. Mi magyarok mindig többet adtunk a világnak, mint amennyit kaptunk, és erre 1956 a bizonyíték – mondta.