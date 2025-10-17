Trump megerősítette: ezért lesz Magyarországon a békecsúcs – Zelenszkij előtt hozta szóba Orbánt

Elkezdődött: Trump fogadta Zelenszkijt a Fehér Házban
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megérkezett a Fehér Házba, hogy találkozzon Donald Trump elnökkel.
Az amerikai elnök elmondta, azért Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mert Orbán Viktort kedveli, és Magyarország egy biztonságos ország.
Donald Trump a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott washingtoni találkozója során újságírói kérdésre hangsúlyozta, azért Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel,
mert Orbán Viktort kedveli, és Magyarország egy biztonságos ország.
Az amerikai elnök emellett ismét kiemelte, hogy kivételes vezetőnek tartja a magyar miniszterelnököt, aki szerinte rendkívül jó munkát végez, és rendkívül jó házigazdája lesz a béketárgyalásnak.
Trump egy másik kérdésre reagálva közölte: India már nem vásárol orosz olajat,
Magyarország helyzete azonban specifikus, miután hazánknak nincsen tengeri kikötője, ez pedig korlátozza hazánk lehetőségeit.
Donald Trump kijelentette, hogy a
Vlagyimir Putyin orosz vezetővel Budapesten tartandó közelgő találkozóján csak ez a két ország vesz részt, de megjegyezte, hogy az Egyesült Államok kapcsolatban marad Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is.
„Kettős találkozó lesz – folytatta Trump. – De Zelenszkij elnökkel kapcsolatban leszünk. Rossz a viszony a két elnök között.”
Ezt is ajánljuk a témában
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megérkezett a Fehér Házba, hogy találkozzon Donald Trump elnökkel.
Donald Trump csütörtökön, a Putyinnal folytatott kétórás beszélgetését követően bejelentette, hogy a két elnök a következő hetekben Budapesten találkozik, bár a pontos dátumot még nem tűzték ki.
Az elnök a Fehér Házban azt is elmondta, hogy ő lesz a „közvetítő elnök”, és hogy azt tervezi, hogy „egy kis távolságot tart” az orosz és az ukrán vezetők között.
Három elnök van, és én vagyok a közvetítő elnök, én közvetítek. Nem könnyű helyzet”
– magyarázta Trump. „Sokkal könnyebb, amikor az emberek megértik egymást, amikor összejönnek, amikor kedvelik egymást. Nálunk nem feltétlenül van ilyen helyzet, ami a »tetszés« kérdését illeti. Talán megfordulhat a helyzet, talán igen. De addig is tartanak egy kis távolságot.”
Donald Trump elnök pénteken nem nyilatkozott arról, hogy Ukrajnának át kell-e adnia területeket egy Oroszországgal kötött békemegállapodás részeként, ami a legújabb a témával kapcsolatos vélemények változásainak sorozatában.
Sosem lehet tudni”
– mondta, majd így folytatta:
„A háború nagyon érdekes. Sosem lehet tudni. Csak sosem lehet tudni, ha háborúról, háborúról és békéről van szó, sosem lehet tudni.”
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala