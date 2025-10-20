Budapesti békecsúcs: a magyar főváros már bizonyított, minden készen áll Trump és Putyin fogadására

A magunk mögött hagyott hét egyik legjelentősebb eseménye az volt, hogy október 16-án, csütörtök este kiderült, rövidesen történelmi jelentőségű találkozónak, a budapesti békecsúcsnak ad majd otthont Magyarország: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő hazánkban vitatja majd meg az ukrajnai háború lezárását.

Történelmi jelentőségűnek ígérkezik a Donald Trump által bejelentett budapesti békecsúcs. Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Emlékezetes, hogy már jó ideje beszédtéma volt a tengerentúlon is, hogy a békecsúcsot Budapesten szervezzék meg, de az elmúlt napok során Trump kijelentésével biztossá vált, hogy pár héten belül a magyar fővárosban üljön tárgyalóasztalhoz amerikai és az orosz elnök. Utóbbi többször járt már Magyarországon.

Sőt, vasárnap este érkezett a hír, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is kész csatlakozni a budapesti csúcshoz, de ugyanakkor azt kéri az amerikai elnöktől, hogy bánjon keményebben Putyinnal.