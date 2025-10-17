Trump megerősítette: ezért lesz Magyarországon a békecsúcs – Zelenszkij előtt hozta szóba Orbánt

Az elnök a Fehér Házban azt is elmondta, hogy ő lesz a „közvetítő elnök”, és hogy azt tervezi, hogy „egy kis távolságot tart” az orosz és az ukrán vezetők között.

Három elnök van, és én vagyok a közvetítő elnök, én közvetítek. Nem könnyű helyzet”

– magyarázta Trump. „Sokkal könnyebb, amikor az emberek megértik egymást, amikor összejönnek, amikor kedvelik egymást. Nálunk nem feltétlenül van ilyen helyzet, ami a »tetszés« kérdését illeti. Talán megfordulhat a helyzet, talán igen. De addig is tartanak egy kis távolságot.”

Donald Trump elnök pénteken nem nyilatkozott arról, hogy Ukrajnának át kell-e adnia területeket egy Oroszországgal kötött békemegállapodás részeként, ami a legújabb a témával kapcsolatos vélemények változásainak sorozatában.