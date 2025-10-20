Budapesti békecsúcs: a magyar főváros már bizonyított, minden készen áll Trump és Putyin fogadására

A Fehér Ház szóvivője megerősítette: Budapest a legesélyesebb helyszín
Hazánkra szegeződhet a világ szeme.
Donald Trump amerikai elnök újságírói kérdésre azt válaszolta, hogy azért esett Magyarországra a választása a csúcstalálkozót illetően, mert kedveli Orbán Viktort, és hazánk egy biztonságos ország. De az sem mellékes, hogy a magyar főváros már bizonyított, minden készen áll a budapesti békecsúcsra.
A magunk mögött hagyott hét egyik legjelentősebb eseménye az volt, hogy október 16-án, csütörtök este kiderült, rövidesen történelmi jelentőségű találkozónak, a budapesti békecsúcsnak ad majd otthont Magyarország: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő hazánkban vitatja majd meg az ukrajnai háború lezárását.
Emlékezetes, hogy már jó ideje beszédtéma volt a tengerentúlon is, hogy a békecsúcsot Budapesten szervezzék meg, de az elmúlt napok során Trump kijelentésével biztossá vált, hogy pár héten belül a magyar fővárosban üljön tárgyalóasztalhoz amerikai és az orosz elnök. Utóbbi többször járt már Magyarországon.
Sőt, vasárnap este érkezett a hír, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is kész csatlakozni a budapesti csúcshoz, de ugyanakkor azt kéri az amerikai elnöktől, hogy bánjon keményebben Putyinnal.
Ezt is ajánljuk a témában
Hazánkra szegeződhet a világ szeme.
Amellett, hogy a közel-keleti békét követő nem mindennapi fejleményt a világ számos sajtóorgánuma címlapján hozta, joggal vetődött fel sokakban a kérdést, hogy miért éppen a magyar fővárosra esett Donald Trump választása.
Az Egyesült Államok vezetője erre a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott washingtoni találkozója során adott választ az őt kérdező újságíróknak.
Mint fogalmazott, azért Magyarországon tartják az egyeztetést, mert
Orbán Viktort kedveli, és Magyarország egy biztonságos ország.
Az amerikai elnök válaszában azt is kiemelte, hogy kivételes vezetőnek tartja a magyar miniszterelnököt, aki szerinte rendkívül jó munkát végez, és rendkívül jó házigazdája lesz a béketárgyalásnak.
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai elnök minden kétséget eloszlatott.
De ezt a kérdést a magyar miniszterelnök is megválaszolta egy bejegyzésében. Mint fogalmazott:
mi maradtunk egyedül Európában a béke útján”.
„Mi soha nem oktattunk ki senkit. Akkor sem, ha kormányon volt, vagy éppen ellenzékben. Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat” – tette hozzá.
Orbán Viktor gondolatait a témában pedig a következőképp zárta: „Magyarország ma az az ország Európában, ahol komoly esélye van annak, hogy egy amerikai-orosz tárgyalás végül elvezet a békéhez. És ahol talán még az európai szempontok is érvényesülhetnek”.
Ezt is ajánljuk a témában
Budapesten még az európai szempontok is érvényesülhetnek.
Azonban a két vezető politikus érvei mellett az sem mellékes, hogy az elmúlt években több, diplomáciai szempontból is kiemelt nagy rendezvény is rendben lezajlott.
Emlékezetes, hogy a koronavírus-járvány miatt egy év csúszással megtartott 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak is remek házi gazdája volt Magyarország. A rendezvény Ferenc pápa miséjével ért véget. A mise idejére a Hősök tere és környéke is szinte teljesen megtelt.
A 2021 szeptemberének elején megtartott esemény volt Ferenc pápa második külföldi útja a járvány után. A sajtóbeszámolók szerint ez volt az első valódi olyan tömegrendezvény, amin a pápa úgy vett részt, hogy végig felszabadult volt. Beszédében példaképként említette Szent Istvánt és Árpád-házi Szent Erzsébetet, az Úrangyala imádságot pedig magyarul zárta.
Akkori látogatása során Ferenc pápa találkozott Áder János köztársasági elnökkel és Orbán Viktor miniszterelnökkel, valamint a püspökökkel a Szépművészeti Múzeumban. De a Szentatya fogadta a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának és a zsidó közösségek képviselőit is.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Úrangyala imádságot magyarul zárta.
Kevesebb mint két évvel a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus után ismét Magyarországra látogatott a katolikus egyház korábbi feje. Megérkezése utáni beszédében hosszan méltatta a magyar fővárost, és új európai politikát sürgetett, amelyben nagyobb szerepet kellene kapnia a békére törekvésnek – hangsúlyozta 2023 áprilisának végén.
