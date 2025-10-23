Orbán Viktor: Brüsszel ma nem a segítség, hanem a veszedelem! (VIDEÓ)

Micsoda pillanatok: Gripenek húzták a magyar színeket a Kossuth tér fölött (VIDEÓ)
Nem mindennapi eseménnyel kezdődött az ünnepség.
Isten hozta a Békemenetet, Magyarország legnagyobb politikai erejét, Közép-Európa, sőt, talán egész Európa legnagyobb nemzeti hazafias mozgalmát – mondta a miniszterelnök október 23-i beszédében. Orbán Viktor közölte, ma az egész világon tudják, a magyar az a nép, amely soha nem adja fel önmagát.
Orbán Viktor kormányfő a beszéde elején közölte, ez már az űrből is látszik! Isten hozta a szabadság vándorait – tette hozzá. Hitet és reményt hoztatok magatokkal éppúgy, mint 1956 októberében. Magyarország nem felejt, és nem feledi el hőseit, Isten hozta a Békemenetet Magyarország legnagyobb politikai erejét – mondta Orbán Viktor.
Egész Európa legnagyobb hazafias mozgalma, ti vagytok egész Európa legnagyobb politikai mozgalma, és képes megvédeni a hazáját a brüsszeli elnyomókkal szemben.
Képesek voltatok 16 évig kormányon tartani Európa egyetlen keresztény és nemzeti kormányát, képesek voltatok megtartani az ország határait, képesek voltatok megvédeni az országot a teremtés törvényével szembeni erőkkel – mondta Orbán Viktor.
Éveket adnának az életükből a nyugatiak a migránsmentes országért, mindenküket odaadnák, ha ismét keresztény és hazafias országok lenne – mondta. Ti időben ébredtetek, kiálltatok, és kitartottatok – tette hozzá.
Méltó és igazságos, hogy a Békemenet ünnepli 56 hőseit.
Orbán Viktor rámutatott arra, hogy 1956-ban a nemzet újra mert hinni magában. Hasonló dolog történt az elmúlt 16 évben is, és folytatjuk azt, amit akkor elkezdtek eleink – közölte a kormányfő.
Mi magyarok mindig több történelmet csináltunk, mint amire szükségünk volt, jutott belőle másoknak is.
1956-ban az egész világ meghallotta a magyar szív dobbanását, és bele is remegett a kommunizmus. Budapest remáényt adott az elnyomásban élőknek. Megtanítottuk az egész világnak, hogy a szabadság nem kegy, hanem kivívott jog. A magyar '56 nélkül ne lett volna prágai 68 és nem omlott volna le a berlini fal – mondta Orbán Viktor.
A magyar az a nép, amely nem adja fel önmagát – és ezt az egész világ tudja –
mondta a kormányfő. Minden népnek joga van szabadságban, békében és méltóságban élni. Mi magyarok mindig többet adtunk a világnak, mint amennyit kaptunk, és erre 1956 a bizonyíték – mondta.
Orbán Viktor elmondta, a magyarok nem kérnek sokat az élettől, beérik a szabadsággal. Ha szabadság van, akkor minden lehet – tette hozzá.
Felőlünk bárki csinálhat kutyából szalonnát, mi csak egy dolgot kérünk: hagyjanak minket békén a hagymázas álmokkal, és hagyjanak minket szabadon élni – tette hozzá. Mi csak a magyarok szabadságát ismerjük, és ragaszkodunk ehhez – tette hozzá.
Nem térdelünk le, és mindig van pár cselünk. Innen kimentek a szovjetek, az IMF és a migránspárti brüsszeliták, sőt nekik kellett örülniük, hogy nagyobb baj nélkül megúszták –
tette hozzá.
Brüsszel úgy döntött háborúba megy, és létrehozták a háborús szövetségüket: hajlandók koalícióját. Készem állnak arra, hogy még több fegyvert és pénzt küldjenek Ukrajnába – mondta. Ha Brüsszel nem akadályozná az amerikai elnök békemisszióját, akkor már béke lenne! Nem feledkeztünk meg a kárpátaljai magyarokról, segítjük családjaitokat, csak az országnak vannak határai, nem a nemzetnek – tette hozzá.
Ez a háború nem a miénk, de az életünket megkeseríti. 185 milliárd eurót öltek ebbe az értelmetlen háborúba, és további tízmilliárdokat húznának ki a zsebünkből – mondta Orbán Viktor.
Amíg a háború tart, addig nem lesz gazdasági fejlődés Európában, éppen ezért kész csoda, hogy fut a legnagyobb adócsökkentési és otthonteremtési program Magyarországon –
mondta a kormányfő.
Hadisarcot akar fizetettni velünk az EU, és behoznák a háborút Európába. Régi gyarmattartó logika ez –
tette hozzá. Az ukránok csúnyán bánnyak a magyarokkal, és velünk is.
Mindezek ellenére Magyarország segít nekik a békekötésben, ezt követeli a keresztény erkölcs és a józan ész, mi készen állunk tető alá hozni a békét.
Nem akarunk egy szövetségi rendszerbe tartozni az ukránokkal, mert tönkretennék a gazdaságunkat. Partnerség igen, szövetség nem – mondta Orbán Viktor.
Ma Európában egyedül Magyarország áll ki a béke mellett – mondta a kormányfő. Brüsszel eddig nem tudta elfoglalni Budapestet, és nem vagyunk egy birodalom töltelékei, urai vagyunk a saját helyzetünknek. Másfélmillió embert vesztettünk a két világháborúban, ez mégegyszer nem fordulhat elő. Ebből a háborúból ki fogunk maradni – mondta. Aki magyar az élni akar, és nem akar háborút, nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért – mondta Orbán Viktor.
Öt hónap múlva döntenünk kell hazánk sorsáról – mondta Orbán Viktor. A kormányfő közölte, a következő öt hónapban beszélni kell a megtévesztetett magyarokkal, mert minden magyar felelős minden magyarért.
Van sok magyar aki azt hiszi, hogy jó ügy mellett áll, amikor a Brüsszelből ideküldött bábkormány jelölteket támogatja. Brüsszel ma nem a segítség, hanem a veszedelem.
Brüsszel és magyar megbízottjai háborút hoznak Magyarországra. Aki a kormányváltást támogatják, azok a háborút támogatják – mondta Orbán Viktor.
Orbán Viktor a fiatalokról azt mondta, hogy amikor kellett, akkor a nemzet számíthatott rátok.
A valóság helyét digitális terek foglalják el, van-e még valóság egyáltalán.
Valóságos Magyarország és a szabadság, amiért meghaltak a nagyszüleitek – mondta Orbán Viktor. A béke és a biztonság veszélyben van, ez a való világ. A hazát védeni igaz ügy, és nem manipuláció – tette hozzá. A brüsszeli birodalom azt szerené, ha hazátlan emberek legyeket. A magyar fiatalok is lehetnek büszke hazafiak, de le kell jönni a brüsszeli infuzióról, vár a hazátok – mondta Orbán Viktor.
Ma háború, vagy béke ez a választás, nincs hová bújni –
mondta Orbán Viktor. Magyarország a brüsszeli háborús uszítók útjában áll – tette hozzá. Van választásunk, mert Csehországban is fordult a szél, velünk van az USA elnöke, és mozog a föld az európai liberális elit lába alatt. Mi is itt vagyunk, 2025-ben Budapest az európai béke fővárosa – mondta.
Brüsszeli elnyomás lett az európai népek szabadságából, mára csak a behódolást fogadták el. Európai Unió igen, Brüsszel nem. Jövőre meg kell mutatnunk a világnak, hogy van egy nemzet, amely nem hátrál meg a történelem viharában – tette hozzá. Mi szabadságot és békét akarunk – zárta a kormányfő.
