Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
10. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij ukrajnai háború Orbán Viktor

Trump megerősítette: ezért lesz Magyarországon a békecsúcs – Zelenszkij előtt hozta szóba Orbánt

2025. október 17. 21:00

Az amerikai elnök elmondta, azért Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mert Orbán Viktort kedveli, és Magyarország egy biztonságos ország.

2025. október 17. 21:00
null

Donald Trump a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott washingtoni találkozója során újságírói kérdésre hangsúlyozta, azért Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, 

mert Orbán Viktort kedveli, és Magyarország egy biztonságos ország.

Az amerikai elnök emellett ismét kiemelte, hogy kivételes vezetőnek tartja a magyar miniszterelnököt, aki szerinte rendkívül jó munkát végez, és rendkívül jó házigazdája lesz a béketárgyalásnak.

Trump egy másik kérdésre reagálva közölte: India már nem vásárol orosz olajat, 

Magyarország helyzete azonban specifikus, miután hazánknak nincsen tengeri kikötője, ez pedig korlátozza hazánk lehetőségeit.

Donald Trump kijelentette, hogy a 

Vlagyimir Putyin orosz vezetővel Budapesten tartandó közelgő találkozóján csak ez a két ország vesz részt, de megjegyezte, hogy az Egyesült Államok kapcsolatban marad Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is.

„Kettős találkozó lesz – folytatta Trump. – De Zelenszkij elnökkel kapcsolatban leszünk. Rossz a viszony a két elnök között.” 

Ezt is ajánljuk a témában

Donald Trump csütörtökön, a Putyinnal folytatott kétórás beszélgetését követően bejelentette, hogy a két elnök a következő hetekben Budapesten találkozik, bár a pontos dátumot még nem tűzték ki.

Az elnök a Fehér Házban azt is elmondta, hogy ő lesz a „közvetítő elnök”, és hogy azt tervezi, hogy „egy kis távolságot tart” az orosz és az ukrán vezetők között.

Három elnök van, és én vagyok a közvetítő elnök, én közvetítek. Nem könnyű helyzet”

– magyarázta Trump. „Sokkal könnyebb, amikor az emberek megértik egymást, amikor összejönnek, amikor kedvelik egymást. Nálunk nem feltétlenül van ilyen helyzet, ami a »tetszés« kérdését illeti. Talán megfordulhat a helyzet, talán igen. De addig is tartanak egy kis távolságot.”

Donald Trump elnök pénteken nem nyilatkozott arról, hogy Ukrajnának át kell-e adnia területeket egy Oroszországgal kötött békemegállapodás részeként, ami a legújabb a témával kapcsolatos vélemények változásainak sorozatában.

Sosem lehet tudni” 

– mondta, majd így folytatta:

„A háború nagyon érdekes. Sosem lehet tudni. Csak sosem lehet tudni, ha háborúról, háborúról és békéről van szó, sosem lehet tudni.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2025. október 17. 21:25
Fontosabb az Aktuálban Tétényi Éva elemez...Esztergom békében.
Válasz erre
0
0
Potymog
2025. október 17. 21:23
A találkozó előtt elbeszélgethetnének a német kancellárral és a francia elnökkel is egy kicsit, hogy könnyebben menjen a békekötés.
Válasz erre
1
0
Ízisz
2025. október 17. 21:21
Z. Az EU tudta nélkül először Orbán ment Putyinhoz, majd Trumphoz, most meg ők jönnek hozzánk megint csak az EU tudta nélkül!!!...💯🤭 Meg vannak őrülve miatta!!!💯😆😝
Válasz erre
0
0
Treeoflife
2025. október 17. 21:17
"Az elnök a Fehér Házban azt is elmondta, hogy ő lesz a „közvetítő elnök”, és hogy azt tervezi, hogy „egy kis távolságot tart” az orosz és az ukrán vezetők között." A megszakadt törökországi tárgyalásokat követően Trump "kiszállt" a buliból, hogy az orosz és ukrán elnök egyezzen meg egymással. Nagyon örvendetes ez a mostani fordulat, Orbán Viktor érdeme elvitathatatlan, de ezt már a török egyeztetések során is megvalósíthatták volna. Ebben a háborúban Trumpnak és Putyinnak kellene megállapodni - proxi háború zajlik, Orbántól folyamatosan ezt hallottuk. Remélem, lesz eredménye a budapesti tárgyalásoknak - ha rendesen előkészítik amit terveznek, akkor eredménye is lesz. Viszont ha Zelenszkijnek vagy a brüsszeli csürhének lesz beleszólása, akkor ugyanaz fog folytatódni, mint az alaszkai találkozó után - természetesen a méregkeverő britek vezetésével. Talán Trump azt is látja, hogy a londoni darázsfészek nem fog csendben maradni, és
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!