Budapesti tartózkodása részeként az egyházvezető a Papp László Sportarénában megjelent 11 ezer fiatalnak is beszédet mondott. Míg látogatásának zárónapján, vasárnap délelőtt több tízezer jelenlévő előtt a Kossuth téren megtartott szentmiséjén azt emelte ki
Béke kell, bölcsőkkel, nem pedig sírokkal teli jövő”
– idézte fel a Magyar Nemzet.
2023 nyarán ugyancsak Budapestre figyelt a világ az atlétikai világbajnokság miatt. Miután a szervezők az atlétikai világbajnokság hivatalos Facebook-oldalán köszönték meg Budapestnek a rendezést, a poszt kommentszekcióját ellepték az elismerő hozzászólások.
Az egyik legtöbb reakciót kiváltó hozzászólásban az olvasható, hogy:
„Csodálatos pillanatoknak lehettünk részesei. Köszönjük Budapestnek a vendéglátást.”
Egy másik hozzászól pedig azt írta, hogy:
„Micsoda hét volt ez a gyönyörű Budapesten! Mindenki szép munkát végzett”.
De többen is kiemelték a Nemzeti Atlétikai Stadiont, egyikük ezt írta:
„A valaha volt legjobb stadion emlékezetes versenyekkel. Köszönjük a vendéglátást, Magyarország!”
Ezt is ajánljuk a témában
Elégedettek lehetnek a szervezők.
2024 májusában látogatott Budapestre Hszi Csin-ping, a Kínai Népköztársaság elnöke. A kínai államfő a magyar-kínai diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulója alkalmából érkezett Magyarországra.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter történelmi jelentőségűnek nevezte Hszi Csin-ping látogatását. A pár nap alatt rendkívül sikeres tárgyalásokat folytatott a kínai elnök a magyar miniszterelnökkel, melyek eredményeként tizennyolc megállapodást írtak alá.
Többek között megegyeztek arról, hogy megkezdik a Budapestet elkerülő vasúti gyűrű építésének előkészítését egy közös kínai-magyar fejlesztés keretében.
Ezt is ajánljuk a témában
A kínai államfő péntekig tartózkodik Magyarországon.
2024 november elején tartották meg Magyarország eddigi legnagyobb, két napos diplomáciai csúcstalálkozóját, melynek második napján az Európai Unió tagállamai informális csúcstalálkozót tartottak, amelyen részt vett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is.
A csúcstalálkozó a magyar uniós elnökség diplomáciai sikerét tükrözte,
mivel Magyarország vezette azt a több hónapos szakmai egyeztetéssorozatot, amelynek fontos és kézzelfogható eredménye a tagállamok és az uniós intézmények által egyaránt támogatott Budapesti Nyilatkozat, amely felvázolta azokat a feladatokat, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy Európa hosszútávon is versenyképes legyen és továbbra is globális szereplője legyen a világgazdaságnak.
Mint ismert, a dokumentumban foglalt feladatok végrehajtása lesz az Európai Unió legfontosabb feladata 2030-ig, de megalapozta a közösség prioritásait egészen 2050-ig.
Ezt is ajánljuk a témában
Mutatjuk, mit jelent a gyakorlatban az EU gazdasági versenyképességét megalapozó Budapesti Nyilatkozat.
A Türk Államok Szervezete (TÁSZ) 2025 májusában először tartotta csúcstalálkozóját Európában, illetve egy megfigyelői státuszban lévő országban, nem máshol, mint Magyarországon.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az eseményen – melyen Recep Tayyip Erdogan török elnök is jelent volt – kijelentette, Magyarország minden területen készen áll a stratégiai együttműködés fejlesztésére a türk államokkal, ebből ugyanis hazánk már az eddigiekben is sokat profitált.
Szijjártó a csúcstalálkozón arra is felhívta a figyelmet, hogy
amióta hazánk megfigyelőként részt vesz a TÁSZ munkájában, a kétszeresére nőtt a kereskedelmi forgalom Magyarország és a türk államok között,
annak értéke elérte az ötmilliárd dollárt.
De azt is kifejtette, hogy a türk államok nagyban hozzájárulnak hazánk energiaellátásának biztonságához, s erre példaként említette, hogy
– sorolta Szijjártó Péter.
A Mandiner hírfolyamát a budapesti békecsúcs témájában ITT érheti el.
Nyitókép: Pixabay
Ezt is ajánljuk a témában
A Mandiner egész nap hírfolyamban számol be a csúcstalálkozóhoz vezető legfontosabb fejleményekről. Kövesse közvetítésünket a budapesti békecsúcsról!
Ezt is ajánljuk a témában
Szijjártó Péter leszögezte: Magyarország készen áll a stratégiai együttműködés fejlesztésére a türk államokkal.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán elnök azt is kérte Trumptól, hogy bánjon keményebben Putyinnal.
Ezt is ajánljuk a témában
Cikkünk folyamatosan frissül!